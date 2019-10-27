«Сухой закон» на Новый год в Башкирии — лукавство власти или трезвая мысль?
Общественность республики не оценила идею Радию Хабирова оставить население без алкоголя на праздничном застолье
На днях глава Башкирии Радий Хабиров предложил ограничить продажу алкоголя во время новогодних каникул. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ уже взялись за законодательное оформление «сухого закона» в дни зимних праздников. Между тем «непопулярная мера» вызвала ироничные комментарии пользователей соцсетей и авторов телеграм-каналов. Более того, в инициативе власти председатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин видит некоторое лукавство. В колонке, написанной для «Реального времени», башкирский общественник подробно объясняет свою позицию.
Трезвый Новый год — возможен ли?
Алкогольная тема издревле облеплена всевозможными мифами, предрассудками и просто дичайшим враньем — всем тем, что настойчиво внедряется в общественное сознание подловатыми ребятами, кои заинтересованы из идейных ли, из шкурных ли, из иных ли соображений в существовании людей пьющих. С другой же стороны, и сам алкоголь, поглощенный человеком одураченным, легко творит иллюзии и галлюцинации.
Вся нынешняя антиалкогольная кампания, проводимая в Башкортостане, — одна большая иллюзия. Борьба со злом превращается иной раз в большее зло. Вот это, мне кажется, как раз тот случай.
Если пчела взяла забродивший нектар, то специальные сторожевые пчелы не допустят ее в улей, а при повторной попытке такой пчеле перегрызают лапки. Вот что такое истинная защита своего сообщества. А нынешняя антисуррогатная кампания, которую нам навязали в Башкирии, это не есть забота о населении региона.
Недавно первые лица Башкирии шумно и весело посадили деревья в Булгаково (Уфимский район) в рамках пиар-кампании нового спиртового завода «Башспирта» (в СМИ это мероприятие назвали «благотворительной экологической акцией»).
Намедни предложили провести антиалкогольную кампанию в период новогодних каникул. В то же время отмечая что, «конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники...»
Опираясь на имеющиеся факты, самые разные исследователи в самых разных странах, в том числе и в России, пришли к совершенно однозначному выводу: по меньшей мере 34% тяжких преступлений, — убийства, разбой, грабеж, нанесение умышленных телесных повреждений, изнасилования, — совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Ради чего ж в Башкирии оказывают пособничество алкогольному бизнесу, если алкоголь — общепризнанный катализатор преступности?..
Если Башкирия не получает ни демографических, ни экономических, ни политических, ни моральных выгод, то ради чего она оказывает правовую, информационную, финансовую и прочую поддержку алкогольному бизнесу?
Много шума вокруг инициативы Хабирова о возможном запрете продаж алкоголя в Башкирии на новогодние праздники.
Если у Башкирии нет прав на запрет продаж алкоголя в общепите, которые фактически торгуют «24 на 7», ими утыкан весь регион, в чем смысл этой шумихи?!
Прошло два месяца, никто в регионе так и не ответил на два простых вопроса, которые я задавал публично, в том числе и через соцсети:
- Почему часть школы (руководство, педагогов) в деревне Байназарово Бурзянского района на время капитального ремонта в корпусе учебного заведения, перевели в одно здание с магазином «Башспирта»? И почему не закрыли алкогольный магазин в здании сельсовета, если население деревни Байназарово требовало закрыть?
- Кто разрешил продавать пиво в пристроенном здании к студенческому общежитию №6 Башгоспедуниверситета (в нем на новый учебный открыли пивную точку)?
Антиалкогольная Концепция Путина в Башкирии провалена
В 2020 году заканчивается действие антиалкогольной Концепции, утвержденной распоряжением правительства РФ №2128-р от 30.12.2009, подписанной Владимиром Путиным. Определенные Концепцией задачи в Башкирии не выполнены. Основная задача по сокращению продаж и потребления алкоголя на 55% провалена.
Кто будет проводить объективную оценку выполнения Концепции и требовать ее выполнения? Кроме того, крайне необходимо в развитие Концепции 2009 года, в 2020 году принять новый документ, определяющий государственную политику дальнейшего отрезвления общества на последующий период в 5–10 лет.
Подведем некоторые итоги саботажа путинской антиалкогольной кампании в Башкирии:
- Башкирия по состоянию на сентябрь 2019 года, по данным Генпрокуратуры России, четвертый год подряд занимает первое место в России по количеству пьяных преступлений.
- Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за текущий 2019 год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
- В образцовом муниципальном районе лидере по «борьбе» с алкоголизацией — в Абзелиловском районе — продажи легальной водки выросли на 34% за первое полугодие 2019 года. Как следствие — рост алкоголизации и смертности.
- Футбольный клуб «Уфа» поддержал возврат пива на стадионы Башкирии. В то же время в случае принятия закона о реализации пива на стадионах «Ахмат» откажется продажи алкогольного напитка во время своих домашних матчей. Вот реальный пример заботы главы Чечни Рамзана Кадырова о своем народе.
- Башкирия заняла пятое место в рейтинге регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В 2018 году каждый 10-й новый алкоголик страны зарегистрирован в Башкирии!
- В рейтинге трезвости регионов страны, ежегодно проводимом Общественной палатой РФ — Башкирия с 19-го места скатилась на 32-е.
Трезвое село — теперь за легальную водку?!
Много лет тому назад в одном из своих выступлений доктор экономических наук Б.И. Искаков сформулировал поразительную вещь: «Процесс дебилизации общества под воздействием алкоголя приводит к тому, что в обществе появляются дебильные ученые, дебильные академики».
Так вот, я сейчас смотрю и думаю: нет ли тут какой-никакой аналогии по сходству, не сами ли представители алкобизнеса, находящиеся в сговоре с государством, инспирируют внедрение «агентов влияния» в трезвенническое движение в лице нынешних организаторов конкурса «Трезвое село» — исполкома Всемирного курултая башкир (ВКБ), роль которых сводится к имитации активности и к пропаганде полумер. Умалчивая вред от любого алкоголя, они требуют от участников борьбу только с нелегальным алкоголем. И призывают жителей трезвых деревень употреблять алкоголь в меру, не злоупотребляя.
Помните в фильме «Джентльмены удачи»: «Все бежали, и я — бежал»? И есть искренне верящие, поскольку им больше не во что верить в то, что все происходящее ныне — это и есть истинно должное. Господа, не туда вы бежите.
Башкирия под руководством таких учителей-спаивателей и исключительно благодаря им пьет уже несколько десятилетий, но что-то «неграмотных», то есть пьяниц да алкоголиков, становится все больше, больше и больше! Не потому ли, что учителя плохие? Иль потому, что учение их способно принести только те результаты, которые и приносит — спившиеся люди, спивающиеся народы?
В России на 1897 год, по данным переписи, 79% населения были неграмотны, к 2010 году число неграмотных — менее 1%. Но трезвенников 100 лет назад было более 80%, женщины практически не пили. А сегодня сколько процентов трезвенников?
Я не могу представить, чтоб люди нормальные могли запросто и добровольно отречься от жизни здоровой и трезвой, если перед ними поставить дилемму: легализовать торговлю алкоголем, но вместе с ней — получить пьяных жен, мужей, отцов, детей, дебоши в семьях, пьяную, омерзительную уличную преступность.
На моей памяти есть случаи, когда по просьбе детей отец прекращал пить, когда по требованию населения местный орган самоуправления закрывал на селе алкогольные магазины, но я никогда не встречался с тем, чтобы люди, даже самые спившиеся, совсем пропащие и потерявшие совесть, требовали открыть пивнушку, винный магазин или кабак, а значит, позвать пьянство в квартиры, пьяных — на детские площадки, мордобои — в семьи и в общество. А ведь все эти «прелести» — всегдашние и неизбежные спутники либеральной алкоторговли.
О чьем же интересе радеют сторонники увеличения легальной алкоторговли и уменьшения нелегального контрафакта алкоголя? И если легализаторы надеются увеличить поступления в региональный бюджет именно от этого промысла, то химеричность данной меры совершенно очевидна.
Очередное башкирское пугало
Сначала людей сбили с толку, навязав им мысль, будто бы спиртосодержащая жидкость — не отрава вовсе, а самый настоящий пищевой продукт. А затем, для дальнейшего углубления народного умопомрачения, дифференцировали спиртосодержащую отраву на отраву хорошую, то бишь «хорошие вина», и смертельно ядовитые, страшно-страшные суррогаты.
Суррогаты алкоголя... Что ж это за пугало такое в Башкирии объявилось? Вот мнение российского ученого-токсиколога Балякина: «Алкоголь правильно характеризуется как <…> суррогат, потребление которого осложнено ядовитостью». Обратите внимание: суррогатом является не водка «плохая», а главная одуряющая часть всех водок, коньяков, вин и шампанских — этиловый спирт!
Деньги — вот что правит логикой некоторых наших чиновников. Их мышление базируется не на неких общечеловеческих ценностях, не на морали и нравственности, но лишь на соображениях личной материальной выгоды. Отсюда, как вы понимаете, и вся эта очередная шумиха по поводу этих страшных суррогатов. И наличие правительственной дорожной карты по развитию продаж легальной водки.
Следовательно, отдельные представители чиновничества в данном случае являются попросту материально заинтересованным, проалкогольным лобби, которое, ведя яростные атаки на суррогаты алкоголя и пропагандируя одновременно и вместе с тем отраву качественную, защищают свои собственные интересы.
Так велика ль цена тому знанию, которым располагает человек, если определение понятия «спирт» через «яд» безнадежно тонет в разноцветном болоте заблуждений, предрассудков и самой бессовестной лжи, охотно поддерживаемой пьющим социумом, отдельными врачами, артистами, депутатами, чиновниками правительства? И как может человек понимать, что спирт — яд, если для повсеместного поглощения этого яда в стране создана столь благожелательная атмосфера?
Все жидкости, именуемые «спиртными напитками», содержат этиловый спирт, то есть алкоголь, он же этанол и винный спирт, который будучи и «левым», и «контрафактным», и «паленым», и высшей очистки, и «Экстра», и «Люкс», и «Альфа», и медицинским, и пищевым, и техническим, при приеме внутрь неизменно и у всех вызывает состояние опьянения, то есть острого отравления.
Об этом же говорит и кандидат химических наук, руководитель испытательной лаборатории «Экспертиза» М.Л. Циренина: «Я не только не смогла отличить спирт, полученный из нефти, от спирта, полученного из зерна, но я никогда не смогу установить сырье, из которого сделан спирт, при высокой степени очистки».
Не смог этого сделать главный токсиколог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор В.П. Нужный: «По вкусовым и ароматическим свойствам спирт, приготовленный из нефти, так называемый синтетический спирт, или из зерна практически неотличимы».
Вышеприведенные выводы наповал убивают весь легион страшилок о некачественной якобы водке, производимой в подпольных цехах китайцами или казахами. Качество спирта, — и именно об этом говорят не только эксперты, но и результаты многочисленных анализов, — совершенно одинаковое и в бодяге, проданной из-под полы, и в бутылке с сертификатом, купленной в крупнейшем магазине с лицензией. Более того, спирт, находящийся в элитных французских виноградных винах, с той же неизбежностью превращает человека в алкоголика, как и спирт, произведенный в самых глухих дебрях Казахстана…
Водка и самогон — не конкуренты, а союзники! А если еще учесть, что до водки были наливки и вино, а до них — пиво и шампанское, то причинно-следственная связь становится совершенно очевидной. И совершенно очевидным становится методологический, наиважнейший вывод: не суррогаты алкоголя нужно вытеснять, а пиво и шампанское!
Берите пример со Скандинавии
Если сами ничего не можете придумать, берите пример со Скандинавии. В Норвегии — только 0,4% преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в России 34% преступлений — на пьяную голову. В Исландии каждый 53-й человек алкоголик, в России каждый 10-й. В Норвегии и Исландии продажу алкоголя курирует Минздрав! В России же — экономический блок правительства.
Политика государства в сфере производства, оборота и потребления алкоголя должна иметь в качестве основного приоритета защиту национальных интересов, жизни и здоровья граждан, а не защиту и продвижение частных интересов бизнеса.
Мировой опыт указывает, что именно Минздравсоцразвития России должно стать лидирующим регулятором производства и потребления алкоголя в общественных интересах. В настоящее время регулирование алкогольной сферы находится в ведении семи (!) министерств и ведомств.
В условиях демографического кризиса идеология наращивания производства и потребления алкоголя, в первую очередь крепкого, для пополнения госбюджета совершенно неприемлема. В случае ее реализации демографическая ситуация и социальная стабильность будут необратимо разрушены.
Среди эффективных мер по снижению алкогольных проблем − меры, направленные на ограничение физической доступности алкогольных напитков. К таким мерам относится запрет на продажу алкогольных напитков в ночное или нерабочее время.
Значительное количество смертей в России происходит после того, как выпивающие решают продолжить, идут ночью в ближайший работающий магазин и докупают спиртное. Действенный запрет на продажу алкогольной продукции или хотя бы крепких напитков в ночное время помог бы немедленно снизить уровень смертности, преступности и травматизма в стране.
В большинстве северных стран алкогольные напитки не продаются также в один из выходных дней, чаще всего по воскресеньям, а также по субботам во второй половине дня. В России такого запрета нет, и по выходным наблюдаются 8—11-процентный подъем смертности за счет несчастных случаев и смертей от болезней системы кровообращения.
К эффективным мерам алкогольной политики государства относятся меры, направленные на сокращение количества точек, торгующих алкоголем. Существует зависимость между количеством торговых точек и алкогольной заболеваемостью, смертностью, преступностью. Если до ближайшей точки, торгующей алкоголем, идти далеко, то не каждый раз человек пойдет купить бутылку. Если же, зайдя в магазин чтобы купить хлеб, человек видит на прилавках и спиртное, это нередко провоцирует его на приобретение алкогольных напитков.
В скандинавских странах даже после волны либерализации алкогольной сферы относительная численность магазинов, торгующих хоть сколько-нибудь крепкими алкогольными напитками, на порядок меньше, чем в России. В Исландии один магазин, торгующий напитками крепче 6%, приходится на 15,9 тыс. человек, в Финляндии — на 6,3 тыс., в Швеции и Норвегии — на 23 тыс. Для сравнения, в Уфе и Башкирии одна точка продаж алкоголя на 230 человек.
Нужно сокращать время продаж алкоголя. Канадские научные исследования показывают, что ограничение времени продажи алкоголя оказывает большое влияние на статистику ДТП и уровень преступности. Каждый дополнительный час, когда алкомагазин не работает вечером, снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе на 10%, общий уровень преступности — на 9% и уровень преступности подростков — на 14%.
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