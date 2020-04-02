Новости промышленности

18:03 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Казаньоргсинтез» запустил новое компрессорное отделение

16:37, 02.04.2020
«Казаньоргсинтез» запустил новое компрессорное отделение
Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Несмотря на складывающуюся мировую ситуацию, химическое предприятие совершенствует производственную инфраструктуру. Незадолго до введения в России нерабочей недели ПАО «Казаньоргсинтез» реализовало один из проектов, входящих в программу модернизации предприятия.

На заводе органических продуктов и технических газов (ОПиТГ) начало свою работу новое компрессорное отделение. Перед его запуском в течение трех лет была проделана большая работа: проектирование, строительство нового корпуса, монтаж мощной компрессорной установки и ее подключение к уже работающим сетям.

Задача нового компрессора — бесперебойно обеспечивать производство «Казаньоргсинтеза» газообразным азотом. А управление на новой установке полностью автоматизировано. Оно возможно как с щита управления, так и из операторной.

Ранее Исполнительная дирекция «Казаньоргсинтеза» объявила нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В это время производство продукции будет осуществляться как в новогодние каникулы.

Партнерский материал

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров