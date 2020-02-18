Блудливая Казань: индивидуалки, «пароль для своих» и похождения Гришки Распутина

«Жизнь казанских проституток» краеведа Алексея Клочкова. Часть 16-я

Фото: В 1900 году большинство публичных домов были перенесены с Песков в дальний конец Архангельской улицы — к нынешнему зоопарку. Фото Зуфара Баширова. 1986 г.

Одним из самых любопытных районов Казани является Забулачье — в прошлом Мокрая и Ямская слободы. Когда-то эта часть города славилась обилием культовых сооружений и набожным населением, а рядом размещались заведения с весьма сомнительной репутацией. Этим необычным местам посвящена вышедшая в свет книга краеведа Алексея Клочкова «Казань: логовища мокрых улиц». С разрешения издателя «Реальное время» публикует отрывки из главы «Избранные места: из жизни казанских проституток» (см. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Закрытие в 1900 году большинства официально зарегистрированных домов терпимости на Песках было предварено докладом «О судьбе домов терпимости в городе Казани», с которым непоколебимый борец с проституцией профессор А.И. Елистратов выступил перед членами Общества защиты несчастных женщин. В этом его выступлении прозвучали настолько животрепещущие факты, что городские власти не могли не отреагировать — в результате публичные дома с Дегтярной улицы были перенесены на окраину — в дальний конец Архангельской улицы (современная улица Хади Такташа), за Ботанический сад Университета — нынешний зоопарк.

Передовая казанская общественность ликовала — наконец-то гнездо разврата, давно уже ставшее притчей во языцех, убрано из центра с глаз долой. Но как, наверное, читатель уже догадался, и эта радость оказалась недолгой — взамен ликвидированных официальных заведений (где соблюдался хотя бы маломальский порядок — бордели выделялись красными фонарями и непрозрачными занавесками на окнах) теперь на той же Дегтярной улице неимоверно расплодились тайные притоны проституции, и (что еще страшнее) выросло в разы число проституток-одиночек («бланковок»), не поддававшихся никакому учету.

К концу XX века Дегтярка, как и полтораста лет назад, по-прежнему являлась одним из самых неблагоприятных мест для проживания. Фото Г. Фролова. 1980 г.

К слову, блудниц, приписанных к легальным домам терпимости, в Казани звали «билетницами» — им взамен сданного в полицейский участок паспорта выдавался «желтый билет». Проституток же одиночек звали «бланковками», или «бланковыми». Им выдавался документ на право торга телом, который они обязаны были всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию полиции. Среди «проституток-бланковок» были в основном женщины «в годах», которые в прямом смысле были выброшены за возрастом из публичных домов. Светлана Малышева приводит слова казанского врача Н.Н. Порошина, назвавшего их «самыми жалкими и несчастными — перебегающими из трактира в трактир». Услуги этих женщин были востребованы лишь представителями самого «дна» общества. Нередко расплачивались с ними лишь «шкаликом водки и луком на закуску». И вот теперь, после того как были закрыты легальные бордели, эта самая низшая каста жриц любви, как потревоженные тараканы, «расползлась» по всему околотку. Верно говорят — свято место пусто не бывает…

В общем, как ни старались власти бороться со злом, а в итоге вышло только хуже — на Песках значительно возросла уличная преступность, а на близлежащих Мясной и Рыбной площадях появились голодные и оборванные «девицы» настолько жуткого вида, что ими брезговали даже самые опустившиеся представители городского «дна».

Общий вид Дегтярки в 1986 году. Фото Зуфара Баширова

Наиболее приличные нелегальные «веселые» дома перебрались в это время с Песков на близлежащую Рыбнорядскую улицу, где в огромном домовладении Луппа Марусова (знаменитой «Марусовке», описанной Горьким) традиционно ютились бедняки, студенты, проститутки и уголовные элементы. Сложившееся на момент начала Первой мировой войны в Марусовских трущобах удручающее положение дел с проституцией и прочим криминалом как нельзя лучше характеризует анонимное письмо, зарегистрированное в канцелярии казанского губернатора в ноябре 1914 года:

Бывший дом Луппа Марусова на углу улиц Пушкина и Щапова. 1993 год. Архив группы Kazan Nostalgique

«Ваше Превосходительство! Сделайте доброе дело, и им Вы себе создадите вечный нерукотворенный памятник и прославитесь на всю Россию. Побывайте лично в Марусовских домах на Рыбнорядской и Старо-Горшечной улицах. Они еще 30 лет тому назад прославились своей грязью и притоном проституток, хулиганов и разного темного люда, но там же гнездятся и честные труженики: бедные чиновники, студенты, курсистки, всякие ремесленники и отравляют свою жизнь: ведь это клоака всяких зловоний и всякой заразы. Недаром их зовут Марусовской трущобой.

Для чего же существуют врачебные инспектора, если у них под носом целых полстолетия, если не больше, в центре университетского города — столицы Поволжья имеется такой очаг заразы и зловония...

Будни Рыбнорядской площади. Фото В.Л. Лаптева. 1927 г. Архив НМРТ, Госкаталог РФ. Колеровка Георгия Цыпцына

После этого уже неудивительны те грязь и вонь, которые до сих пор наблюдаются в большинстве дворов Рыбнорядской и Большой Проломной улиц, а также понятна и та грязь, которая существует в рыбных лавках, а также и в мясных: столы грязные, мясо не покрывается, фартуки у продавцов хуже половой тряпки... Пока у Вас, как у Главноначальствующего, есть особые права и власть — можете все это исправить одним своим словом, и бедняки скажут Вам сердечное спасибо, так как Вы спасете жизнь и здоровье многим…»

Спуск улицы Некрасова. Фото Нияза Халита. 1967 г.

«Господин главноначальствующий» — так в военное время именовалась должность губернатора — в поход по трущобам не собрался (да и не губернаторское это дело), а вот казанскому полицмейстеру А.И. Васильеву — пришлось. В сопровождении многочисленной свиты крупных и мелких полицейских чинов он в декабре того же года тщательно обследовал как саму Марусовку, так и «логовища» соседнего Собачьего переулка — современной улицы Некрасова. И вот в ходе этого осмотра «самолично Его Превосходительством» на совсем небольшом пятачке было выявлено целое гнездо неподнадзорных публичных заведений — Печенкина, Солиной, Захарова и др. На владельцев были составлены протоколы, а проститутки выдворены этапом на родину.

Между прочим, Собачий переулок, подобно ручью скатывавшийся с Горшечной горы в низину Рыбнорядской площади, славился в свое время круглосуточно работавшими тайными квартирами разврата, где «для своих» использовался паролевый сигнал, дающий гостю понять — работает заведение или нет. На подоконник выставлялась фарфоровая собачка с болтающейся головкой (подобные фигурки сегодня устанавливают в салонах своих авто на «торпеды» многие автолюбители) — если собачка миролюбиво глядела на улицу, это значило: «Заходите, люди добрые, берите, что хотите!», если же, наоборот, собака выставляла на улицу, пардон, свою попу — «Закрыто для переучета товара». Отсюда по одной из версий и произошло старое название переулка.

Вид на улицу Куйбышева (бывшую Рыбнорядскую) с Горшечной горы. Справа — строения Марусовки и Собачьего переулка (улицы Некрасова). 1940 г.

О том, как Григорий Распутин прославил Дегтярную улицу

Спустя всего три года после очередной неудачной попытки ликвидации нелегальной проституции в Песках Дегтярная улица вошла в историю России — ее удостоил своим посещением не кто иной, как сам Григорий Ефимович Распутин. «Старец Григорий» (именно так его именовали несмотря на достаточно молодые года) посетил Казань в июне 1903 года после нескольких лет странствований по Святым местам.

Надо отметить, что казанский период сыграл в жизни Распутина достаточно весомую роль и даже в некотором смысле стал поворотным в его судьбе. Здесь Распутин познакомился со многими представителями казанского духовенства и даже в течение некоторого времени проживал в Седмиозерной Богородичной пустыни, где тесно сошелся с ее настоятелем, святым старцем схиархимандритом Гавриилом (Зыряновым).

Великая княгиня Елизавета Федоровна

Интересно, что практически в это же самое время в обители гостила Великая княгиня Елизавета Федоровна, и вероятнее всего, именно от схимника архимандрита Гавриила она впервые узнала о Распутине, и вероятно, она же рассказала императрице Александре Федоровне о «святом старце Григории». В отличие от самой императрицы Елизавета Федоровна впоследствии невзлюбила Распутина и этого своего негативного мнения о нем больше никогда не меняла.

В Казани Григорий Распутин проживал в Суконной слободе в доме учителя IV Казанского городского начального училища и одного из организаторов черносотенного движения в Казани и Казанской губернии Павла Федоровича Мойкина. Не подлежит сомнению, что Распутин имел в Казани определенный авторитет, поскольку был принят в лучших домах — известно, в частности, что он наносил неоднократные визиты к Депрейсам и Чернояровым, находясь при этом на содержании у казанской миллионерши вятского происхождения Прасковьи Дорофеевны Башмаковой. И это повышенное внимание к персоне «святого старца» вовсе не случайно — уже в ту пору слухи о «великом пророке, прозорливом муже, чудотворце и подвижнике по имени Григорий» плыли по всей необъятной России и подкатывались к самому Петербургу.

Казань. Седмиозерная пустынь. 1912 г. Колеровка Георгия Цыпцына

Само собой разумеется, охочий до прекрасного пола «святой старец» не мог обойти своим вниманием злачные места нашего города. При этом по каким-то неведомым причинам (вероятнее всего, географического характера) Григорий Ефимович из множества возможных вариантов выбрал Пески, где, кстати, им был опробован один из оригинальных способов усмирения «женской гордыни». В 1903 году этот яркий эпизод привлек к себе не много внимания (поскольку в ту пору Григорий Ефимович еще не был столь известной личностью, каковой он сделается спустя короткое время) и до поры до времени был забыт.

Григорий Распутин в Казани. Кабинетная фотография А. Вяткиной. 1903 г.

Только после убийства Распутина в декабре 1916 года казанские газеты буквально прорвало — в желтой прессе появились сотни статей, комментариев, версий и сплетен под заголовками: «Смерть Распутина», «К убийству Распутина», «Подробности убийства Распутина», «По поводу убийства Григория Распутина» и пр. Даже такие авторитетные издания, как «Казанский Телеграф» и «Камско-Волжская речь», в нескольких номерах дали пространные статьи, в которых помимо обстоятельств собственно убийства приводилось множество воспоминаний, связанных с пребыванием Григория Ефимовича в нашем городе. Тогда-то, уже после смерти главного героя, и открылись пикантные подробности того давнего и к тому времени уже подзабытого случая на Песках:

«…Отец Григорий, находясь в одном из многочисленных казанских публичных домов, расположенных на «Песках», просвещал души женщин и встретил упорное непонимание одной из обитательниц. Обычный посетитель довольствовался бы лишь телом, оставив в покое душу падшей женщины, но не таков был Григорий Ефимович. Сорвав свой пояс, Распутин, бичуя им голую девицу, прогнал бедную проститутку вдоль всей улицы на глазах остолбеневшей публики. В конце концов женская гордыня была Григорием Ефимовичем укрощена, а душа спасена…»

Убийство Григория Распутина на все лады смаковалось желтой прессой. Иллюстрация к очередному «опусу» на смерть «святого старца». 1917 г.

В последующие годы Распутин еще не раз посещал Казань. В 1905 году он познакомился с архимандритом Андреем (Ухтомским) и несколько раз останавливался на ночь в его казанской квартире. Зимой 1906 года он побывал в гостях у предводителя казанского и царевококшайского дворянства А.Н. Боратынского. Этот неожиданный визит в своих воспоминаниях описывает сестра хозяина Ксения Николаевна Боратынская, не слишком жалуя при этом их давнего гостя:

«…20 декабря 1916 года узнали, что убит Распутин. У всех была смесь глубокого удовлетворения с каким-то жутким чувством. Кстати, расскажу о моей встрече с этим выродком. Это было, кажется, в 1906-м году. Анна Дмитриевна Шипова, фрейлина принцессы Ольденбургской, несмотря на свою исключительную моральную чистоту, была убеждена в его святости. Она дала ему наш адрес, когда он, проезжая в Сибирь, останавливался в Казани. При этом она писала Саше: «Прими этого святого человека». Он сидел за столом, когда я вошла в столовую. Я не имела понятия о том, кто это, но сразу поразили его пронизывающие, как бурава, глаза, несмотря на их почти белый цвет. Он как-то весь подергивался, кривлялся, очевидно, изображая юродивого. Все на него смотрели с интересом, тем более что уже стали ходить слухи, что он обладает какой-то гипнотической силой и исцеляет больных. Только одна наша горничная Настя, стоя по своему обыкновению боком, говорила: «Какой это святой — мужик и мужик», — и обращаясь к нему, говорила ему на «ты» не очень-то любезным тоном».

Продолжение следует