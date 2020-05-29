От завода до бензобака: путь транспортировки топлива на АЗС ТАИФ-НК

16:20, 29.05.2020 26 1
1/26
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С начала мая сеть ТАИФ-НК АЗС начала осуществлять доставку топлива на свои автозаправочные станции новыми брендированными бензовозами. Качественное топливо доставляется на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске до станции без задержек в пути и хранения. Благодаря такой логистике обеспечивается стандарт качества моторного топлива. О том, как доставляют топливо на АЗС ТАИФ НК, — в фоторепортаже «Реального времени».

Партнерский материал 


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:09
    Некоторые фото даже на рабочий стол поставить можно... )
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи