Филиал АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»
Промышленность, Энергетика
Общая информация
Нижнекамская ТЭЦ-1 — теплоэлектроцентраль, расположенная в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Станция построена в 1977 году.
ТЭЦ находится в собственности АО «ТГК-16», входящей в группу компаний «ТАИФ».
Нижнекамская ТЭЦ-1 обеспечивает тепловой энергией большую часть промышленности Нижнекамска, основным из которых является «Нижнекамскнефтехим».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423570, тер Промзона
Дата последнего обновления: 15.10.2020