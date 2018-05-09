Список персон

Хуснуллин Фарит Мунавирович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Хуснуллин Фарит Мунавирович

Общая информация

Родился 12 марта 1963 г в с.Сарманово Сармановского района ТАССР

Образование:
1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт

Трудовая деятельность:


1985-1986 гг. — инженер-геодезист, Карамалинская ПМК-5, с.Татарские Карамалы, Сармановский район РТ

1987-1992 гг. — главный инженер, Сармановское ММО, с.Сарманово, Сармановский район РТ
1992-1994 гг.- мастер, станция техобслуживания «Сарманово» АО «Булгар Лада», с.Сарманово, Сармановский район РТ
1994-1995 гг. — директор, совхоз «Первомайский» агрофирмы «Петровская» Сармановского района, Альметьевский район РТ
1995-2003 гг. — председатель, коллективное предприятие «8 Марта», коллективное предприятие им.М.Джалиля, Сармановский район РТ
2003-2005 гг. — директор, ОАО «Татарстан соте» — Сармановский молочный завод», с.Сарманово, Сармановский район РТ
2005-2007 гг. — Исполнительный директор, ООО АФ «Сарман» ЗАО «Агросила групп», с.Сарманово, Сармановский МР РТ
2007-2014 гг.- начальник управления сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в Сармановском муниципальном районе РТ
2014-2015 гг.- Руководитель Исполнительного комитета Сармановского муниципального района РТ
с 2015 года — Глава Сармановского муниципального района

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Сарманово
  • Адрес: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, 35
  • Телефон: (85559) 2-42-75
  • Email: sarman@tatar.ru
  • Сайт: sarmanovo.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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