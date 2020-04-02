«Казаньоргсинтез» запустил новое компрессорное отделение

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Несмотря на складывающуюся мировую ситуацию, химическое предприятие совершенствует производственную инфраструктуру. Незадолго до введения в России нерабочей недели ПАО «Казаньоргсинтез» реализовало один из проектов, входящих в программу модернизации предприятия.

На заводе органических продуктов и технических газов (ОПиТГ) начало свою работу новое компрессорное отделение. Перед его запуском в течение трех лет была проделана большая работа: проектирование, строительство нового корпуса, монтаж мощной компрессорной установки и ее подключение к уже работающим сетям.

Задача нового компрессора — бесперебойно обеспечивать производство «Казаньоргсинтеза» газообразным азотом. А управление на новой установке полностью автоматизировано. Оно возможно как с щита управления, так и из операторной.

Ранее Исполнительная дирекция «Казаньоргсинтеза» объявила нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В это время производство продукции будет осуществляться как в новогодние каникулы.



Партнерский материал