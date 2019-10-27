«Сухой закон» на Новый год в Башкирии — лукавство власти или трезвая мысль?

Общественность республики не оценила идею Радию Хабирова оставить население без алкоголя на праздничном застолье

Фото: Максим Платонов

На днях глава Башкирии Радий Хабиров предложил ограничить продажу алкоголя во время новогодних каникул. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ уже взялись за законодательное оформление «сухого закона» в дни зимних праздников. Между тем «непопулярная мера» вызвала ироничные комментарии пользователей соцсетей и авторов телеграм-каналов. Более того, в инициативе власти председатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин видит некоторое лукавство. В колонке, написанной для «Реального времени», башкирский общественник подробно объясняет свою позицию.

Трезвый Новый год — возможен ли?

Алкогольная тема издревле облеплена всевозможными мифами, предрассудками и просто дичайшим враньем — всем тем, что настойчиво внедряется в общественное сознание подловатыми ребятами, кои заинтересованы из идейных ли, из шкурных ли, из иных ли соображений в существовании людей пьющих. С другой же стороны, и сам алкоголь, поглощенный человеком одураченным, легко творит иллюзии и галлюцинации.

Вся нынешняя антиалкогольная кампания, проводимая в Башкортостане, — одна большая иллюзия. Борьба со злом превращается иной раз в большее зло. Вот это, мне кажется, как раз тот случай.

Если пчела взяла забродивший нектар, то специальные сторожевые пчелы не допустят ее в улей, а при повторной попытке такой пчеле перегрызают лапки. Вот что такое истинная защита своего сообщества. А нынешняя антисуррогатная кампания, которую нам навязали в Башкирии, это не есть забота о населении региона.

Первые лица Башкирии посадили деревья в Булгаково (Уфимский район) в рамках пиар-кампании нового спиртового завода «Башспирта». Фото bashinform.ru

Недавно первые лица Башкирии шумно и весело посадили деревья в Булгаково (Уфимский район) в рамках пиар-кампании нового спиртового завода «Башспирта» (в СМИ это мероприятие назвали «благотворительной экологической акцией»).

Намедни предложили провести антиалкогольную кампанию в период новогодних каникул. В то же время отмечая что, «конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники...»

Опираясь на имеющиеся факты, самые разные исследователи в самых разных странах, в том числе и в России, пришли к совершенно однозначному выводу: по меньшей мере 34% тяжких преступлений, — убийства, разбой, грабеж, нанесение умышленных телесных повреждений, изнасилования, — совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Ради чего ж в Башкирии оказывают пособничество алкогольному бизнесу, если алкоголь — общепризнанный катализатор преступности?..

Если Башкирия не получает ни демографических, ни экономических, ни политических, ни моральных выгод, то ради чего она оказывает правовую, информационную, финансовую и прочую поддержку алкогольному бизнесу?

Много шума вокруг инициативы Хабирова о возможном запрете продаж алкоголя в Башкирии на новогодние праздники.

Если у Башкирии нет прав на запрет продаж алкоголя в общепите, которые фактически торгуют «24 на 7», ими утыкан весь регион, в чем смысл этой шумихи?!

Прошло два месяца, никто в регионе так и не ответил на два простых вопроса, которые я задавал публично, в том числе и через соцсети:

Почему часть школы (руководство, педагогов) в деревне Байназарово Бурзянского района на время капитального ремонта в корпусе учебного заведения, перевели в одно здание с магазином «Башспирта»? И почему не закрыли алкогольный магазин в здании сельсовета, если население деревни Байназарово требовало закрыть? Кто разрешил продавать пиво в пристроенном здании к студенческому общежитию №6 Башгоспедуниверситета (в нем на новый учебный открыли пивную точку)?

Антиалкогольная Концепция Путина в Башкирии провалена

В 2020 году заканчивается действие антиалкогольной Концепции, утвержденной распоряжением правительства РФ №2128-р от 30.12.2009, подписанной Владимиром Путиным. Определенные Концепцией задачи в Башкирии не выполнены. Основная задача по сокращению продаж и потребления алкоголя на 55% провалена.

Кто будет проводить объективную оценку выполнения Концепции и требовать ее выполнения? Кроме того, крайне необходимо в развитие Концепции 2009 года, в 2020 году принять новый документ, определяющий государственную политику дальнейшего отрезвления общества на последующий период в 5–10 лет.

Подведем некоторые итоги саботажа путинской антиалкогольной кампании в Башкирии:

Башкирия по состоянию на сентябрь 2019 года, по данным Генпрокуратуры России, четвертый год подряд занимает первое место в России по количеству пьяных преступлений. Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за текущий 2019 год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек. В образцовом муниципальном районе лидере по «борьбе» с алкоголизацией — в Абзелиловском районе — продажи легальной водки выросли на 34% за первое полугодие 2019 года. Как следствие — рост алкоголизации и смертности. Футбольный клуб «Уфа» поддержал возврат пива на стадионы Башкирии. В то же время в случае принятия закона о реализации пива на стадионах «Ахмат» откажется продажи алкогольного напитка во время своих домашних матчей. Вот реальный пример заботы главы Чечни Рамзана Кадырова о своем народе. Башкирия заняла пятое место в рейтинге регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В 2018 году каждый 10-й новый алкоголик страны зарегистрирован в Башкирии! В рейтинге трезвости регионов страны, ежегодно проводимом Общественной палатой РФ — Башкирия с 19-го места скатилась на 32-е.

Трезвое село — теперь за легальную водку?!

Много лет тому назад в одном из своих выступлений доктор экономических наук Б.И. Искаков сформулировал поразительную вещь: «Процесс дебилизации общества под воздействием алкоголя приводит к тому, что в обществе появляются дебильные ученые, дебильные академики».

Так вот, я сейчас смотрю и думаю: нет ли тут какой-никакой аналогии по сходству, не сами ли представители алкобизнеса, находящиеся в сговоре с государством, инспирируют внедрение «агентов влияния» в трезвенническое движение в лице нынешних организаторов конкурса «Трезвое село» — исполкома Всемирного курултая башкир (ВКБ), роль которых сводится к имитации активности и к пропаганде полумер. Умалчивая вред от любого алкоголя, они требуют от участников борьбу только с нелегальным алкоголем. И призывают жителей трезвых деревень употреблять алкоголь в меру, не злоупотребляя.

Помните в фильме «Джентльмены удачи»: «Все бежали, и я — бежал»? И есть искренне верящие, поскольку им больше не во что верить в то, что все происходящее ныне — это и есть истинно должное. Господа, не туда вы бежите.

Башкирия под руководством таких учителей-спаивателей и исключительно благодаря им пьет уже несколько десятилетий, но что-то «неграмотных», то есть пьяниц да алкоголиков, становится все больше, больше и больше! Не потому ли, что учителя плохие? Иль потому, что учение их способно принести только те результаты, которые и приносит — спившиеся люди, спивающиеся народы?

В России на 1897 год, по данным переписи, 79% населения были неграмотны, к 2010 году число неграмотных — менее 1%. Но трезвенников 100 лет назад было более 80%, женщины практически не пили. А сегодня сколько процентов трезвенников?

Я не могу представить, чтоб люди нормальные могли запросто и добровольно отречься от жизни здоровой и трезвой, если перед ними поставить дилемму: легализовать торговлю алкоголем, но вместе с ней — получить пьяных жен, мужей, отцов, детей, дебоши в семьях, пьяную, омерзительную уличную преступность.

На моей памяти есть случаи, когда по просьбе детей отец прекращал пить, когда по требованию населения местный орган самоуправления закрывал на селе алкогольные магазины, но я никогда не встречался с тем, чтобы люди, даже самые спившиеся, совсем пропащие и потерявшие совесть, требовали открыть пивнушку, винный магазин или кабак, а значит, позвать пьянство в квартиры, пьяных — на детские площадки, мордобои — в семьи и в общество. А ведь все эти «прелести» — всегдашние и неизбежные спутники либеральной алкоторговли.

О чьем же интересе радеют сторонники увеличения легальной алкоторговли и уменьшения нелегального контрафакта алкоголя? И если легализаторы надеются увеличить поступления в региональный бюджет именно от этого промысла, то химеричность данной меры совершенно очевидна.

Очередное башкирское пугало

Сначала людей сбили с толку, навязав им мысль, будто бы спиртосодержащая жидкость — не отрава вовсе, а самый настоящий пищевой продукт. А затем, для дальнейшего углубления народного умопомрачения, дифференцировали спиртосодержащую отраву на отраву хорошую, то бишь «хорошие вина», и смертельно ядовитые, страшно-страшные суррогаты.

Суррогаты алкоголя... Что ж это за пугало такое в Башкирии объявилось? Вот мнение российского ученого-токсиколога Балякина: «Алкоголь правильно характеризуется как <…> суррогат, потребление которого осложнено ядовитостью». Обратите внимание: суррогатом является не водка «плохая», а главная одуряющая часть всех водок, коньяков, вин и шампанских — этиловый спирт!

Деньги — вот что правит логикой некоторых наших чиновников. Их мышление базируется не на неких общечеловеческих ценностях, не на морали и нравственности, но лишь на соображениях личной материальной выгоды. Отсюда, как вы понимаете, и вся эта очередная шумиха по поводу этих страшных суррогатов. И наличие правительственной дорожной карты по развитию продаж легальной водки.



Совершенно очевидным становится методологический, наиважнейший вывод: не суррогаты алкоголя нужно вытеснять, а пиво и шампанское. Фото Максима Платонова

Следовательно, отдельные представители чиновничества в данном случае являются попросту материально заинтересованным, проалкогольным лобби, которое, ведя яростные атаки на суррогаты алкоголя и пропагандируя одновременно и вместе с тем отраву качественную, защищают свои собственные интересы.

Так велика ль цена тому знанию, которым располагает человек, если определение понятия «спирт» через «яд» безнадежно тонет в разноцветном болоте заблуждений, предрассудков и самой бессовестной лжи, охотно поддерживаемой пьющим социумом, отдельными врачами, артистами, депутатами, чиновниками правительства? И как может человек понимать, что спирт — яд, если для повсеместного поглощения этого яда в стране создана столь благожелательная атмосфера?

Все жидкости, именуемые «спиртными напитками», содержат этиловый спирт, то есть алкоголь, он же этанол и винный спирт, который будучи и «левым», и «контрафактным», и «паленым», и высшей очистки, и «Экстра», и «Люкс», и «Альфа», и медицинским, и пищевым, и техническим, при приеме внутрь неизменно и у всех вызывает состояние опьянения, то есть острого отравления.

Причем само состояние отравления ничуть не зависит от того, из чего был произведен этот самый спирт — из древесных опилок, из экскрементов сельскохозяйственных животных, из зерна или же из нефти. Как пояснил С.Ю. Макаров, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» МГУТУ им. К.Г. Разумовского, после ректификации спирт из навоза ровным счетом ничем не отличается от спирта, полученного из пшеницы.

Об этом же говорит и кандидат химических наук, руководитель испытательной лаборатории «Экспертиза» М.Л. Циренина: «Я не только не смогла отличить спирт, полученный из нефти, от спирта, полученного из зерна, но я никогда не смогу установить сырье, из которого сделан спирт, при высокой степени очистки».



Не смог этого сделать главный токсиколог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор В.П. Нужный: «По вкусовым и ароматическим свойствам спирт, приготовленный из нефти, так называемый синтетический спирт, или из зерна практически неотличимы».

Вышеприведенные выводы наповал убивают весь легион страшилок о некачественной якобы водке, производимой в подпольных цехах китайцами или казахами. Качество спирта, — и именно об этом говорят не только эксперты, но и результаты многочисленных анализов, — совершенно одинаковое и в бодяге, проданной из-под полы, и в бутылке с сертификатом, купленной в крупнейшем магазине с лицензией. Более того, спирт, находящийся в элитных французских виноградных винах, с той же неизбежностью превращает человека в алкоголика, как и спирт, произведенный в самых глухих дебрях Казахстана…

Водка и самогон — не конкуренты, а союзники! А если еще учесть, что до водки были наливки и вино, а до них — пиво и шампанское, то причинно-следственная связь становится совершенно очевидной. И совершенно очевидным становится методологический, наиважнейший вывод: не суррогаты алкоголя нужно вытеснять, а пиво и шампанское!

Берите пример со Скандинавии

Если сами ничего не можете придумать, берите пример со Скандинавии. В Норвегии — только 0,4% преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в России 34% преступлений — на пьяную голову. В Исландии каждый 53-й человек алкоголик, в России каждый 10-й. В Норвегии и Исландии продажу алкоголя курирует Минздрав! В России же — экономический блок правительства.

Политика государства в сфере производства, оборота и потребления алкоголя должна иметь в качестве основного приоритета защиту национальных интересов, жизни и здоровья граждан, а не защиту и продвижение частных интересов бизнеса.

Мировой опыт указывает, что именно Минздравсоцразвития России должно стать лидирующим регулятором производства и потребления алкоголя в общественных интересах. В настоящее время регулирование алкогольной сферы находится в ведении семи (!) министерств и ведомств.

В условиях демографического кризиса идеология наращивания производства и потребления алкоголя, в первую очередь крепкого, для пополнения госбюджета совершенно неприемлема. В случае ее реализации демографическая ситуация и социальная стабильность будут необратимо разрушены.

Среди эффективных мер по снижению алкогольных проблем − меры, направленные на ограничение физической доступности алкогольных напитков. Фото Олега Тихонова

Среди эффективных мер по снижению алкогольных проблем − меры, направленные на ограничение физической доступности алкогольных напитков. К таким мерам относится запрет на продажу алкогольных напитков в ночное или нерабочее время.



Значительное количество смертей в России происходит после того, как выпивающие решают продолжить, идут ночью в ближайший работающий магазин и докупают спиртное. Действенный запрет на продажу алкогольной продукции или хотя бы крепких напитков в ночное время помог бы немедленно снизить уровень смертности, преступности и травматизма в стране.

В большинстве северных стран алкогольные напитки не продаются также в один из выходных дней, чаще всего по воскресеньям, а также по субботам во второй половине дня. В России такого запрета нет, и по выходным наблюдаются 8—11-процентный подъем смертности за счет несчастных случаев и смертей от болезней системы кровообращения.

К эффективным мерам алкогольной политики государства относятся меры, направленные на сокращение количества точек, торгующих алкоголем. Существует зависимость между количеством торговых точек и алкогольной заболеваемостью, смертностью, преступностью. Если до ближайшей точки, торгующей алкоголем, идти далеко, то не каждый раз человек пойдет купить бутылку. Если же, зайдя в магазин чтобы купить хлеб, человек видит на прилавках и спиртное, это нередко провоцирует его на приобретение алкогольных напитков.

В скандинавских странах даже после волны либерализации алкогольной сферы относительная численность магазинов, торгующих хоть сколько-нибудь крепкими алкогольными напитками, на порядок меньше, чем в России. В Исландии один магазин, торгующий напитками крепче 6%, приходится на 15,9 тыс. человек, в Финляндии — на 6,3 тыс., в Швеции и Норвегии — на 23 тыс. Для сравнения, в Уфе и Башкирии одна точка продаж алкоголя на 230 человек.

Нужно сокращать время продаж алкоголя. Канадские научные исследования показывают, что ограничение времени продажи алкоголя оказывает большое влияние на статистику ДТП и уровень преступности. Каждый дополнительный час, когда алкомагазин не работает вечером, снижает уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе на 10%, общий уровень преступности — на 9% и уровень преступности подростков — на 14%.