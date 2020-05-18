Акции «Башнефти» упали на фоне сообщений о рекомендованном размере дивидендов

В понедельник, 18 мая, привилегированные акции «Башнефти» рухнули сразу на 10,8% в начале торгов на Московской бирже. Они торговались на отметке 1 305 рублей за бумагу.

При этом сейчас акции отыграли большую часть падения: на 12.45 падение сократилось до 4,75%, а стоимость одной привилегированной акции составляла уже 1 392 рубля.

Падение обыкновенных акций составляло всего 3,4% (1710,5 рубля) и к 12.45 подтянулось до 0,99%.

Ранее стало известно, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2019 года 19,15 млрд рублей. То есть по 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.