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Филиал АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»

Промышленность, Энергетика

Общая информация

Нижнекамская ТЭЦ-1 — теплоэлектроцентраль, расположенная в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Станция построена в 1977 году.

ТЭЦ находится в собственности АО «ТГК-16», входящей в группу компаний «ТАИФ».

Нижнекамская ТЭЦ-1 обеспечивает тепловой энергией большую часть промышленности Нижнекамска, основным из которых является «Нижнекамскнефтехим».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423570, тер Промзона

Дата последнего обновления: 15.10.2020

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