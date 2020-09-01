«Аутотранспорт» старой Казани: предтеча автосервиса и первая авария

«Аутотранспорт» краеведа Алексея Клочкова. Часть 37-я

Фото: дом, где располагался магазин Остермана, и сегодня стоит напротив здания Госбанка

Один из самых любопытных районов Казани — Забулачье, в прошлом Мокрая и Ямская слободы. Когда-то эта часть города славилась обилием культовых сооружений и набожным населением, а рядом размещались заведения с весьма сомнительной репутацией. Этим необычным местам посвящена вышедшая в свет книга краеведа Алексея Клочкова «Казань: логовища мокрых улиц». С разрешения издателя «Реальное время» публикует отрывки из главы «Об «аутотранспорте» и первых казанских автомобилях» (см. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36).

О магазине Остермана и первой в городе автомобильной аварии

После пожара, уничтожившего «Аутотранспорт», практически все водители товарищества остались без дела. Были они все как один настоящими профессионалами, но автомобилей в городе было еще так мало, что на постоянную работу рассчитывать не приходилось. Устроиться личным водителем у какого-нибудь богатого автовладельца было пределом мечтаний, но увы — автовладельцев в Казани тоже были считанные единицы. Перефразируя авторов «Золотого теленка», Илью Ильфа и Евгения Петрова, можно сказать, что автомобили в те времена были не столько «средством передвижения», сколько «роскошью», дорогой игрушкой изнеженных аристократов и разудалых купцов, а потому стоили запредельно дорого — от двух с половиной до трех тысяч рублей. Если переводить эти деньги в сегодняшние — нулей не хватит.

Помимо нашего незабвенного Мельхиора Яковлевича, крупнейшим в Казани торговцем автомобилями был Евгений Наполеонович Остерман, магазин которого помещался в собственном доме на Большой Проломной, некогда принадлежавшем старообрядцу Петру Каретникову. Дом этот и сегодня стоит напротив здания Госбанка. Преобразовав свое дело в торговый дом, Остерман оборудовал во дворе первую в городе мастерскую по ремонту автомобилей (ее сегодня назвали бы автосервисом), которая в годы Первой мировой войны стала именоваться «механическим заводом».

Рекламный проспект Е.Н. Остермана. 1912 г. Архив Л.М. Жаржевского

Рам и Остерман были прямыми конкурентами, но как сами братья Рамы и их сыновья Мельхиор Мельхиорович и Михаил Альбертович, так и многие представители семейного клана Остерманов были неистовыми автомобильными фанатами, и это обстоятельство, видимо, как-то мирило оба семейства. Молодой М.М. Рам щеголял на новеньком «Кейсе», и эту весьма престижную машину чаще всего видели как раз в Мокрой — на Успенской, Владимирской и Варламовской улицах.

Не успели еще остыть угли пожара, уничтожившего «Аутотранспорт», как в городе случилась первая автомобильная авария. Вот как это было: в один прекрасный день удалой (подозреваю даже, что и подгулявший) вятский купец Завадский решил опробовать свой новенький, только что купленный автомобиль. Водить машину он, естественно, не мог, а русская душа, как гоголевская «тройка», просила лихости — широких просторов, бешеной скорости, новых ярких ощущений, словом — «…эх, прокатиться!». Так вот, этот господин Завадский пригласил болтавшегося без дела шофера погорелой конторы, некоего Богданова, сесть за руль и махнуть за город, в Кизическую рощу…

Поездка закончилась не слишком весело: полицейским протоколом, вдребезги разбитой машиной, больничной палатой и очередной газетной публикацией: «Третьего дня в Казани произошло автомобильное крушение. 27 (14) июля 1912 года вятский купец Завадский, проживающий в номерах Щетинкина на Большой Проломной улице, приобрел в Казани новый автомобиль. Желая опробовать новинку, Завадский пригласил для этой цели опытного шофера из товарищества «Аутотранспорт». Как только Завадский, привлекая общее внимание публики, забрался в салон, автомобиль дал сигнал клаксона и отвалил от номеров Щетинкина в направлении Кизической слободы. Однако на Кизической дамбе, не проехав по ней и двадцати сажен, автомобиль угодил колесом в громадную выбоину. Раздался страшный треск, шина лопнула, автомобиль, не слушаясь шофера, резко свернул в сторону и на полном ходу врезался в каменную тумбу. Удар был так силен, что Завадский и шофер Богданов вылетели на мостовую перед автомобилем и лежали там без сознания, пока их не начали поднимать подбежавшие люди. У обоих сильно разбиты головы. Пострадавших отправили в Адмиралтейскую слободу. У автомобиля разбита вся передняя часть, мотор и передние колеса».

Акция «Белый Цветок» на Большой Проломной. Впереди — «Кейс». Фото А. Бренинга. 1912 г. Колеровка Георгия Цыпцына

Между прочим, эта статья в «Казанском Телеграфе» — первое за всю историю Казани описание автомобильной аварии, и именно от нее следует вести отсчет всех последующих публикаций об автомобильных происшествиях в нашем городе (которые на современных казанских дорогах происходят едва ли не ежечасно) — подобными хрониками сегодня буквально завалены практически все средства массовой информации, от телевидения и интернета до бумажной периодики…

Думаю, в этом месте надо ставить точку. О казанских автомобилях и без меня уже кто только не писал, да и далась мне эта глава довольно трудно — за последние десятилетия по автомобильной тематике наделано столько ляпов, и притом вполне уважаемыми и даже заслуженными людьми, что я уж и не знал, кому из авторов верить. Выручили директор музея МВД Людмила Мещерякова, предоставившая мне кое-какие бумаги из архива 2-й полицейской части, да сотрудничество с аксакалами — Владимиром Герасимовым и Львом Жаржевским, за что им большое спасибо.

А мы возвращаемся к началу нашего мысленного путешествия на автомобиле по дорогам дореволюционной Казани — к дому Ивана Васильевича Сенаторова на Поперечно-Варламовской улице. Чуть справа от входа в нынешний Центральный рынок со стороны Московской улицы когда-то стояла совсем небольшая Варламовская церковь, южный форпост привокзального района.