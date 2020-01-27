«Битва за Москву»: как «Мосгортранс» стал главным клиентом КАМАЗа на 40 миллиардов
На столичного перевозчика пришлось 99% всех прямых заказов автоконцерна в прошлом году, но у челнинцев появился конкурент — «ГАЗ» Олега Дерипаски
Этим летом КАМАЗ поставит в Москву полтысячи электробусов — соответствующий тендер «Мосгортранса» на 6,5 миллиарда рублей автозавод выиграл буквально под занавес года. Тем самым челнинцы пополнили портфель заказов от столичного перевозчика до 39,9 млрд рублей, и московская компания стала главным клиентом автоконцерна за прошлый год (99% заказов). После перевооружения военных частей и снижения закупок «Газпромом», а также кризиса на строительном самосвальном сегменте рынка грузовиков, столичный автобусный рынок выглядит заманчиво, тем более через пару лет Москва совсем откажется от дизельных машин. Единственный конкурент КАМАЗа — «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски. Если «счастливый брак» между автогигантом и Москвой еще продлится, каждый пятый московский автобус будет сходить с камазовских конвейеров. КАМАЗ уже принял решение расширить производство, переведя часть сборки электробусов в Москву за 1 млрд рублей. В автогиганте изменение структуры портфеля заказов «Реальному времени» объяснили тем, что крупные заказчики меняются ежегодно, так как обновлять свои автопарки бесконечно невозможно. А огромные перспективы именно столичного рынка видят и в машиностроительном кластере Татарстана.
Семь тендеров «Мосгортранса» обеспечили 99% всех крупных заказов ПАО «КАМАЗ»
Главным спасителем челнинского автогиганта в прошлом году стала российская столица — если бы не крупные заказы «Мосгортранса» у КАМАЗа их могло бы и не быть, выяснила аналитическая служба «Реального времени». За 2019-й автозавод выиграл семь тендеров московского перевозчика — крупнейшего в Европе оператора городского наземного транспорта — на общую стоимость 39,9 млрд рублей, что составило 99% от всех крупных прямых госзаказов челнинского предприятия. На втором месте по сумме контрактов — структуры «Газпрома», обеспечившие КАМАЗ в 2019-м на 723,4 млн рублей, и все же «Мосгортранс» от них далеко в отрыве.
Первый заказ с московской транспортной компанией от 25 января 2019 года на 6,6 млрд рублей, второй — от 25 марта на 4,28 млрд рублей, третий — от 14 июня на 4,8 млрд, четвертый — от 15 ноября на 6,4 млрд, пятый — от 12 декабря на 2,4 млрд рублей, шестой — от 20 декабря на 6,6 млрд и седьмой рекордный — от 30 декабря на 8,7 млрд.
Часть этих московских заказов касаются поставки городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс»; а также поставки городских низкопольных автобусов для нужд ГУП «Мосгортранс» — на общую сумму 11,5 млрд рублей. Еще ряд заказов на сумму 6,7 млрд рублей — по оказанию услуг сервисного обслуживания соответственно 655 и 376 автобусов (более 1 тысячи машин в сумме).
Кроме того, КАМАЗ поставляет «дочкам» «Росатома», «Газпрома» и «Росгвардии»
За исключением «Мосгортранса» и «Газпрома» остальные заказы КАМАЗа в сумме не превышают 150 млн рублей. Один касается поставок шасси КАМАЗ-5350 и автомобилей КАМАЗ-53501 для ФГУП «ВНИИА» (входит в «Росатом», но занимается в основном оборонной и промышленной тематикой — в т. ч. ядерными боеприпасами). Есть заказы для «Росгвардии» (грузовой автомобиль многоцелевого назначения), для Аэропорта «Бегишево» (обеспечение строительного контроля аэровокзала международных воздушных линий) и пара мелких для Минюста РТ.
«Дочки» «Газпрома» заказывали у КАМАЗа поставку газовых самосвалов, вахтовых автобусов и другую автотехнику. Речь идет о крупных прямых контрактах, а всего в прошлом году компания продала почти 30 тыс. машин, включая автобусы (см. ниже), большей частью через своих официальных дилеров. Снижение доли государства, и особенно ОПК, неизбежно с учетом почти полного перевооружения, состоявшегося несколько лет назад — последние прямые контракты с военными частями датируются 2017 годом. Посчитать долю, приходящуюся на крупные контракты, заключаемые самим ПАО «КАМАЗ» нелегко, но для 2018 года она составляла более 10%: при выручке в 151,1 млрд рублей более 16,5 млрд рублей пришлось на крупных заказчиков. При этом надо учитывать, что не все контракты исполняются в продолжении одного финансового года, а могут переходить и на следующий — как, скажем, в случае долгосрочных контрактов на 2 года и более.
Впервые «Мосгортранс» занял высокую долю в структуре заказов ПАО «КАМАЗ» еще в 2018 году. Тогда из совокупного объема всех 42 заказов более 91% приходилось на столичного игрока (15 из 16,5 млрд рублей) — тогда поставки автобусов, которые производят на башкирской «дочке» челнинского автогиганта «НЕФАЗе», были разбросаны на два контракта в 8,6 и 6,4 млрд рублей соответственно. И сама структура заказов была более диверсифицирована. Впрочем, 23 заказа общей суммой более 1 млрд рублей приходилось тоже на «газпромовские» компании. При этом «Мосгортранс» в одиночку увеличил портфель крупных прямых заказов КАМАЗа в 16—18 раз: еще в 2017 году у автогиганта было заключено 64 заказа на общую сумму всего в 1,7 млрд рублей, причем крупнейший приходился на силовые структуры — МВД и военные части Минобороны России.
Главный конкурент КАМАЗа на московском рынке — «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски
При этом мы еще не учитываем те заказы, которые приходятся на дилера КАМАЗа «Техинком», а там тоже миллиардные суммы — так, в конце ноября единственным участником аукциона было ООО «Техинком-экспресс», предложивший поставить более 150 автобусов менее чем за 3 млрд рублей. Условия поставок автобусы разные, но захватывают период от 2018 до 2020 год. Так, есть контракт на 4,4 млрд рублей, включающий поставку 161 автобуса в 2019 году за 2,18 млрд рублей, и еще 161 автобуса в 2020 году за 2,2 млрд рублей. Нередко заявка подается одна, только от КАМАЗа или его дилера, и аукцион бывает признан несостоявшимся — хотя впоследствии за неимением других поставщиков определение поставщика бывает признано состоявшимся, как в случае с лотом на обслуживание 655 автобусов за 4,3 млрд рублей до 2027 года.
Впрочем, есть и любопытные аукционы, как, например, прошедший еще в мае 2018 года, когда за лот «Городские электробусы и ультрабыстрые зарядные станции к ним с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет» боролись «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски, в итоге снизив первоначальную сумму 10,5 млрд рублей до 6,4 млрд рублей (второй крупный заказ челнинского автогиганта за 2018 год). А иногда участвует только «Группа ГАЗ», в декабре прошлого года предложившая в поставить более 300 низкопольных автобусов за 5,5 млрд рублей.
2020 год КАМАЗ начал с обещания поставить полтысячи электробусов
Последняя по времени победа осталась за КАМАЗом, который предложил поставить до конца 2020 года более 500 автобусов НЕФАЗ за 6,5 млрд рублей, аукцион прошел еще в середине декабря прошлого года, но о его итогах объявили только после январских праздников, тогда же в открытый доступ был выложен и ряд остальных результатов аукционов «Мосгортранса».
Согласно последнему конкурсу КАМАЗ и крупнейший пассажироперевозчик «Мосгортранс» подписали договор на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 (рестайлинговый низкопольный автобус был запущен в серию в 2019 году, вмещает 111 пассажиров) на общую сумму 6,5 млрд рублей. Вся техника будет передаваться поэтапно с 1 июля по 30 ноября 2020 года. По условиям контракта КАМАЗ передаст столице 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для инструктора, 24 автобуса с автоматизированной системой отслеживания пассажиропотока. Также договором предусмотрено обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава. К настоящему моменту на московских маршрутах работает уже свыше 600 автобусов НЕФАЗ.
КАМАЗ: крупные заказчики меняются ежегодно, так как обновлять свои автопарки бесконечно невозможно
Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, комментируя «Реальному времени» структуру портфеля крупных заказов автогиганта, отметил, что «оборонка» никогда не составляла в нем большой доли, в лучшем случае на нее приходилось 5—7 процентов:
— Поставка электробусов — одно из активных направлений, на котором мы сейчас развиваемся. Совершенно очевидно, что пассажирский транспорт все больше и больше развивается, города переполнены, и Москва делает ставку как раз на пассажирский транспорт. И рост «Мосгортранса» в обороте «КАМАЗа» связан в первую очередь, конечно же, с поставками электробусов в количестве тысячи штук, так как мы выиграли тендеры, последний в декабре, — заявил Олег Афанасьев.
КАМАЗ не боится того факта, что портфель может оказаться недиверсифицированным, так как 50% произведенных автобусов поставляется не в Москву, а в другие города. Москва просто крупнейший их потребитель, и хотя спрос на автобусы сейчас вообще высокий, но такие объемы закупает только столица РФ, объясняют на предприятии. На челнинском заводе также не видят ничего критического в том, что доля крупных заказов со стороны «Газпрома» сократилась:
— Когда речь идет о крупных заказах и крупных партнерах, связано ли это с госорганами или частными компаниями, лидеры каждый год меняются. По той простой причине, что автопарки не могут обновляться бесконечно! Не может «Газпром» в течение 10 лет покупать, условно, по 3 тыс. грузовиков в год. Ему такое количество будет просто ненужно. То же касается и госорганов: вот была большая программа по обновлению муниципальных предприятий дорожного сектора, парк во многих городах обновили. Если вы посмотрите, в них ездят новые уборочные машины. После этого начинается другой сегмент, несколько лет назад, например, начал обновляться парк в сельском хозяйстве, — объясняет Олег Афанасьев. — И «Газпром», и «Роснефть» постепенно обновили свой парк, и приходит очередь других компаний. Такая же ситуация и с зарубежными поставками. Скажем, в какой-то год большие наши поставки идут на Кубу, как только они обновили свой автопарк, им ненужна новая техника. Появляется Туркменистан, затем Вьетнам и так далее.
В скором времени каждый пятый московский автобус будет сходить с камазовских конвейеров
Счастливый брак между КАМАЗом и Москвой начался не так давно, примерно с 2018 года, а точнее с осени того года, когда ПАО «КАМАЗ» и дилер «Техинком» обещали поставить московскому ГУП «Мосгортранс» в 2018—2020 годах первую партию в 1 тысячу автобусов на общую сумму 15,4 млрд рублей. Для первого этапа поставки автобусы должны быть выпущены не ранее 2018 года, для второго этапа — не ранее 2019 года, для третьего этапа — не ранее 2020 года. Первый этап был запланирован на 10 ноября — 31 декабря 2018 г., второй — на 1 января — 31 мая 2019 г., третий — на 1 января — 30 апреля 2020 г.
Первую партию автобусов поставили в 2018 году в количестве 100 штук, согласно условиям контракта КАМАЗ будет обслуживать электробусы и зарядные станции в течение 15 лет. К июню 2019 года на московские маршруты вышло уже более 500 НЕФАЗов: транспорт курсировал на юге, юго-западе, юго-востоке, севере, северо-западе и в центре столицы РФ, а также в Зеленограде. Ожидалось, что до конца 2019 года Москва примет еще около 700 новых транспортных средств. У Москвы при этом не один, а два основных поставщика (см. выше): ПАО «КАМАЗ» конкуренцию составляет группа «ГАЗ». Для понятия масштабов камазовских поставок (более 1 тыс. автобусов) стоит иметь в виду, что каждый день в Москве курсирует более 5 тысяч автобусов, то есть каждый пятый московский автобус в скором времени будет произведен КАМАЗом.
КАМАЗ уже принял решение расширить производство, переведя часть сборки за 1 млрд в саму Москву
И необязательно на башкирской дочке. При таких масштабах закупок команда Сергея Когогина постаралась минимизировать себестоимость производства и поставок. И еще летом прошлого года объявила о намерении собирать электробусы в самой Москве — проект обойдется в 1 млрд рублей. При поддержке правительства Москвы компания организует в столице сборочное производство электробусов проектной мощностью не менее 500 машин в год, обещает наладить выпуск электрических компонентов к ним и создаст центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.
Что любопытно, проект реализован на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода , а это — филиал ГУП «Мосгортранс»! Несмотря на это, производство будет именно КАМАЗа, сообщили в челнинском автоконцерне, который реконструирует и построит производственные объекты общей площадью около 75 000 кв. м. Полностью реализован проект будет в 2023 году.
Эксперты отмечали, что интерес челнинцев связан с тем, что Москва — крупнейший в России заказчик электробусов. С 2021 года столица РФ собирается приобретать только электробусы, по 800—1000 штук в год, полностью отказавшись от дизельных автобусов. А мощности НЕФАЗа небезграничны, о чем говорили сами топ-менеджеры КАМАЗа уже в марте 2019 года, сейчас мощности на НЕФАЗе полностью загружены (заказы тут принимали только на конец 2020 года), их собираются расширить с 1 200 до 1 500 в год.
«Сегодня любой мечтает прийти в правительство Москвы, где всегда есть деньги, подкрепленные большими заказами»
Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров не видит опасений в долгосрочных контрактах КАМАЗа с «Мосгортрансом» — в РТ все машиностроители мечтают получить 3—5-летние контракты, составляя нормальные планы по загрузке площадей, рабочих, поставках комплектующих.
— Есть и возможность хорошо поработать в таких случаях и над совершенствованием выпускаемой продукции. Наверное, через 5 лет электробусы у КАМАЗа будут совсем другие. То, что заказчик — монопольный практически, не всегда есть хорошо. Но сегодня любой мечтает прийти в правительство Москвы, где всегда есть деньги, подкрепленные большими заказами. Я, напротив, в этом вижу большой успех компании, к этому надо всем стремиться. Там очень хороший рынок, — считает Майоров.
По его словам, объясняется это еще и тем, что сегодня идет тренд в сторону экологичного транспорта. Большим спросом пользуются машины на газомоторном топливе, электробусы — большей частью, когда речь идет именно о городском транспорте. Тем более они не только экологичны, но и дешевле. Проблемы же в том, что московский транспортный рынок в конечном счете (как и «Газпром») насытится, обновив свой автобусный парк, глава машиностроительного кластера РТ не видит.
— Транспорт же не вечный! Сейчас разрабатывают даже, насколько я знаю, законодательство по ограничению срока службы автомобилей, как в Сингапуре, где ты можешь ездить на машине 10 лет, а потом либо должен продать, либо вывезти из страны. И рынок не одна Москва и не только Россия. Надо стремиться захватывать рынки ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, новое правительство РФ будет делать шаги именно по увеличению поддержки экспорта. Потому что рынок России — ну что там, какие-то 2 процента мирового рынка.
А вот с местными челнинскими властями у автогиганта «семейные отношения» не складываются
Одновременно с успешным сотрудничеством с московским перевозчиком у автогиганта идут тяжелые споры с исполкомом Набережных Челнов из-за долгов по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию 170 переданных заводом городу автобусов. В результате многомесячного конфликта лизинговая компания КАМАЗа еще в ноябре прошлого года потребовала вернуть от МУП «Электротранспорт» 124 автобуса.
Пока ситуация патовая, на прошлой неделе Арбитражный суд РТ дал время «Электротранспорту» до конца января для урегулирования спора с лизинговой компанией КАМАЗа. Впрочем, и с «Мосгортрансом» обходится не без «семейных ссор», так, в марте прошлого года КАМАЗ потребовал взыскать с ГУП «Мосгортранс» 145,8 млн рублей.
В 2019-2020 годах самосвальный сегмент в упадке из-за отсутствия крупных инфраструктурных проектов
Газета «Реальное время» неоднократно писала, со ссылками на топ-менеджеров КАМАЗа в том числе, что после ухода с рынка крупнейших инфраструктурных проектов (строительство стадионов для мундиаля) грузовой рынок моментально просел — самосвалы в таком количестве стали уже не нужны. И акцент в автогиганте сегодня делают не только на автобусы, но и на торговых перевозчиков, магистральные тягачи.
Напомним, уже осенью прошлого года КАМАЗ вынужден был снизить прогноз собственных продаж с 39 тысяч до 30 тысяч машин. В России компания планировала продать минимум 28,5 тысячи — максимум 30 тысяч единиц, в итоге продала 29 тыс., то есть ниже уже пересчитанного плана. В конце года КАМАЗ принял бизнес-план, по которому намерен произвести 35,7 тыс. автомобилей, что на 8% меньше, чем было в плане на 2019 год. Из этого числа 29 тысяч машин (включает и автобусы) компания хочет продать на российском рынке, 6,7 тыс. — за рубеж. Таким образом, сдержанный сценарий 2020 будет придерживаться планки 2019 года — 29 тысяч машин.
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