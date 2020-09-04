Один из пострадавших при нападении на киоск с шаурмой в Челнах остается в больнице
Один из пострадавших при нападении на киоск с шаурмой в Набережных Челнах остается в больнице. Налетчики выстрелили ему в голову.
Еще один — получивший ранение руки, уже выписан, сообщает портал chelny-biz.ru
Полиция продолжает поиски нападавших.
Сам киоск уже возобновил работу, передает издание. Клиентов у точки общепита много. На работу вышли четыре человека.
Напомним, 29 августа группа неизвестных напала на киоск, разгромила оборудование, налетчики стреляли из травматического и пневматического пистолетов. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Хулиганство», второе завели уже по статье «Покушение на убийство». Прокуратура начала собственную проверку инцидента.Происшествия Татарстан
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