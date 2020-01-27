«Битва за Москву»: как «Мосгортранс» стал главным клиентом КАМАЗа на 40 миллиардов

На столичного перевозчика пришлось 99% всех прямых заказов автоконцерна в прошлом году, но у челнинцев появился конкурент — «ГАЗ» Олега Дерипаски

Этим летом КАМАЗ поставит в Москву полтысячи электробусов — соответствующий тендер «Мосгортранса» на 6,5 миллиарда рублей автозавод выиграл буквально под занавес года. Тем самым челнинцы пополнили портфель заказов от столичного перевозчика до 39,9 млрд рублей, и московская компания стала главным клиентом автоконцерна за прошлый год (99% заказов). После перевооружения военных частей и снижения закупок «Газпромом», а также кризиса на строительном самосвальном сегменте рынка грузовиков, столичный автобусный рынок выглядит заманчиво, тем более через пару лет Москва совсем откажется от дизельных машин. Единственный конкурент КАМАЗа — «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски. Если «счастливый брак» между автогигантом и Москвой еще продлится, каждый пятый московский автобус будет сходить с камазовских конвейеров. КАМАЗ уже принял решение расширить производство, переведя часть сборки электробусов в Москву за 1 млрд рублей. В автогиганте изменение структуры портфеля заказов «Реальному времени» объяснили тем, что крупные заказчики меняются ежегодно, так как обновлять свои автопарки бесконечно невозможно. А огромные перспективы именно столичного рынка видят и в машиностроительном кластере Татарстана.



Семь тендеров «Мосгортранса» обеспечили 99% всех крупных заказов ПАО «КАМАЗ»

Главным спасителем челнинского автогиганта в прошлом году стала российская столица — если бы не крупные заказы «Мосгортранса» у КАМАЗа их могло бы и не быть, выяснила аналитическая служба «Реального времени». За 2019-й автозавод выиграл семь тендеров московского перевозчика — крупнейшего в Европе оператора городского наземного транспорта — на общую стоимость 39,9 млрд рублей, что составило 99% от всех крупных прямых госзаказов челнинского предприятия. На втором месте по сумме контрактов — структуры «Газпрома», обеспечившие КАМАЗ в 2019-м на 723,4 млн рублей, и все же «Мосгортранс» от них далеко в отрыве.

Первый заказ с московской транспортной компанией от 25 января 2019 года на 6,6 млрд рублей, второй — от 25 марта на 4,28 млрд рублей, третий — от 14 июня на 4,8 млрд, четвертый — от 15 ноября на 6,4 млрд, пятый — от 12 декабря на 2,4 млрд рублей, шестой — от 20 декабря на 6,6 млрд и седьмой рекордный — от 30 декабря на 8,7 млрд.

Часть этих московских заказов касаются поставки городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет для нужд ГУП «Мосгортранс»; а также поставки городских низкопольных автобусов для нужд ГУП «Мосгортранс» — на общую сумму 11,5 млрд рублей. Еще ряд заказов на сумму 6,7 млрд рублей — по оказанию услуг сервисного обслуживания соответственно 655 и 376 автобусов (более 1 тысячи машин в сумме).

Главным спасителем челнинского автогиганта в прошлом году стала российская столица. Фото kamaz.ru

Кроме того, КАМАЗ поставляет «дочкам» «Росатома», «Газпрома» и «Росгвардии»

За исключением «Мосгортранса» и «Газпрома» остальные заказы КАМАЗа в сумме не превышают 150 млн рублей. Один касается поставок шасси КАМАЗ-5350 и автомобилей КАМАЗ-53501 для ФГУП «ВНИИА» (входит в «Росатом», но занимается в основном оборонной и промышленной тематикой — в т. ч. ядерными боеприпасами). Есть заказы для «Росгвардии» (грузовой автомобиль многоцелевого назначения), для Аэропорта «Бегишево» (обеспечение строительного контроля аэровокзала международных воздушных линий) и пара мелких для Минюста РТ.

«Дочки» «Газпрома» заказывали у КАМАЗа поставку газовых самосвалов, вахтовых автобусов и другую автотехнику. Речь идет о крупных прямых контрактах, а всего в прошлом году компания продала почти 30 тыс. машин, включая автобусы (см. ниже), большей частью через своих официальных дилеров. Снижение доли государства, и особенно ОПК, неизбежно с учетом почти полного перевооружения, состоявшегося несколько лет назад — последние прямые контракты с военными частями датируются 2017 годом. Посчитать долю, приходящуюся на крупные контракты, заключаемые самим ПАО «КАМАЗ» нелегко, но для 2018 года она составляла более 10%: при выручке в 151,1 млрд рублей более 16,5 млрд рублей пришлось на крупных заказчиков. При этом надо учитывать, что не все контракты исполняются в продолжении одного финансового года, а могут переходить и на следующий — как, скажем, в случае долгосрочных контрактов на 2 года и более.

Впервые «Мосгортранс» занял высокую долю в структуре заказов ПАО «КАМАЗ» еще в 2018 году. Тогда из совокупного объема всех 42 заказов более 91% приходилось на столичного игрока (15 из 16,5 млрд рублей) — тогда поставки автобусов, которые производят на башкирской «дочке» челнинского автогиганта «НЕФАЗе», были разбросаны на два контракта в 8,6 и 6,4 млрд рублей соответственно. И сама структура заказов была более диверсифицирована. Впрочем, 23 заказа общей суммой более 1 млрд рублей приходилось тоже на «газпромовские» компании. При этом «Мосгортранс» в одиночку увеличил портфель крупных прямых заказов КАМАЗа в 16—18 раз: еще в 2017 году у автогиганта было заключено 64 заказа на общую сумму всего в 1,7 млрд рублей, причем крупнейший приходился на силовые структуры — МВД и военные части Минобороны России.

Последняя по времени победа осталась за КАМАЗом, который предложил поставить до конца 2020 года более 500 автобусов НЕФАЗ за 6,5 млрд рублей. Фото kamaz.ru

Главный конкурент КАМАЗа на московском рынке — «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски

При этом мы еще не учитываем те заказы, которые приходятся на дилера КАМАЗа «Техинком», а там тоже миллиардные суммы — так, в конце ноября единственным участником аукциона было ООО «Техинком-экспресс», предложивший поставить более 150 автобусов менее чем за 3 млрд рублей. Условия поставок автобусы разные, но захватывают период от 2018 до 2020 год. Так, есть контракт на 4,4 млрд рублей, включающий поставку 161 автобуса в 2019 году за 2,18 млрд рублей, и еще 161 автобуса в 2020 году за 2,2 млрд рублей. Нередко заявка подается одна, только от КАМАЗа или его дилера, и аукцион бывает признан несостоявшимся — хотя впоследствии за неимением других поставщиков определение поставщика бывает признано состоявшимся, как в случае с лотом на обслуживание 655 автобусов за 4,3 млрд рублей до 2027 года.

Впрочем, есть и любопытные аукционы, как, например, прошедший еще в мае 2018 года, когда за лот «Городские электробусы и ультрабыстрые зарядные станции к ним с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет» боролись «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ» Олега Дерипаски, в итоге снизив первоначальную сумму 10,5 млрд рублей до 6,4 млрд рублей (второй крупный заказ челнинского автогиганта за 2018 год). А иногда участвует только «Группа ГАЗ», в декабре прошлого года предложившая в поставить более 300 низкопольных автобусов за 5,5 млрд рублей.

2020 год КАМАЗ начал с обещания поставить полтысячи электробусов

Последняя по времени победа осталась за КАМАЗом, который предложил поставить до конца 2020 года более 500 автобусов НЕФАЗ за 6,5 млрд рублей, аукцион прошел еще в середине декабря прошлого года, но о его итогах объявили только после январских праздников, тогда же в открытый доступ был выложен и ряд остальных результатов аукционов «Мосгортранса».

Согласно последнему конкурсу КАМАЗ и крупнейший пассажироперевозчик «Мосгортранс» подписали договор на поставку 511 дизельных автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 (рестайлинговый низкопольный автобус был запущен в серию в 2019 году, вмещает 111 пассажиров) на общую сумму 6,5 млрд рублей. Вся техника будет передаваться поэтапно с 1 июля по 30 ноября 2020 года. По условиям контракта КАМАЗ передаст столице 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 автобусов с кабиной для инструктора, 24 автобуса с автоматизированной системой отслеживания пассажиропотока. Также договором предусмотрено обучение водителей и ремонтного персонала особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава. К настоящему моменту на московских маршрутах работает уже свыше 600 автобусов НЕФАЗ.

Олег Афанасьев, комментируя «Реальному времени» структуру портфеля крупных заказов автогиганта, отметил, что «оборонка» никогда не составляла большой доли в портфеле в компании. Фото vestikamaza.ru

КАМАЗ: крупные заказчики меняются ежегодно, так как обновлять свои автопарки бесконечно невозможно

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, комментируя «Реальному времени» структуру портфеля крупных заказов автогиганта, отметил, что «оборонка» никогда не составляла в нем большой доли, в лучшем случае на нее приходилось 5—7 процентов:

— Поставка электробусов — одно из активных направлений, на котором мы сейчас развиваемся. Совершенно очевидно, что пассажирский транспорт все больше и больше развивается, города переполнены, и Москва делает ставку как раз на пассажирский транспорт. И рост «Мосгортранса» в обороте «КАМАЗа» связан в первую очередь, конечно же, с поставками электробусов в количестве тысячи штук, так как мы выиграли тендеры, последний в декабре, — заявил Олег Афанасьев.

КАМАЗ не боится того факта, что портфель может оказаться недиверсифицированным, так как 50% произведенных автобусов поставляется не в Москву, а в другие города. Москва просто крупнейший их потребитель, и хотя спрос на автобусы сейчас вообще высокий, но такие объемы закупает только столица РФ, объясняют на предприятии. На челнинском заводе также не видят ничего критического в том, что доля крупных заказов со стороны «Газпрома» сократилась:

— Когда речь идет о крупных заказах и крупных партнерах, связано ли это с госорганами или частными компаниями, лидеры каждый год меняются. По той простой причине, что автопарки не могут обновляться бесконечно! Не может «Газпром» в течение 10 лет покупать, условно, по 3 тыс. грузовиков в год. Ему такое количество будет просто ненужно. То же касается и госорганов: вот была большая программа по обновлению муниципальных предприятий дорожного сектора, парк во многих городах обновили. Если вы посмотрите, в них ездят новые уборочные машины. После этого начинается другой сегмент, несколько лет назад, например, начал обновляться парк в сельском хозяйстве, — объясняет Олег Афанасьев. — И «Газпром», и «Роснефть» постепенно обновили свой парк, и приходит очередь других компаний. Такая же ситуация и с зарубежными поставками. Скажем, в какой-то год большие наши поставки идут на Кубу, как только они обновили свой автопарк, им ненужна новая техника. Появляется Туркменистан, затем Вьетнам и так далее.

Согласно условиям контракта КАМАЗ будет обслуживать электробусы и зарядные станции в течение 15 лет. Фото kamaz.ru

В скором времени каждый пятый московский автобус будет сходить с камазовских конвейеров

Счастливый брак между КАМАЗом и Москвой начался не так давно, примерно с 2018 года, а точнее с осени того года, когда ПАО «КАМАЗ» и дилер «Техинком» обещали поставить московскому ГУП «Мосгортранс» в 2018—2020 годах первую партию в 1 тысячу автобусов на общую сумму 15,4 млрд рублей. Для первого этапа поставки автобусы должны быть выпущены не ранее 2018 года, для второго этапа — не ранее 2019 года, для третьего этапа — не ранее 2020 года. Первый этап был запланирован на 10 ноября — 31 декабря 2018 г., второй — на 1 января — 31 мая 2019 г., третий — на 1 января — 30 апреля 2020 г.

Первую партию автобусов поставили в 2018 году в количестве 100 штук, согласно условиям контракта КАМАЗ будет обслуживать электробусы и зарядные станции в течение 15 лет. К июню 2019 года на московские маршруты вышло уже более 500 НЕФАЗов: транспорт курсировал на юге, юго-западе, юго-востоке, севере, северо-западе и в центре столицы РФ, а также в Зеленограде. Ожидалось, что до конца 2019 года Москва примет еще около 700 новых транспортных средств. У Москвы при этом не один, а два основных поставщика (см. выше): ПАО «КАМАЗ» конкуренцию составляет группа «ГАЗ». Для понятия масштабов камазовских поставок (более 1 тыс. автобусов) стоит иметь в виду, что каждый день в Москве курсирует более 5 тысяч автобусов, то есть каждый пятый московский автобус в скором времени будет произведен КАМАЗом.

КАМАЗ уже принял решение расширить производство, переведя часть сборки за 1 млрд в саму Москву

И необязательно на башкирской дочке. При таких масштабах закупок команда Сергея Когогина постаралась минимизировать себестоимость производства и поставок. И еще летом прошлого года объявила о намерении собирать электробусы в самой Москве — проект обойдется в 1 млрд рублей. При поддержке правительства Москвы компания организует в столице сборочное производство электробусов проектной мощностью не менее 500 машин в год, обещает наладить выпуск электрических компонентов к ним и создаст центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта.

Что любопытно, проект реализован на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода , а это — филиал ГУП «Мосгортранс»! Несмотря на это, производство будет именно КАМАЗа, сообщили в челнинском автоконцерне, который реконструирует и построит производственные объекты общей площадью около 75 000 кв. м. Полностью реализован проект будет в 2023 году.

Эксперты отмечали, что интерес челнинцев связан с тем, что Москва — крупнейший в России заказчик электробусов. С 2021 года столица РФ собирается приобретать только электробусы, по 800—1000 штук в год, полностью отказавшись от дизельных автобусов. А мощности НЕФАЗа небезграничны, о чем говорили сами топ-менеджеры КАМАЗа уже в марте 2019 года, сейчас мощности на НЕФАЗе полностью загружены (заказы тут принимали только на конец 2020 года), их собираются расширить с 1 200 до 1 500 в год.

Сергей Майоров не видит опасений в долгосрочных контрактах КАМАЗа с «Мосгортрансом» — в РТ все машиностроители мечтают получить 3—5-летние контракты. Фото chelny-invest.ru

«Сегодня любой мечтает прийти в правительство Москвы, где всегда есть деньги, подкрепленные большими заказами»

Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров не видит опасений в долгосрочных контрактах КАМАЗа с «Мосгортрансом» — в РТ все машиностроители мечтают получить 3—5-летние контракты, составляя нормальные планы по загрузке площадей, рабочих, поставках комплектующих.

— Есть и возможность хорошо поработать в таких случаях и над совершенствованием выпускаемой продукции. Наверное, через 5 лет электробусы у КАМАЗа будут совсем другие. То, что заказчик — монопольный практически, не всегда есть хорошо. Но сегодня любой мечтает прийти в правительство Москвы, где всегда есть деньги, подкрепленные большими заказами. Я, напротив, в этом вижу большой успех компании, к этому надо всем стремиться. Там очень хороший рынок, — считает Майоров.

По его словам, объясняется это еще и тем, что сегодня идет тренд в сторону экологичного транспорта. Большим спросом пользуются машины на газомоторном топливе, электробусы — большей частью, когда речь идет именно о городском транспорте. Тем более они не только экологичны, но и дешевле. Проблемы же в том, что московский транспортный рынок в конечном счете (как и «Газпром») насытится, обновив свой автобусный парк, глава машиностроительного кластера РТ не видит.

— Транспорт же не вечный! Сейчас разрабатывают даже, насколько я знаю, законодательство по ограничению срока службы автомобилей, как в Сингапуре, где ты можешь ездить на машине 10 лет, а потом либо должен продать, либо вывезти из страны. И рынок не одна Москва и не только Россия. Надо стремиться захватывать рынки ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, новое правительство РФ будет делать шаги именно по увеличению поддержки экспорта. Потому что рынок России — ну что там, какие-то 2 процента мирового рынка.

Арбитражный суд РТ дал время «Электротранспорту» до конца января для урегулирования спора с лизинговой компанией КАМАЗа. Фото Максима Платонова

А вот с местными челнинскими властями у автогиганта «семейные отношения» не складываются

Одновременно с успешным сотрудничеством с московским перевозчиком у автогиганта идут тяжелые споры с исполкомом Набережных Челнов из-за долгов по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию 170 переданных заводом городу автобусов. В результате многомесячного конфликта лизинговая компания КАМАЗа еще в ноябре прошлого года потребовала вернуть от МУП «Электротранспорт» 124 автобуса.

Пока ситуация патовая, на прошлой неделе Арбитражный суд РТ дал время «Электротранспорту» до конца января для урегулирования спора с лизинговой компанией КАМАЗа. Впрочем, и с «Мосгортрансом» обходится не без «семейных ссор», так, в марте прошлого года КАМАЗ потребовал взыскать с ГУП «Мосгортранс» 145,8 млн рублей.

В 2019-2020 годах самосвальный сегмент в упадке из-за отсутствия крупных инфраструктурных проектов

Газета «Реальное время» неоднократно писала, со ссылками на топ-менеджеров КАМАЗа в том числе, что после ухода с рынка крупнейших инфраструктурных проектов (строительство стадионов для мундиаля) грузовой рынок моментально просел — самосвалы в таком количестве стали уже не нужны. И акцент в автогиганте сегодня делают не только на автобусы, но и на торговых перевозчиков, магистральные тягачи.

Напомним, уже осенью прошлого года КАМАЗ вынужден был снизить прогноз собственных продаж с 39 тысяч до 30 тысяч машин. В России компания планировала продать минимум 28,5 тысячи — максимум 30 тысяч единиц, в итоге продала 29 тыс., то есть ниже уже пересчитанного плана. В конце года КАМАЗ принял бизнес-план, по которому намерен произвести 35,7 тыс. автомобилей, что на 8% меньше, чем было в плане на 2019 год. Из этого числа 29 тысяч машин (включает и автобусы) компания хочет продать на российском рынке, 6,7 тыс. — за рубеж. Таким образом, сдержанный сценарий 2020 будет придерживаться планки 2019 года — 29 тысяч машин.