А был ли поджог? В Башкирии сгорел автомобиль борца за шиханы и школы

Горячий инцидент

В Башкирии этой ночью сгорел автомобиль Руслана Нуртдинова — местного блогера, активно выступавшего против разработки башкирских гор-шиханов и критиковавшего местные власти. Видеозапись пожара появилась утром в социальных сетях, факт пожара подтвердил «Реальному времени» сам Нуртдинов.

Инцидент произошел в селе Чекмагуш на улице Аграрной. В 04.51 спасатели получили сообщение о горении моторного отсека автомобиля. К прибытию пожарных огнем была объята передняя часть авто и наблюдалось задымление салона.

Погибших и пострадавших нет. В причинах пожара сейчас разбирается дознаватель МЧС Башкирии, а также сотрудники МВД региона.

Нуртдинов заявил «Реальному времени», что случившееся, по его мнению, — это поджог. Инцидент он связал со своей общественной деятельностью — помимо защиты Куштау (по этому поводу он обращался с открытым письмом к главе Башкирии Радию Хабирову), он также последовательно критиковал руководство региона за ситуацию в сфере образования, в частности за закрытие школ. Себя Нуртдинов позиционирует как кандидата в депутаты райсовета (выборы в райсовет пройдут только в декабре, кампания еще не началась).

На своих страницах в соцсетях и в разговоре с «Реальным временем» Нуртдинов прямо заявлял о причастности местных властей к инциденту. «Реальное время» направило в районную администрацию просьбу прокомментировать ситуацию.

Нуртдинов последовательно критиковал руководство региона за ситуацию в сфере образования, в частности за закрытие школ. Фото vk.com/pravdogovoritel

«Психологическая реакция: в случае пожара винить всех, кроме себя»

Однако то, что пожар действительно вызван поджогом, сейчас утверждать нельзя. Так, в МЧС региона советуют не торопиться с выводами. Как прокомментировали в пресс-службе ведомства, обвинения в поджоге — это «нормальная реакция на пожар».

«Нормальная психологическая реакция: в случае пожара винить всех, кроме себя. Но на самом деле все может быть по-другому, в автомобиле может закоротить проводка, может быть неисправность. Необходимо дождаться заключения», — прокомментировали в МЧС Башкирии.

В МВД Башкирии «Реальному времени» заявили, что если в МЧС все же установят факт поджога, тогда полицейским передадут материалы для дальнейшей проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Александр Артемьев, Ольга Плешкова