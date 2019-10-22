В Татарстане презентовали книгу «Казань: логовища мокрых улиц»

Сегодня в Казани состоялась презентация книги «Казань: логовища мокрых улиц». Встреча прошла в Музее казанской иконы.

Книга написана в виде исторических очерков о наиболее заметных событиях в летописи забулачной мещанско-ремесленной части Казани в XVIII—ХХ веках. Представляет собой иллюстрированное исследование, основанное на документах, собранных в различных государственных хранилищах, частных собраниях, на материалах казанской и московской периодики, на очных беседах с некоторыми героями книги.

Основное внимание посвящено Забулачью столицы Татарстана — бывшим Мокрой и Ямской слободам. Автор издания — казанский краевед Алексей Клочков. Ранее он выпустил книгу «Казань из окон трамвая».

На сегодняшней встрече он рассказал, как писалась его вторая книга и собирались иллюстрации.

«К «забулачной теме» я подобрался 10 лет назад, еще в 2009 году, — сообщил Алексей Клочков. — Написал около 200 страниц. Но жесткий диск сгорел, компьютер «умер». Пропало все содержимое. Но я ничего из мною написанного не забываю. После выхода «Казани из окон трамвая» я начал воскрешать в памяти подзабытый сюжет. Книга писалась на одном дыхании, документальных материалов тоже было в избытке, и за них огромное спасибо казанским исследователям».

По словам автора, в былые времена Забулачная Казань славилась обилием культовых сооружений, но по соседству с храмами размещались доходные дома с сомнительной репутацией — ночлежки и притоны, в которых обитали бандиты и проститутки. Местные трактиры и постоялые дворы были известны своими ежедневными и еженощными пьяными драками, поножовщиной, грабежами и убийствами.

«Теневые стороны жизни и отрицательные персонажи цепляют куда сильнее положительных, да и изображать мир в полутонах гораздо интереснее. Я вообще не слишком жалую рафинированных «положительных героев», — признался автор.

В рамках встречи прошла экскурсия по Музею Казанской иконы.

Также презентации состоятся 23 и 24 октября (в 17.30) и 26 октября (в 11.00) в Музее Казанской иконы.

Напомним, сегодня «Реальное время» опубликовало отрывок из главы «О прошлом и настоящем двух городских рынков».