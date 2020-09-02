Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

В Кабмине Германии заявили, что военные токсикологи установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает ТАСС.



Напомним, что Навальный попал в больницу в Омске 20 августа после ухудшения состояния во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. Позднее в Генпрокуратуре России объявили, что проверка не подтвердила версию об умышленном отравлении оппозиционера.

В немецкой клинике «Шарите», куда Навальный был доставлен, установили, что он был отравлен. Однако в прокуратуре ФРГ заявили, что это дело не является «особым случаем» и не стали анонсировать его расследование.

