«Нижнекамскнефтехим» завершает монтаж оборудования на новой энергостанции
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в условиях особого режима реализуется проект по строительству новой энергостанции мощностью 495 МВт. ПГУ-ТЭС будет производить электрическую энергию для собственных нужд компании.
Также одним из главных факторов необходимости строительства собственного энергообъекта является использование в качестве топлива отдувок производства «Нижнекамскнефтехима». Они включают продукты переработки нефтяного газа с производства этилена. Таким образом, новая электростанция позволит снизить негативную нагрузку на атмосферный воздух за счет сжигания газа в специально разработанных горелочных устройствах газотурбинных установок.
Сейчас на ПГУ-ТЭС идет активная фаза строительно-монтажных работ. Основные здания построены, ведутся отделочные работы производственных и офисных помещений. Практически смонтированы две газовые турбины, паровая турбина с генераторами и котлы-утилизаторы . Вырисовываются очертания будущей градирни высотой 89 метров, ее строят специально для работы станции. Все мероприятия идут по установленному графику.
В это же время ведутся работы по обеспечению коммуникациями будущего объекта: произведена врезка водовода, начат монтаж газопровода, трубопроводов теплосети и канализации. Также продолжаются работы по объектам схемы выдачи мощности, а именно строительство новой распределительной подстанции РП «Жарков» и линий электропередач.
На строительной площадке задействовано 1177 сотрудников компании-генподрядчика. Предприняты все необходимые мероприятия для нераспространения вируса, совещания проводятся в режиме онлайн посредством видеоконференции, жестко ограничен доступ на территорию стройплощадки. С генподрядчиком проработаны вопросы по поставке оборудования.
Станция будет работать в круглосуточном режиме. Сегодня идет формирование штата, комплектование кадрами завершится до конца текущего года.
Ранее «Реальное время» сообщало, что с ходом строительства ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима» ознакомился Рустам Минниханов. Президент Татарстана прибыл на предприятие, чтобы лично оценить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на производстве.
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