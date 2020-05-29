От завода до бензобака: путь транспортировки топлива на АЗС ТАИФ-НК

С начала мая сеть ТАИФ-НК АЗС начала осуществлять доставку топлива на свои автозаправочные станции новыми брендированными бензовозами. Качественное топливо доставляется на АЗС напрямую с нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске до станции без задержек в пути и хранения. Благодаря такой логистике обеспечивается стандарт качества моторного топлива. О том, как доставляют топливо на АЗС ТАИФ НК, — в фоторепортаже «Реального времени».

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