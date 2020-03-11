Greenpeace потребовала остановить разработку известняка шихана Куштау в Башкирии

Фото: @greenpeaceru

Greenpeace выступила против разработки шихана Куштау в Башкирии. Соответствующее заявление всемирная организация опубликовала на официальной странице в «Инстаграме».

Организация потребовала присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские шиханы».



«Шихан Куштау — уникальный природный объект. На его территории башкирские ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, России и Международного союза охраны природы. Он включен в список объектов геологического наследия всемирного значения и находится под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия», — сказано в сообщении организации.

Напомним, что борьбу за Куштау развернули местные жители. Они хотят остановить разработку известняка, которая приведет к полному уничтожению мест обитания редких животных и растений.

