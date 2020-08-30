В Татарстане столкнулись два грузовика DAF

Фото: wikimedia.org / Альф ван Бим

В Татарстане один грузовик DAF FT XF105 врезался в другой такой же грузовик. Водитель тягача погиб.

Грузовики столкнулись на трассе М7 в Пестречинском районе РТ, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Авария произошла в субботу, в 20:00 на 850 км трассы.

По предварительным данным, водитель ехавшего сзади грузовика «не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения». В результате он догнал такой же грузовик и врезался в него.

Водитель скончался на месте от полученных травм.