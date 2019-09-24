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Промышленность

В «Башнефти» назначили нового президента компании

20:55, 24.09.2019
В «Башнефти» назначили нового президента компании
Фото: bashneft.ru

Новым главой «Башнефти» стал Хасан Татриев. Ранее он возглавлял компанию «РН-Юганскнефтегаз», которая так же, как и «Башнефть» находится под контролем «Роснефти»

Соответствующее решение принял сегодня совет директоров «Башнефти», сказано в официальном сообщении компании. Также совет директоров прекратил полномочия предыдущего президента «Башнефти» Андрея Шишкина.

Генеральным директором «РН-Юганскнефтегаза» назначен Игорь Табачников, ранее занимавший должность главного инженера компании.

Татриев руководил «РН-Юганскнефтегазом» с 2015 года. Под его руководством в компании установили ряд отраслевых исторических рекордов по добыче нефти.

Напомним, в августе агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти».

ПромышленностьНефть Башкортостан
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