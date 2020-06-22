«Башкирия участвует в управлении «Башнефтью» чисто номинально»

Что получила за 5 лет республика от путинского «подарка» в виде четверти акций компании?

Фото: Тимур Рахматуллин

Несмотря на солидную долю в «Башнефти», руководство Башкирии особо не влияет на важнейшие решения в нефтяной компании. Более того, зависимость региона от «нефтяной иглы» несет определенные риски, уверен уфимский экономист Рустэм Шайхаметов. Об этом он написал в авторской колонке «Реального времени». Президент России Владимир Путин, после просьбы главы Башкортостана Рустэма Хамитова, 5 лет назад подписал указ о передаче в собственность республики 25 процентов акций АНК «Башнефть». Тогда же нефтяная компания была внесена в список стратегических предприятий РФ. Более половины активов предприятия, которые на тот момент оставались у Росимущества, позже перешли «Роснефти».

Самый крупный налогоплательщик

ПАО АНК «Башнефть» является системообразующим для экономики Башкортостана. Оно является самым крупным налогоплательщиком республики, налоговые отчисления компании в бюджет Башкирии в 2019 году превысили 23 млрд рублей, в 2018 году налоги в республиканский бюджет составили 42 млрд рублей. Доля налоговых поступлений ПАО АНК «Башнефть» в бюджете Республики Башкортостан в 2018 году составила 27,9%.

В компании работают свыше 30 тысяч человек. Выручка «Башнефти» в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилась на 7% и составила 703 млрд рублей. Снижение доходов произошло из-за падения в прошлом году мировых цен на нефть (9,2%) и снижения нефтедобычи (2,6%).

Республике Башкортостан 5 лет назад были переданы 25% акций ПАО АНК «Башнефть», что позволило получать дополнительные доходы. За 5 лет в республиканский бюджет дивидендов было перечислено около 35 млрд рублей. Хотя формально у Башкирии есть возможность влиять на управление компанией, но с учетом того, что ПАО АНК «Башнефть» является дочерней компанией «Роснефти», республика участвует в управлении чисто номинально.

Ежегодно ПАО АНК «Башнефть» около 4 млрд рублей направляет на социальные проекты. В прошлом году компания профинансировала 116 социальных и инфраструктурных объектов в 26 муниципалитетах Башкирии. Указанная деятельность является важным вкладом в развитие республики.

Риски для региона

Социально-экономическое развитие Башкортостана во многом определяется результатами деятельности нефтегазового комплекса и в первую очередь ПАО АНК «Башнефть». В 1990-е годы нефтегазовый комплекс сформировал лидерские позиции республики в России, ее относительное благополучие по сравнению с другими российскими регионами. Следует отметить, что в то время, когда в мировой экономике значение нефти и газа снижается, в республиканской роль нефтегазового комплекса возрастает. Кроме того, столь значительное доминирование одной организации в экономике региона несет в себе высокие риски для развития, так как при возникновении кризисных явлений в нефтегазовом комплексе республика не сможет восполнить выпадающие в результате этого доходы, включая бюджетную сферу.

Вследствие этого необходимы действия по диверсификации экономики. В настоящее время, с учетом происходящих изменений в мировой экономике и при сохранении существующего потенциала, необходимо ускоренное развитие отраслей, в первую очередь связанных с биотехнологиями, информационными и коммуникационными услугами. В противном случае наша экономика продолжит отставание от лидеров.

Наши отцы и деды в прошлом создали мощный нефтегазовый комплекс, в то время это было инновационным развитием. Но мир изменился и нам надо выбирать новые приоритеты в развитии. Очень хорошо, что ПАО АНК «Башнефть» приносит сотни млрд рублей, но необходимы новые секторы экономики, формирующие наше успешное будущее. Сейчас США добывает нефти и газа больше, чем Россия, но лидерство США в мировой экономике формируется другими отраслями. Их инновационное развитие предопределяет будущее мира, к сожалению, мы не можем сейчас этим похвастаться. Все в мире меняется, и сейчас Китай поэтапно становится мировым лидером, чего нельзя сказать о России.

Очень важно гордиться великим прошлым, но сейчас надо создавать успешное будущее.

Рустем Шайахметов