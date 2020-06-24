Топ-100 компаний Башкирии: кормилица-«нефтянка» просела, а алкомаркеты укрепились

Исследование «Реального времени»: как изменилась экономика республики за первый год Хабирова у руля?

Минувший год для экономики Башкирии оказался нелегким: республика по выручке ста сильнейших компаний уступила не только Татарстану, как это было в прежние годы, но и еще одному региону ПФО. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», теперь неуверенно чувствует себя башкирский ТЭК, контролируемый «Роснефтью». Впрочем, есть над чем задуматься и «газовому королю» Алексею Миллеру. Зато радостно потирает руки Вагит Алекперов. А «Красное и белое» уверенно завоевывает региональный рынок. Кто контролирует экономику Башкортостана — в обзоре «Реального времени».

Сырьевая экономика и «отрицательный рост»

Аналитическая служба «Реального времени» ежегодно составляет рейтинг сотни крупнейших компаний Башкортостана по объемам выручки. Напомним, 2019 год в республике прошел под лозунгами: «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»), «Счастье работать дома», Make Bashkiria great again и «Алга!» (Вперед!»). Именно такие фразы не раз произносил Радий Хабиров, вставший у руля Башкирии в конце 2018 года.

Отметим, до 2019 года экономика Башкортостана по обороту топ-100 компаний показывала ощутимый рост. Так, по результатам 2016 года их совокупный доход составлял 1,711 трлн рублей, а по итогам 2017-го — 2,062 трлн рублей. За 2018 год обороты предприятий достигли 2,521 трлн рублей. Зато 2019-й же год отметился некоторым снижением — 2,416 трлн рублей. И если в 2018 году каждый из участников рейтинга смог преодолеть рубеж в 3,4 млрд, то за год эта планка опустилась до 3 млрд рублей.

Более того, республика ухудшила свои позиции относительно других регионов Приволжского федерального округа. Долгие годы Башкортостан по совокупной выручке топ-100 уступал лишь Татарстану (в 2019 году в РТ она составила 3,15 трлн рублей), оставляя позади остальных. Однако в прошлом году Нижегородская область нарастила мускулы (2,7 трлн рублей), отодвинув Уфу на третье место в ПФО. Однако Башкирия по-прежнему опережает Самарскую область (1,7 трлн рублей) и Пермский край (1,3 трлн рублей). При этом республика в разы превосходит Удмуртию (648 млрд рублей), Оренбургскую область (625 млрд рублей), Саратовскую (556 млрд рублей), Ульяновскую (405 млрд рублей), Кировскую (369 млрд рублей), Пензенскую (346 млрд рублей) области, а также Чувашию (276 млрд рублей), Мордовию (268 млрд рублей) и Марий Эл (231,5 млрд рублей). Справедливости ради заметим, что показатели упали у более половины регионов, зато Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области, Чувашия и Марий Эл показали рост.

Как посчитал уфимский экономист Рустем Шайахметов, реальный объем выручки «золотой сотни» Башкортостана за год снизился на 0,3%, что свидетельствует о происходящей рецессии в республиканской экономике. Причинами этого стали падение мировых цен на нефть (9,2%) и снижение нефтедобычи (2,6%).

Как видно из таблицы, экономика Башкирии по-прежнему остается сырьевой и показывает, как принято нынче говорить, отрицательный рост. Именно от цен на «черное золото» и нефтепродукты зависит стабильность региона. Однако еще с прошлого года в топе стали появляться новые игроки, показывающие значительный рост своей выручки, в этом году они продолжили бить собственные рекорды. Например, уверенно себя чувствуют торговцы бензином и алкоголем.

Как и прежде, самые жирные куски башкирского пирога достались лицам, «прописанным» за пределами республики — в Москве и других городах России, а также зарубежным компаниям. В регионе активы принадлежат «Роснефти» и «Интер РАО», «Газпрому», «Ростеху», «Лукойлу», «Сибуру», «Транснефти», «УГМК», АФК «Система», «Мечелу» и другим. Хотя конфигурация сил за год несколько изменилась: кое-что осталось республике и ее жителям, но немало компаний уходят корнями в офшоры.

Пьедестал почета продолжают занимать предприятия, добывающие, перерабатывающие, транспортирующие и продающие нефть, газ или продукты из углеводородов. И в первой десятке (вместе с обслуживающими нефтегазовую сферу) таковых набирается уже шесть. А в сотне — почти четверть. А если к ним добавить компании, связанные с добычей полезных ископаемых (а также переработкой, транспортировкой и продажей), то список пополнится еще на десяток, достигнув трети. Так что ключевым фактором экономики республики является сырьевая составляющая. Кроме того, Башкирия является индустриально-аграрным регионом, поэтому в «хит-парад» попало немало предприятий, связанных с разными сферами производства и сельским хозяйством.

— Незначительное количество инновационных компаний в топ-100 определено низким уровнем инновационной деятельности республики, что является главным негативным фактором устойчивого сбалансированного социально-экономического развития региона, обуславливающего миграционный отток населения, низкие доходы жителей Башкортостана, — комментирует «Реальному времени» Шайахметов.

Нефтяной кризис наносит удар по империи Сечина

Бессменным лидером рейтинга остается ПАО АНК «Башнефть». По сути, треть общего оборота «золотой сотни» Башкортостана приходится именно на это предприятие. Нефтяная компания опережает своего ближайшего преследователя в три раза.

В прошлом году «Башнефть» возглавил Хасан Татриев. Однако смена главного менеджера еще не помогла предприятию выйти на новые вершины. За прошлый года компания выручила 703,15 млрд рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ составила 49,2 млрд, упав почти на 40%.

Как указывалось выше, на показателях «Башнефти» отразились падение цены на нефть и снижение добычи. Учитывая, что в первой половине 2020 года нефтяной рынок штормило значительно сильнее, чем в 2019-м, можно ожидать не самые радужные результаты по итогам этого года. Стоимость акций на бирже уже упала.

Кроме того, в негативном ключе засветилась и «дочка» — «Башнефть-Добыча», у которой осенью произошел разлив нефтепродуктов (как это снова актуально на фоне сообщений из Норильска!).

В десятке значится другая компания, относящаяся к башкирскому нефтяному «семейству» — ООО «Башнефть-Розница». Однако она за год вылетела из тройки призеров, разместившись на четвертой строчке «хит-парада». Ее выручка (246,7 млрд рублей) за 12 месяцев упала на 6%.

Также в топ-100 попали еще две дочерние компании — ПАО «Уфаоргсинтез» (14-е место, выручка — 29,6 млрд рублей) и ООО «Башнефть-Профи» (47-е место, 6,4 млрд рублей). Несколько «дочек» вылетели из списка, уступив место более успешным.

Башкирская нефтяная компания со своими «дочками» и «внучками» входит в структуру «Роснефти» Игоря Сечина («Роснефти» принадлежит 57,66%). Башкортостан по-прежнему распоряжается четвертью «Башнефти». И бюджет региона в немалой степени зависит от состояния дел в «нефтянке».

Что касается Игоря Сечина, то он, кроме «Роснефти», также возглавляет другую корпорацию — «Интер РАО». Поэтому, помимо предприятий «Башнефти», бывшему офицеру ГРУ подчиняются ООО «Электросетевая компания Башкортостана» (ЭСКБ, 12-е место, 42,1 млрд рублей) и ООО «БашРТС» (26-е место, 15,9 млрд рублей). В 2018 году в списке «владений» Игоря Ивановича значилось 12 компаний из топ-100. Как видим, этот перечень поредел по различным причинам.



«Группа поддержки» Алексея Миллера

Третий год подряд вторую строчку «хит-парада» держит за собой ООО «Газпром нефтехим Салават». Однако возглавляемую Айратом Каримовым «дочку» газовой империи постигло годовое снижение выручки — на 6% (246,7 млрд рублей).

В наш топ также попали другие предприятия, принадлежащие компании «Газпром нефтехим Салават». Так, «Ново-Салаватская ТЭЦ» (ООО «НСТЭЦ», 19,4 млрд рублей) за год улучшила свое положение на семь позиций и заняла 21-е место. Перевозчик ООО «ПАТиМ», несмотря на 15-процентное снижение выручки (7,1 млрд рублей), поднялось на две строчки и расположилось на 42-м месте. ООО «Акрил Салават» (4,9 млрд рублей) улучшило свой рейтинг на 13 пунктов, оказавшись на 61-м месте. Впервые в сотку «самых-самых» попало АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (3,5 млрд рублей): компании досталась 88-я позиция рейтинга, а год назад она была лишь на 128-м месте. Зато в этот раз не хватило сил попасть в наш список ООО «НСПГУ», которое год назад держалось на 89-м месте.

В «горячую десятку» снова вошло ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (51,9 млрд рублей), которое удержало 9-е место (выручка упала на 1%). Постепенно теряет свои позиции ООО «Газпром трансгаз Уфа» (18,3 млрд рублей): предприятие Шамиля Шарипова опустилось на одну строчку и теперь занимает 22-е место (выручка снизилась на 2%). Зато чуточку дела стали лучше у ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (9,3 млрд рублей): за год компания переместилась с 42-го на 33-е место.

Всего в ассоциации «Газпром в Башкортостане», созданной в 2013 году по инициативе Шамиля Шарипова, значится 17 организаций. Однако другие башкирские «дочки» газовой монополии снова пролетели мимо сотни. При этом целью «газпромовской» группы по-прежнему остается «взаимодействие с органами власти и продвижение законодательных инициатив на региональном уровне». Поэтому в Государственном собрании — Курултае Башкортостана интересы корпорации Алексея Миллера отстаивают упомянутые Шамиль Шарипов, Айрат Каримов, а также Альберт Лукманов («Газпром межрегионгаз Уфа»).

Кроме того, Каримов оказался одним из самых богатых депутатов регионального парламента. За прошлый год его доход составил 48,4 млн рублей. Несмотря на снижение выручки «Газпром нефтехим Салавата», кубышка топ-менеджера компании потяжелела на 10 млн рублей. Доход его супруги оказался тоже немаленьким — 39,4 млн рублей. Шарипов и Лукманов тоже не бедствуют: первый заработал 33,6 млн рублей, второй — 7,6 млн.

Как «Лукойл» заработал на подорожании бензина

В тройку лидеров вырвалось ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Башкирская «дочка» корпорации Вагита Алекперова, распространившая свое влияние на ряд регионов Урала и Поволжья, за год нарастила выручку на 34% (до 148,4 млрд рублей). Таким образом компания по продаже моторного топлива смогла сдвинуть с пьедестала почета своего конкурента — сечинскую «Башнефть-Розницу», чей рост оборотов был менее значительным (7%).

— Рост доходов организаций, занимающихся продажей нефтепродуктов в основном связан с ростом цен на них. Как ни парадоксально, при снижении мировых цен на нефть в России выросли цены на бензин, дизельное топливо, — объясняет ситуацию Рустем Шайахметов.

Такой процесс продолжился и в 2020 году, на что еще в марте обратил внимание президент России Владимир Путин (особо его возмущало подорожание АИ-92). В апреле — мае произошел ценовой отскок назад. Но затем на тех же «лукойловских» заправках снова был зафиксирован рост цен на горючее.

Заметный рост оборотов произошел и у других продавцов моторного топлива республики, не принадлежащих Алекперову. Так, компания «Уфаойл», у которой имеется своя сеть АЗС, нарастила выручку на 11% (до 20,5 млрд рублей) и переместилась в таблице с 23-го на 19-е место. ООО «КД-ойл» (12,2 млрд рублей, 33%) поднялось с 41-го на 28-е место. ООО «АНТК» (4,8 млрд рублей, 17%) поднялось с 85-й на 67-ю строчку. В сотню впервые попало ООО «Энерговектор» (96-е место), выручка которого выросла на 41% (до 3,2 млрд рублей).

Интересы тандема «Чемезов — Сердюков»

Наверстывает упущенное и ПАО «ОДК-УМПО», входящее в авиастроительную структуру «Ростеха» Сергея Чемезова. Напомним, еще в 2016 году Уфимское моторостроительное производственное объединение занимало второе место в топ-100 по годовой выручке. Однако к 2018 году предприятие опустилось на 7-е место. А в 2019 году, нарастив обороты на 11%, показало выручку в 83,5 млрд рублей. Теперь УМПО довольствуется 5-й позицией.

Заказы на «оборонку» продолжаются, без мотора ни один самолет не взлетит. Впрочем, и «гражданское» направление не стоит в сторонке: многие «газпромовские» компрессорные станции пользуются уфимскими двигателями АЛ-31СТ. Чистая прибыль моторостроителей составила 14,5 млрд рублей. В этом году предприятие направило на выплату дивидендов 2,8 млрд рублей.

Как сообщало «Реальное время», зимой в Уфу приезжал бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, ныне занимающий пост индустриального директора авиакластера корпорации «Ростех». В башкирской столице он посетил УМПО. Вместе с Радием Хабировым он провел первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества.

По словам Радия Хабирова, индекс промышленного производства «ОДК-УМПО» в 2019 году вырос на 5,3%, УППО — 5,4%, «Витязь» — на 10%, «Прогресс» — на 2%. У компаний растут прибыль и налоговые отчисления. Однако остается сложной ситуация у Кумертауского завода, выпускающего вертолеты.

Также поднимался вопрос поддержки КумАПП в статусе серийного производителя вертолетов семейства «Камов». Обсуждались создание IT-парка на площадке «Прогресса», проекты строительства учебно-производственного цеха для ЦПО на территории первой площадки УМПО, имущественные дела вокруг ДК УМПО и стадиона имени Гастелло. В общем, планов громадье.

Что касается АО «КумАПП», которое с 2015 года работает под управлением Казанского вертолетного завода, ситуация с этим предприятием действительно нерадостная. Его выручка упала на 61% (до 4,5 млрд рублей), тем самым компания из Кумертау опустилась с 32-го на 66-е место.

ПАО «Нефаз» показало рост выручки в 51% (до 19,5 млрд рублей), чем смогло поднять свой рейтинг на 9 пунктов и закрепиться на 20-м месте. Транспортная реформа Хабирова сыграла в этом не последнюю роль. В 2019 году из бюджета Башкирии на закупку 72 автобусов НЕФАЗ и нескольких ЛиАЗов выделили 2,6 млрд рублей для ГУП «Башавтотранс». До конца 2020 года более 500 нефтекамских автобусов на 6,5 млрд рублей должны отправиться в Москву. Традиционно немало «краснобусов» поставляются и в Казань. Более половины акций нефтекамского автозавода принадлежит татарстанскому КАМАЗу, который в свою очередь входит в холдинг Чемезова.

«Ростех» имеет в Башкирии и другие представительства. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» потеряло 25% выручки (до 4,2 млрд рублей), скатившись с 55-го на 71-е место. Куда лучше дела у АО «УАПО», которое поднялось с 96-го на 74-е место: выручка составила 4 млрд рублей (рост — 14%). Стабильность показывает АО «Белзан»: при той же выручке, что была и годом ранее (4,7 млрд рублей), производитель крепежных изделий поднялся с 68-го на 63-е место.



«Красно-белые» алкомаркеты покоряют Башкирию

Также в десятку впервые вошли такие компании, как ООО «Оазис» (6-е место, 69,7 млрд рублей) и ООО «Абсолют» (7-е место, 63 млрд рублей). Причем первая нарастила выручку на 108%, а вторая — лишь на 18%. Они принадлежат кипрской компании «Меркурий ретейл груп лимитед» с челябинскими корнями (основатель сети — Сергей Студенников).

В топ-100 попали и другие фирмы Студенникова — «Бета Уфа» (30-е место, 10,8 млрд рублей) и «Лабиринт Уфа» (38-е место, 8,8 млрд рублей), которые тоже неплохо нарастили обороты. Все они занимаются продажей алкоголя. Собственно, они являются управляющими компаниями известной сети «Красное и белое».

Эта сеть частенько становится фигурантом громких новостей. Еще в мае СМИ писали, как на складе в Екатеринбурге обнаружилась вспышка коронавируса, которым заразились 180 сотрудников. В Уфе в прошлом году «Красному и белому» удалось аннулировать предупреждение регионального управления ФАС, которое обнаружило нарушение запрета на продажу сигарет в магазинах рядом со школами и детскими садами. Арбитражный суд республики пришел к выводу, что претензии антимонопольного ведомства недостаточно мотивированы, поскольку оно не объяснило, как действия ретейлера нарушают закон о защите конкуренции. Однако не был оспорен сам факт продажи табачных изделий в магазинах у школ.

В начале прошлого года совладельцы группы «Меркурий», магазинов «Дикси» и «Бристоль» объединили усилия, чтобы создать третью по обороту розничную сеть в России. И в мае 2019 года на Кипре был зарегистрирован холдинг «ДКБР Мега ретейл групп лимитед», в которой Студенникову досталось 49%.

Также в списке оказался еще один поставщик алкоголя — ООО «Форвард-трейд» (95-е место, 3,3 млрд рублей). Компанией владеют Юлия Онегова и Наталья Рамазанова. Примечательно, что основными заказчиками фирмы являются «Комбинат питания», стерлитамакское СИЗО-3, «Баштрансгазторг» (общепит для «Газпром трансгаз Уфа») и несколько уфимских больниц.

Поскольку речь зашла о крепких напитках, стоит упомянуть и принадлежащий республике производитель алкоголя — компанию «Башспирт» (5,1 млрд рублей), которая поднялась в списке с 62-й на 58-ю строчку. В прошлом году Контрольно-счетная палата РБ нашла нарушения в работе бывшего руководства «Башспирта». Новый глава предприятия Рауф Нугуманов обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку деятельности прежнего менеджмента компании. Гендиректор озвучил злоупотребления по закупкам, 90% которых совершались у единственного поставщика. Уфимский блогер Андрей Потылицын обратил внимание на кейс, назвав в своем видеоролике менеджмент компании «жуликоватым», после чего получил от госхолдинга иск о защите деловой репутации.

Несмотря на неоднократно объявляемые Хабировым «полусухие» законы в Башкирии, производители и продавцы алкоголя обороты не сбавили. А борьба с нелегальным самогоном только поддержала официальных ретейлеров. За год количество алкомаркетов в республике значительно выросло.

Война за Куштау продолжается

Торговый дом «Башхим» (8-е место, 58,5 млрд рублей), входящий в холдинг «Башкирской содовой компании» (АО «БСК», 11-е место, 48,2 млрд рублей) остался на своих позициях. БСК контролируется группой «Башхим» (ее следы уходят в кипрские офшоры, бенефициаром называют Дмитрия Пяткина), 38% относится к «Региональному фонду», который принадлежит Башкортостану.

За 2019 год БСК выплатила 7 млрд рублей дивидендов, за I квартал 2020 года — еще 600 млн. Таким образом, выплаты по ним увеличились в 1,5 раза. В августе компания получила лицензию на разработку Куштау.

Производителю соды и его лоббистам противостоит мощное общественное движение в защиту уникальных гор — шиханов Торатау и Куштау, на которые покушается БСК. Стерлитамакские промышленники намерены добывать из них известняк, необходимый для производства. Радий Хабиров обещал не отдавать Торатау, а в качестве компромисса предложил в разработку Куштау, что не особо успокоило местное население и экоактивистов (например, движение «Сохраним шиханы»).

Против уничтожения шиханов выступили рок-музыкант Юрий Шевчук, блогер Илья Варламов, глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, ученые. В этом году общественников поддержали Greenpeace, Ассоциация по защите геонаследия Европы ProGEO и другие.

Художник Камиль Бузыкаев посвятил конфликту несколько карикатур. На одном рисунке изображена женщина, похожая на замгендиректора «Соды» Марину Бортову, которая сидит в тачке полной денег с надписью «украденный завод». Везет телегу Башкирия. Дама же в этот момент кричит знаменитой фразу: «Вези меня, мразь!».

Мало кого напугала угроза «правовой оценки» за защиту гор. Однако некоторым защитникам шиханов все же по-своему досталось. Так, в марте у блогера Руслана Нуртдинова неожиданно сгорел автомобиль. А организация «Башкорт», лидеры которой проводили акции в поддержку природных объектов, была признана экстремистской.

Доля иностранцев и местных

В списке оказалось немало компаний с иностранным участием, в том числе с офшорными хвостами. О некоторых из них мы уже сообщали выше. Обращает на себя внимание и «Кроношпан Башкортостан» (29-е место, 10,9 млрд рублей), страсти вокруг которого кипели не меньше, чем с «Содой». В таблице также имеется «Кроношпан ОСБ». О проникновении киприотов-австрийцев в Башкортостан и нынешнем положении производителя ОСП-плит подробно писало «Реальное время».

Другие фирмы с офшорными корнями — «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ, 40-е место, 7,9 млрд рублей), «Башкирская мясная компания» (50-е место, 6 млрд рублей), «Завод Николь-Пак» (69-е место, 4,3 млрд рублей), «Завод Техноплекс» (75-е место, 4 млрд рублей), «Дортрансстрой» (85-е место, 3,6 млрд рублей) и другие.

Среди компаний, принадлежащим частникам, есть ООО «Реилго» (13-е место, 40,9 млрд рублей). Крупный российский перевозчик нефтеналивных грузов «прописался» в Уфе в прошлом году. Компания принадлежит азербайджанскому миллиардеру Рахману Халилову и его сыну — бывшему вице-президенту «Лукойла» Искандеру Халилову.

А вот НИПИ НГ «Петон» (15-е место, 25,2 млрд рублей) в прошлом году испытал кризис и снизил выручку на 69%. Возможно, контракты с «Газпромом» (основной заказчик) заканчиваются. Владеют компанией Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Андрей Гранкин.

А что осталось у самого региона? Главным богатством по-прежнему остается «Башнефть». 25% основного предприятия башкирского ТЭКа принадлежит Минземимуществу РБ. Своя доля у региона имеется в БСК (38,28%), НЕФАЗе (28,5%), «Газпром газораспределении Уфа» (43,61%).

Власти республики полностью контролируют компании «Башкиравтодор» (37-е место, 8,8 млрд рублей), «Башспирт», Международный аэропорт «Уфа» (55-е место, 5,3 млрд рублей), МУП «Уфаводоканал» (84-е место, 3,7 млрд рублей) и ГУП «Башфармация» РБ (91-е место, 3,4 млрд рублей).



Словом, 2019 год был не самым лучшим для экономики Башкортостана. Впрочем, и в ПФО — регион опустился на третью строчку. Обороты на предприятиях в целом снижаются. Республика свою долю в компаниях так и не нарастила. А «нефтяная игла», на которой регион сидит долгие годы, уже не дает ожидаемого эффекта. Эксперты указывают на необходимость поддержки инноваций и внедрения IT.



Получается, пока беҙ яҡшыраҡ булдыра алмайбыҙмы (мы не можем лучше)?

Топ-100 компаний РБ по выручке за 2019 год

№ Наименование Руководитель Совладельцы Вид деятельности/отрасль 2019, Выручка, тыс. руб. 2018, Выручка, тыс. руб. Изменение 1 ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" Татриев Хасан Курейшевич НК РОСНЕФТЬ, ПАО (57.66%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (25.00%)

БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО (4.41%)

ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО (0.000020%)

Боржемский Александр Вячеславович (0.0010%)

Марданшин Наиль Галеевич (0.00050%)

Иванов Олег Сергеевич (0.000010%) Добыча нефти 703.150.528 755.435.333 -7% 2 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" Каримов Айрат Азатович ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО (44,616,550,850 руб., 100%)

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО (1 руб.) Производство нефтепродуктов 246.705.470 261.116.224 -6% 3 ООО "ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ" Абузяров Айдар Суфиянович ЛУКОЙЛ, ПАО (100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 148.397.082 110.616.621 34% 4 ООО "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА" Кириллов Сергей Кириллович БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 127.416.959 119.287.006 7% 5 ПАО "ОДК-УМПО" Управляющая компания ОДК, АО ОДК, АО (87.12%)

МОТОР-АВИА, ЗАО (9.35%)

Артюхов Александр Викторович (0.0072%) Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 83.518.454 74.967.838 11% 6 ООО "ОАЗИС" Леонов Андрей Сергеевич МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (10,000,000 руб., 100%) Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 69.715.466 33.485.371 108% 7 ООО "АБСОЛЮТ" Буйлаков Михаил Александрович МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (10,000,000 руб., 100%) Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 62.983.575 53.599.055 18% 8 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШХИМ" Исаев Олег Петрович БСК, АО (100,000 руб., 100%) Торговля оптовая химическими продуктами 58.512.973 58.120.323 1% 9 ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА" Лукманов Альберт Рауфович ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО (3,227,500 руб., 64.55%)

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО (1,772,500 руб., 35.45%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (n/a) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 51.908.685 52.170.934 -1% 10 АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" Ковалев Роман Николаевич ТРАНСНЕФТЬ, ПАО (76.34%) Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов 48.688.181 42.347.838 15% 11 АО "БСК" Давыдов Эдуард Маликович БАШХИМ, АО (57.18%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (38.28%)

БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ (0.26%) Производство прочих основных неорганических химических веществ 48.255.732 44.543.468 8% 12 ООО "ЭСКБ" Травкин Андрей Анатольевич ИНТЕР РАО, ПАО (100%) Торговля электроэнергией 42.116.889 39.278.462 7% 13 ООО "РЕИЛГО" Халилов Рахман Искендер Оглы Халилов Рахман Искендер Оглы (700,000 руб., 70%)

Халилов Искендер Агасалим Оглы (300,000 руб., 30%) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 40.875.595 36.392.292 12% 14 ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ" Дудников Юрий Владимирович ОНК, АО (67.53%)

БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (19.04%)

ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО (7.71%)

ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО (0.77%) Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 29.590.035 28.702.972 3% 15 ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" Мнушкин Игорь Анатольевич Мнушкин Игорь Анатольевич (4,000,000 руб., 40%)

Поляков Олег Владимирович (4,000,000 руб., 40%)

Гранкин Андрей Викторович (2,000,000 руб., 20%) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 25.167.949 81.175.804 -69% 16 ООО "ЗСМИК" Лобач Руслан Валерьевич СНХРС, АО (100%) Строительство жилых и нежилых зданий 24.294.933 12.848.189 89% 17 АО "УЧАЛИНСКИЙ ГОК" Управляющая компания УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ , ОАО УГМК, ОАО УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ , ОАО УГМК, ОАО (97.08%)

Исмагилов Эльфат Рахматуллович (0.00020%) Добыча и обогащение медной руды 22.061.817 21.957.775 0% 18 АО "БМК" Федоров Сергей Владимирович МЕЧЕЛ, ПАО (91.45%)

Борисова Татьяна Ивановна (0.00070%)

Мелешин Олег Николаевич (0.00040%) Производство проволоки методом холодного волочения 21.934.319 25.365.491 -14% 19 АО "КОМПАНИЯ УФАОЙЛ" Фаттахов Ринат Рашитович Фаттахов Ринат Рашитович (1,000,000 руб., 100%) Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 20.522.755 18.436.089 11% 20 ПАО "НЕФАЗ" Курганов Владимир Александрович КАМАЗ, ПАО (50.02%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (28.50%)

Гилимьянова Гульнара Насыровна (0.00038%) Производство автобусов и троллейбусов 19.456.267 12.878.987 51% 21 ООО "НСТЭЦ" Семенец Александр Михайлович САЛАВАТИНВЕСТ, ООО (1,626,258,000 руб., 100%) Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 19.378.797 14.017.429 38% 22 ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" Шарипов Шамиль Гусманович ГАЗПРОМ, ПАО (100%) Транспортирование по трубопроводам газа 18.320.567 18.753.149 -2% 23 ПАО "АК ВНЗМ" Бикмухаметов Халит Абдулсаматович ТРЕСТ, ООО (23.66%)

УПРАВЛЕНИЕ-5, ООО (18.98%)

М-СЕРВИС, ООО (18.23%)

УПРАВЛЕНИЕ-15, ООО (15.20%)

Бикмухаметов Халит Абдулсаматович (0.040%)

Кузнецов Владислав Олегович (0.035%)

Арсланов Руслан Наилович (0.023%)

Мухаметшин Камиль Вилинович (0.020%)

Брусникина Ольга Борисовна (0.010%)

Хуснутдинов Фаниль Тагирович (0.010%)

...* Строительство жилых и нежилых зданий 18.231.297 11.047.128 65% 24 АО "БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА" Адиев Рустем Явдатович Адиев Явдат Равилович (0.53%)

Шилов Александр Александрович (0.37%)

Белошицкий Алексей Васильевич (0.090%)

Адиев Рустем Явдатович (0.090%)

Мунасыпов Наиль Зуфарович (0.090%)

Альмухаметов Алмаз Ахметсафович (0.040%)

Паньков Юрий Анатольевич (0%)

Харичкина Ирина Николаевна (0%)

Сираев Ильнур Айратович (0%) Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 17.537.385 14.229.059 23% 25 ООО "ПЕТОН КОНСТРАКШН" Ефремов Алексей Владимирович Гасанов Эдуард Сарифович (51,000 руб., 51%)

Поляков Олег Владимирович (40,000 руб., 40%)

Ахундов Эмин Ровшан Оглы (9,000 руб., 9%) Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 16.754.221 18.730.060 -11% 26 ООО "БАШРТС" Дубровский Тимофей Анатольевич БГК, ООО (2,541,806,089.1914 руб., 100%)

БАШЭНЕРГОТРАНС, ООО (2,541.8086 руб.) Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 15.899.271 16.254.078 -2% 27 АО "ФАРМЛЕНД" Кальметьева Аделя Рустэмовна Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 15.624.382 12.329.019 27% 28 ООО "КД-ОЙЛ" Квашнина Диана Рафаилевна Мулюкова Гюльшат Ураловна (1,000,000 руб., 100%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 12.169.967 9.172.084 33% 29 ООО "КРОНОШПАН БАШКОРТОСТАН" Управляющая компания КРОНОШПАН ГМХ, ООО КРОНОШПАН ГМХ, ООО (8,420,631,000 руб., 100%) Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов 10.905.071 10.421.067 5% 30 ООО "БЕТА УФА" Куликов Виктор Викторович МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (500,000 руб., 100%) Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 10.802.502 9.838.129 10% 31 ОАО "СИНТЕЗ-КАУЧУК" Жаворонков Дмитрий Александрович АКТИВ, ООО (100%) Производство синтетического каучука в первичных формах 10.391.680 11.274.071 -8% 32 ООО СПТК "ЮВА" Юмуков Виталий Александрович Юмуков Виталий Александрович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 9.488.241 #ЗНАЧ! 33 ПАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА" Управляющая компания ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА, ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО (49.99%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (43.61%) Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 9.347.334 8.938.571 5% 34 ООО "ЭЛЕВАТОР" Варламов Сергей Васильевич Махрова Марина Ивановна (1,600,000 руб., 100%) Производство масел и жиров 9.262.805 8.402.747 10% 35 АО "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" Прасолов Юрий Кириллович БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ (25%) Торговля оптовая химическими продуктами 9.228.193 10.021.859 -8% 36 ООО "ХИМРЕСУРС 02" Хажиев Марат Фаритович Хажиев Марат Фаритович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая химическими продуктами 9.163.765 #ЗНАЧ! 37 АО "БАШКИРАВТОДОР" Пролипото Андрей Сергеевич МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (100%) Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 8.835.046 7.166.590 23% 38 ООО "ЛАБИРИНТ-УФА" Дементьева Екатерина Павловна МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (500,000 руб., 100%) Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 8.793.173 7.497.234 17% 39 АО "САЛАВАТСТЕКЛО" Агуреев Сергей Алексеевич КОМПАНИЯ РИА, ООО (74.99%)

ИСКОЖ-ИНВЕСТ, ООО (19.99%)

Гумеров Фаниль Наильевич (1.63%)

Смирнова Светлана Николаевна (0.0017%)

Донстер Артур Владиславович (0.000040%) Производство листового стекла 8.457.744 9.269.807 -9% 40 ОАО "СНХЗ" Данилов Алексей Георгиевич RIXFORD ASSET HOLDING LTD (30.07%)

RIXFORD ASSET HOLDING LTD (30.07%)

Мугинов Дамир Фатхуллович (45%) Производство прочих химических органических основных веществ 7.923.033 11.366.504 -30% 41 ООО "ТОРГМАСТЕР" Управляющая компания УК САЛЮТ, ООО Гарифуллин Ильдар Мулланурович (157,967,484.84 руб., 99%)

Гарифуллина Алиса Ильдаровна (1,595,631.16 руб., 1%) Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 7.895.695 7.401.610 7% 42 ООО "ПАТИМ" Алексанин Андрей Алексеевич ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО (510,000 руб., 100%) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 7.081.546 8.321.686 -15% 43 ООО "СНЭМА-СЕРВИС" Исангулов Амир Рамилевич Багаутдинов Альберт Нуриманович (2,390,000 руб., 95.60%)

Бикбулатова Зиля Асимовна (110,000 руб., 4.40%) Строительство жилых и нежилых зданий 6.994.859 5.097.194 37% 44 ООО "ЧИШМИНСКИЙ МЭЗ" Якупов Айдар Вагизович Махрова Марина Ивановна (100,000 руб., 100%) Производство рафинированных растительных масел и их фракций 6.913.145 6.517.144 6% 45 ООО "ЛАЙТ-ИНВЕСТ" Ишназаров Валерий Амирович Ишназаров Валерий Амирович (10,000 руб., 100%) Вложения в ценные бумаги 6.787.087 7.978.084 -15% 46 ООО "ЛОФТ-ТРЕЙД" Берзина Дарья Николаевна Берзина Дарья Николаевна (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 6.550.302 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 47 ООО "БАШНЕФТЬ-ПРОФИ" Немичев Владимир Анатольевич БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (100%) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 6.405.500 17.340.717 -63% 48 ПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ" Алферов Сергей Александрович РОСТЕЛЕКОМ, ПАО (96.32%) Деятельность в области связи на базе проводных технологий 6.335.668 6.581.321 -4% 49 АО "БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" Линкевич Евгений Тадеевич КОНЦЕРН ИНТЕЛ КО (ГРУППА КОМПАНИЙ НЕРАЛ ), ООО (100%) Производство сыра и сырных продуктов 6.192.805 5.347.374 16% 50 ООО "БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" Пак Александр Александрович "АВГ АГРО ГЛОБАЛ ЛТД" (1,252,671,000 руб., 100%) Животноводство 6.044.871 5.714.904 6% 51 ООО "БАШПЛАСТ" Казанский Иван Дмитриевич Инновационно-Промыщленный, Комбинированный ЗПИФ (1,000,000 руб., 100%) Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 5.960.863 5.161.673 15% 52 АО "ВРЗ" Гейер Валерий СМЗ, ГУП (25%)

Сомов Виталий Геннадьевич (18.75%)

Ларин Олег Геннадьевич (18.75%)

Волошенков Алексей Николаевич (18.75%)

Остроухов Сергей Анатольевич (18.75%) Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава 5.915.769 2.285.304 159% 53 ООО "ЛУИДОР-УФА" Шапошников Сергей Анатольевич Корнилов Сергей Александрович (5,005,000 руб., 50%)

Тихонова Мария Александровна (5,005,000 руб., 50%) Торговля автотранспортными средствами 5.705.763 4.104.662 39% 54 ООО " АПК "АГРО - 2000" Биктагиров Руслан Рашидович БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, АО (350,000 руб., 100%) Торговля оптовая молочными продуктами 5.276.989 4.853.812 9% 55 АО "МАУ" Андреев Александр Вадимович МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (100%) Деятельность аэропортовая 5.274.442 4.859.012 9% 56 ООО НПП "БУРИНТЕХ" Ишбаев Гниятулла Гарифуллович Ишбаев Гниятулла Гарифуллович (103,102 руб., 51.55%)

Ташбулатов Рустэм Фидаилович (14,582 руб., 7.29%)

Балута Андрей Григорьевич (12,122 руб., 6.06%)

Хусаинов Магдан Маснавиевич (12,122 руб., 6.06%)

Сандаков Андрей Валерьевич (9,682 руб., 4.84%)

Ташбулатов Радик Фидаилович (9,682 руб., 4.84%)

Янбухтин Алик Гиратович (9,682 руб., 4.84%)

Головкина Нина Николаевна (8,580 руб., 4.29%)

Акчурин Игорь Рафаилевич (7,222 руб., 3.61%)

Саломатин Андрей Александрович (7,222 руб., 3.61%)

...* Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 5.267.064 5.937.292 -11% 57 ООО ТД "ТУРБАСЛИНСКИЙ БРОЙЛЕР" Управляющая компания УК ТРАСТ-ПА, ООО ФАБЕРЖЕ, ООО (9,999 руб., 99.99%)

РУССКОЕ ЗЕРНО УФА, ООО (1 руб., 0.010%) Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 5.231.321 4.486.630 17% 58 АО "БАШСПИРТ" Нугуманов Рауф Самигуллович МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (100%) Перегонка, очистка и смешивание спиртов 5.127.529 5.130.853 0% 59 АО "ОЗНА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" Юмагулов Вильдан Фуатович АК ОЗНА, АО (99%) Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 5.016.871 4.870.532 3% 60 ООО "НГС" Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович (19,200 руб., 100%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 4.945.191 6.274.585 -21% 61 ООО "АКРИЛ САЛАВАТ" Бабаян Араик Анатольевич ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО (500,000 руб., 100%) Производство прочих химических органических основных веществ 4.890.610 4.418.444 11% 62 ООО "БАШМЕДЬ" Туленков Александр Федорович УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО (17,487,288.25 руб., 100%)

УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ , ОАО УГМК, ОАО (150 руб.) Добыча и обогащение медной руды 4.810.234 3.721.352 29% 63 АО "БЕЛЗАН" Родионов Сергей Иванович РТ-КАПИТАЛ, ООО (99.22%)

Ермошкин Леонид Николаевич (0.000010%) Производство крепежных изделий 4.677.021 4.661.052 0% 64 АО "ПОЛИЭФ" Семенько Евгений Леонидович СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО (71.58%) Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 4.521.633 5.170.968 -13% 65 ООО "ПОЛИПЛЕКС" Починок Сергей Кириллович Починок Сергей Кириллович (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах 4.505.391 4.046.375 11% 66 АО "КУМАПП" Управляющая компания ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, АО ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, АО (100%) Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 4.492.838 11.407.004 -61% 67 ООО "АНТК" Хакимов Артур Мунирович Сергеева Ирина Петровна (5,000 руб., 50%)

Хакимов Артур Мунирович (5,000 руб., 50%) Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 4.470.368 3.808.482 17% 68 ООО "САТУРН" Ершова Юлия Михайловна Ершова Юлия Михайловна (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая бытовыми электротоварами 4.354.680 3.813.980 14% 69 ООО "ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК" Ковтун Валерий Борисович УК НИКОЛЬ-ПАК, ООО (685,000,000 руб., 100%) Производство бумаги и картона 4.285.729 4.587.557 -7% 70 ООО "АЛЬФА-СЕРВИС" Сабиров Альберт Фидаевич Габдинуров Рамиль Кимович (6,383,059.75 руб., 25%)

Габдинуров Рустем Кимович (6,383,059.75 руб., 25%)

Латыпов Риф Фагимович (6,383,059.75 руб., 25%)

Сабиров Альберт Фидаевич (6,380,480.99 руб., 24.99%)

Сабирова Татьяна Александровна (2,578 руб., 0.010%) Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 4.202.297 5.215.661 -19% 71 АО "УАП "ГИДРАВЛИКА" Новиков Виктор Алексеевич ТЕХНОДИНАМИКА, АО (100%) Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая космические; наземных тренажеров для летного состава; их частей 4.178.715 5.592.134 -25% 72 ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛАТА" Султанмагомедова Наиля Рашитовна Султанмагомедова Наиля Рашитовна (10,000 руб., 100%) Деятельность по изучению общественного мнения 4.066.500 3.481.647 17% 73 АО "БВТ" Тулаев Александр Игорьевич Тулаев Александр Игорьевич (3,360 руб., 0.030%)

Тулаев Игорь Васильевич (2,520 руб., 0.030%)

Арисметов Амир Рахимович (1,512 руб., 0.020%)

Седова Жанна Викторовна (1,008 руб., 0.010%) Торговля оптовая промышленными химикатами 4.038.642 4.021.600 0% 74 АО "УАПО" Лузгин Леонид Андреевич ТЕХНОДИНАМИКА, АО (100%) Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 4.031.766 3.546.203 14% 75 ООО "ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС" Гарифуллин Фарит Разифович МИАРА, ООО (30,100,000 руб., 100%) Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 4.009.233 3.658.420 10% 76 АО "СТН-Б" Языков Игорь Валерьевич Борминцев Валерий Владимирович (30,000 руб., 100%) Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 4.005.007 3.632.693 10% 77 ООО "ОПТАН-УФА" Абунагимов Наиль Рустамович АЛЬЯНС, ООО (500,000 руб., 100%) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3.956.403 5.386.119 -27% 78 ООО "ВТОРМЕТПРОМ" Хусаинов Марат Рафкатович Нигматуллин Альберт Фанильевич (10,000 руб., 100%) Обработка отходов и лома черных металлов 3.900.980 3.611.578 8% 79 ООО "ТЕРМОПОЛИМЕР" Файзуллин Айрат Ансарович Валиахметов Марат Флюрович (40,000 руб., 80%)

Валиахметова Лена Ахатовна (10,000 руб., 20%) Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах 3.821.675 2.260.011 69% 80 ООО "ОЙЛ-СЕРВИС" Гимадиев Марат Мусавирович Ишмухаметов Ахмет Валиахметович (2,510,000 руб., 100%) Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 3.792.135 3.259.761 16% 81 ООО "НТЦ "ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ" Мотин Владислав Владимирович Гасанова Олеся Игоревна (50,000 руб., 50%)

Поляков Олег Владимирович (50,000 руб., 50%) Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 3.778.413 6.876.397 -45% 82 ООО "ШСУ" Шарипов Ильдар Гаязович ГАРАНТ, АО (27,514,041.74 руб., 19%)

ГОРИЗОНТ, АО (27,514,041.74 руб., 19%)

СПЕКТР, АО (27,514,041.74 руб., 19%)

СТРАТЕГИЯ, АО (27,514,041.74 руб., 19%)

УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО (27,514,041.74 руб., 19%)

ВЕРТИКАЛЬ, АО (7,240,537.3 руб., 5%) Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 3.758.975 2.696.969 39% 83 ООО "ГЭС-УРАЛ" Абзалов Кадим Агзямович ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС, ООО (480,000 руб., 48%)

Першин Евгений Иванович (170,000 руб., 17%)

Абзалов Кадим Агзямович (150,000 руб., 15%)

Сихарулидзе Антон Тариэльевич (150,000 руб., 15%)

Сидоров Петр Александрович (50,000 руб., 5%) Строительство жилых и нежилых зданий 3.717.699 2.525.059 47% 84 МУП "УФАВОДОКАНАЛ" Чакиров Артем Юсуфович АДМИНИСТРАЦИЯ ГО Г. УФА РБ (1,507,894,342.95 руб., 100%) Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 3.675.738 3.452.893 6% 85 ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" Гилимьянов Дмитрий Маратович УК БВ, ООО (9,900 руб., 99%)

РЕЙС, ООО (100 руб., 1%) Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 3.647.181 3.280.380 11% 86 ООО "РБК" Буканов Алексей Анатольевич Тен Виталий Вячеславович (10,000 руб., 100%) Разведочное бурение 3.613.049 2.058.299 76% 87 АО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" Соболев Игорь Александрович Мельников Сергей Николаевич (18.00%)

Морозова Юлия Константиновна (15.23%)

Печенкина Галина Михайловна (14.61%)

Рабухин Петр Павлович (14.40%)

Косенкова Елена Павловна (14.14%)

Истягин Юрий Борисович (9.23%) Строительство мостов и тоннелей 3.608.353 4.884.294 -26% 88 АО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" Дьяк Роман Анатольевич Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» (100%) Производство удобрений и азотных соединений 3.508.981 2.625.578 34% 89 ООО "БАШКИРСКИЙ КАМЕНЬ" Бухарметов Рамиль Габдрауфович Бухарметов Роман Рамилевич (10,000 руб., 100%) Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 3.481.787 1.968.806 77% 90 ООО "ФИРМА СУ-10" Сидоркин Владислав Анатольевич Мансурова Лилия Мухарлямовна (17,100 руб., 57%)

Мансуров Тагир Валерьевич (10,950 руб., 36.50%)

Губайдуллин Рустэм Халитович (1,950 руб., 6.50%) Строительство жилых и нежилых зданий 3.411.883 2.352.082 45% 91 ГУП "БАШФАРМАЦИЯ" РБ Рахматуллина Альфия Гадельяновна МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (220,511,000 руб., 100%)

МИНЗДРАВ РБ (110,150,000 руб., 49.95%) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 3.387.907 3.505.671 -3% 92 ООО "НЕОПОЛИМЕР" Кузнецов Дмитрий Андреевич Фатхлисламов Эдуард Ринатович (30,000 руб., 100%) Торговля оптовая неспециализированная 3.386.582 1.895.775 79% 93 ООО "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП №1" Курганский Владимир Григорьевич ЧСЗ, ОАО (112,000,000 руб., 100%) Хранение и складирование зерна 3.345.503 2.034.235 64% 94 ООО "АВТОФОРУМ" Ахмадуллин Расул Робертович Пилюгин Михаил Анатольевич (20,020,000 руб., 100%) Торговля автотранспортными средствами 3.340.570 3.135.177 7% 95 ООО "ФОРВАРД-ТРЕЙД" Рахматуллин Роман Давлетович Онегова Юлия Владимировна (5,000,000 руб., 50%)

Рамазанова Наталья Владимировна (5,000,000 руб., 50%) Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 3.314.417 3.577.218 -7% 96 ООО "ЭНЕРГОВЕКТОР" Бадиков Константин Владимирович Извольская Елена Рафаэльевна (7,000 руб., 70%)

Чижов Сергей Алексеевич (2,000 руб., 20%)

Щербаков Алексей Владимирович (1,000 руб., 10%) Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 3.231.616 2.289.068 41% 97 ООО "КРОНОШПАН ОСБ" Управляющая компания КРОНОШПАН ГМХ, ООО КРОНОШПАН ГМХ, ООО (3,465,774,000 руб., 100%) Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов 3.205.846 1.483.991 116% 98 АО "ФОРВАРД" Смолягин Сергей Михайлович Онегов Андрей Григорьевич (500,000 руб., 3.33%) Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 3.079.351 4.524.084 -32% 99 ООО "РУБЕЖ" Дергулев Андрей Александрович Меркулов Сергей Владимирович (2,000,000 руб., 100%) Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 3.065.195 91.733 3241% 100 ЗАО СК "БАШВОЛГОТАНКЕР" Тригубов Владимир Михайлович Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 3.020.840 3.179.419 -5%

Рустем Шайахметов экономист, доцент УГНТУ, руководитель «Р-Инвест» Средний рост выручки в 2019 году 100 крупнейших предприятий составил 2,5%, что сопоставимо с ростом валового регионального продукта Башкортостана — 2,6%. Если учесть инфляцию в прошлом году, которая, по данным Минэкономразвития, составила 33,1%, то следует отметить, что реальный объем выручки снизился на 0,3%, что свидетельствует о происходящей рецессии в республиканской экономике. В отраслевом разрезе динамика разнонаправлена. За счет падения в прошлом году мировых цен на нефть (9,2%) и снижения нефтедобычи (2,6%) выручка республиканской системообразующей компании ПАО АНК «Башнефть» снизились на 7%. Рост доходов организаций занимающихся продажей нефтепродуктов в основном связан с ростом цен на нефтепродукты. Как ни парадоксально, при снижении мировых цен на нефть в России выросли цены на бензин, дизельное топливо. Даже в этом году, при резком падении мировых цен на энергоносители, в России цены на тепловую энергию, электричество, газ для рядовых потребителей повышаются. Сейчас спотовые цены на газ в Европе ниже, чем у нас. Незначительное количество инновационных компаний в топ-100 определено низким уровнем инновационной деятельности республики, что является главным негативным фактором устойчивого сбалансированного социально-экономического развития региона, обуславливающего миграционный отток населения, низкие доходы жителей Башкортостана.

Равиль Ахтямов digital-экономист, член ТРГ Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики «Сколково» Общенациональный план действий по восстановлению экономики, который представлен главой правительства Михаилом Мишустиным президенту Владимиру Путину, предполагает выход на траекторию устойчивого роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Башкортостану в реализации этого плана отводится существенная роль. Крупные предприятия обладают наибольшим запасом прочности и способны привлекать инвестиции. Таким образом, базовые отрасли промышленности Башкортостана покажут наибольшую способность к восстановлению. Вместе с тем для поддержания занятости и удержания квалифицированных специалистов в регионе и в стране в целом важно развивать отрасли новой экономики, потенциал традиционных для Башкортостана отраслей народного хозяйства относительно ограничен. В структуре экономики республики только дочернее общество ПАО «Ростелеком» «Башинформсвязь» можно отнести к крупным представителям IT-отрасли и то значительная часть выручки формируется услугами связи. Нужны конкретные меры, чтобы развивать IT-компании. В структуре общенационального плана действий по восстановлению экономики большое значение уделяется развитию цифровой экономики. Предусмотрены существенные налоговые льготы для сектора. НДС может быть обнулен для компаний, чье программное обеспечение входит в реестр Минкомсвязи. Предусмотрено также снижение налога на прибыль и продление льготного периода уплаты страховых взносов. По поручению президента страны внедряются так называемые регуляторные «песочницы» в рамках создания экспериментальных правовых режимов. Башкортостан мог бы стать частью «золотого» цифрового треугольника, который включал соседние регионы с наиболее развитым IT-сектором. Совместно республики и области Поволжья обладают достаточным потенциалом и количеством потребителей цифровых технологий, чтобы инициировать идею введения экспериментального правового режима, например, в сфере оборота больших данных. IT-отрасль в значительной степени зависит от состояния других отраслей экономики. Текущий кризис показал, что здесь есть значительные резервы для развития инфраструктуры «Умного города». Внедрение платформенных решений в здравоохранении и образовании, базовых отраслях промышленности способно стимулировать рост инвестиций в IT-сектор.