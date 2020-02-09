Башкирская неделя: Сердюков в Уфе, подготовка к масштабному ифтару и страсти вокруг «Башкорта»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Уходящая неделя в Башкирии отметилась любопытными новостями. Стало известно, что турки намерены продвигать знаменитый башкирский мед на мировые рынки, а муфтий РБ Айнур Биргалин замахнулся на Республиканский ифтар — по примеру Казани. Тем временем организацию «Башкорт» могут запретить. Подробнее об этом, а также о визите Анатолия Сердюкова в Уфу, хабировском «не #ДОМА» и связях с Татарстаном — в обзоре «Реального времени».

Медовая сделка с турками

Анкара намерена продвигать знаменитый башкирский мед на мировые рынки. Об этом «Реальному времени» рассказал генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан.

Турция является одним из крупнейших экспортеров этого продукта. У страны налажены многолетние контакты в разных уголках мира.

Дипломат предложил две формы взаимодействия с башкирскими производителями: во-первых, организация в Башкирии лабораторий и обучение местных специалистов работе в них; во-вторых, собственно продвижение на международный рынок.

— Все видят, что башкирский мед хорош, но он не может продвинуться на мировом рынке, — сказал дипломат. — И мы могли бы вместе работать в этом направлении. Башкирия располагает условиями для пчеловодства. Нужно просто информировать мировое сообщество об этом.

В Минсельхозе РБ отметили, что башкирский мед идет на экспорт лишь небольшими партиями. В основном он отправляется в Арабские Эмираты и Китай. Экономист Рустем Шайахметов считает, что такое сотрудничество будет на пользу обеим сторонам.

В Минсельхозе РБ отметили, что башкирский мед идет на экспорт лишь небольшими партиями. Фото ufacity.info

Республиканский ифтар: без якшырак булдырабыз!

Вероятно, муфтий Башкирии Айнур Биргалин взял на вооружение хабировский девиз «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!») и решил устроить Республиканский ифтар в Уфе в один из дней мусульманского месяца Рамазан. Среди площадок проведения массовой трапезы рассматриваются футбольные стадионы «Динамо» и «Нефтяник» (домашнее поле ФК «Уфа») и ледовый дворец «Уфа Арена».

Духовное управление мусульман РБ рассчитывает на поддержку руководства республики и предпринимательского сообщества. Вместе с тем источник «Реального времени» в муфтияте сообщил, что пока в ДУМ РБ подготовка идет слабо.

В 2020 году священный мусульманский месяц наступит вечером 23 апреля, а с раннего утра 24 апреля верующие начнут поститься, отказываясь в течение светового дня от еды, питья, интимной близости. Таким образом, до наступления Рамазана осталось 2 с половиной месяца.

Отметим, традицию проводить многотысячный Республиканский ифтар заложили в Татарстане. С каждым годом на стадионе в Казани собираются все больше и больше постящихся. В 2019 году был побит очередной рекорд: под сводами «Казань Арены» (ныне — «Ак Барс Арена») собрались 15 тысяч человек.

Духовное управление мусульман РБ рассчитывает на поддержку руководства республики и предпринимательского сообщества. Фото dumrb.ru

Прокуратура против «Башкорта»

На этой неделе прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности. Претензии ведомства связаны с участием в организации трех старейшин, ранее судимых по экстремистским статьям.

Первое судебное заседание состоялось 7 февраля. Адвокат правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев, представляющий интересы «Башкорта», заявил ходатайство об оставлении заявления без движения. Также юрист попросил суд вынести частное определение прокурору республики с требованием «провести среди сотрудников прокуратуры Республики Башкортостан образовательные мероприятия, направленные на изучение положений Кодекса об административном судопроизводстве». В итоге заседание перенесли на 21 февраля.

На странице организации в соцсетях указано, что «Башкорт» защищает права и интересы башкирского народа. Активисты проводят акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. БОО «Башкорт» имеет 18 филиалов в районах и городах республики. В частности, они выступают за защиту шиханов (Торатау и Куштау) от разработки «Башкирской содовой компанией».

Свое продолжение история получила в соцсетях: сценарист Зухра Буракаева обнаружила, что новость о «Башкорте» «Коммерсантъ-Уфа» проиллюстрировал фотографией ее матери Марьям Буракаевой (известная башкирская писательница), которая выступала в национальном костюме на одном из мероприятий, организованном активистами «Башкорта». Свои претензии она обратила в «Фейсбуке» к редактору издания Наталье Павловой, после чего пошли бурные обсуждения. А Всемирный курултай башкир даже собрал комиссию по культуре и делам СМИ.

Ранее в «Реальном времени» выходило интервью с лидером организации Фаилем Алсыновым (настоящая фамилия — Алчинов). Также издание подробно рассказывало, как его и другого активиста Эльмира Мухаметьянова выгнали с заседания Всемирного курултая башкир, которое проходило летом 2019 года.

Активисты проводят акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. Фото proufu.ru

Что Сердюков делал в Уфе?

В Уфу приезжал бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, ныне занимающий пост индустриального директора авиакластера корпорации «Ростех». В башкирской столице он посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение, входящее в холдинг Сергея Чемезова. Вместе с главой Башкирии Радием Хабировым он провел первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам развития сотрудничества. Участники обсудили работу предприятий региона, входящих в сферу влияния Чемезова и Сердюкова. В частности, поднимались вопросы повышения производительности труда, реализации инвестиционных проектов и социальной ответственности бизнеса.

По словам Хабирова, индекс промышленного производства «ОДК-УМПО» в 2019 году вырос на 5,3%, УППО — 5,4%, «Витязь» — на 10%, «Прогресс» — на 2%. У компаний растут прибыль и налоговые отчисления. Однако остается сложной ситуация у Кумертауского завода, выпускающего вертолеты.

Также поднимался вопрос поддержки КумАПП в статусе серийного производителя вертолетов семейства «Камов». Обсуждались создание IT-парка на площадке «Прогресса», планы строительства учебно-производственного цеха для ЦПО на территории первой площадки УМПО, имущественные дела вокруг ДК УМПО и стадиона имени Гастелло.

Из Уфы в Казань — главой Следкома

Еще одна событие, связавшее Уфу с Казанью, произошло в соседней республике. В четверг руководителем следственного управления Следственного комитета по Татарстану был назначен Валерий Липский.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 42-летнего Липского главой СУ СК по РТ. Фото surb.sledcom.ru

Год назад полковника юстиции назначили замом руководителя башкирского Следкома, и он полгода руководил ведомством с приставкой «и. о». В прошлогоднем списке из 100 самых влиятельных людей Башкирии, составленном аналитиками «Реального времени», он занимал 32-ю строчку. При нем были заведены уголовные дела на двух глав администраций и одного бывшего вице-премьера РБ.

Многие ожидали, что приставку уберут, но в итоге кресло руководителя башкирского Следкома занял Денис Чернятьев из Челябинской области, а Липский так и остался его замом. А на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 42-летнего Липского главой СУ СК по РТ.

«Салават Юлаев» в преддверии Кубка Гагарина

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги наступила последняя недельная пауза, после которой до конца февраля будут сыграны все оставшиеся матчи и определятся пары первого раунда плей-офф. Командам осталось провести от пяти до восьми встреч. А тем временем капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин в интервью рассказал о перспективах клуба в плей-офф, прокомментировал свою недавнюю четырехматчевую дисквалификацию и закрыл тему конфликта с Ульяной Тригубчак — бывшей айс-герл «СЮ», ныне журналисткой.

Уфимский клуб, который уже сравнивают с командой НХЛ, остается самой веселой командой КХЛ как на льду, так и вне игровой площадки. Вроде бы недавно главный тренер уфимцев Николай Цулыгин получил полную поддержку от руководителей команды, однако новая порция слухов о смене наставника команды не заставила себя долго ждать. При этом «юлаевцы» еще не гарантировали себе попадание в плей-офф, однако необходимый очковый задел позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Хотя календарь оставшихся игр далеко не самый приятный. Выше шестого места команда вряд ли заберется, а официально оформить выход в Кубок Гагарина удастся наверняка лишь в 20-х числах февраля.

Еще памятны прошлогодние подвиги Цулыгина и компании, когда уфимцы выиграли две серии, не являясь в них фаворитами, а также дали отличный бой финалисту Кубка Гагарина «Авангарду». Существует расклад, при котором они финишируют на восьмом месте и попадут на лидера Востока «Ак Барс». Тогда вслед за шестью «зелеными дерби» регулярного сезона нас ждет татаро-башкирский супербоевик до четырех побед уже в стартовом раунде плей-офф.

Уфимский клуб, который уже сравнивают с командой НХЛ, остается самой веселой командой КХЛ как на льду, так и вне игровой площадки. Фото vk.com/hcsalavat

И еще пара новостей из мира спорта. ФК «Уфа» поехал на сборы на Кипр. Там «горожане» разгромили местную «Айя-Напу» (5:0) и сыграли вничью с литовским ФК «Судува» (1:1).

А волейбольный «Урал» после серии поражений сменил главного тренера. Им стал президент клуба Валерий Багметов. Правда, новый наставник не смог добиться победы своей команды в упорной борьбе с нижегородским «АСК».



Легендарный танцевальный ансамбль покорит Татарстан

Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова Республики Башкортостан отправляется на гастроли. Как стало известно «Реальному времени», 3 марта легендарный творческий коллектив представит в Казани юбилейную программу «Танцы народов мира». Казанский зритель в культурном центре «Сайдаш» увидит лучшие номера, представляющие культуру многонационального Башкортостана и всего мира.

В первой части программы будут представлены знаменитые танцы легендарного Файзи Гаскарова. В честь 80-летнего юбилея коллектива на сцене вновь предстанут «Семь девушек», «Три брата» (шуточный танец) и другие шедевры. Артисты откроют концертную программу массовым танцем «Зарифа» постановки Файзи Гаскарова 1939 года.

Гаскаровцы также представят премьеру сезона — хореографическую композицию «Сказание о Руси», которая имела ошеломительный успех. Это массовый номер со сложными хореографическими рисунками в постановке Алексея Шишкина. Балетмейстер обратился к истории Руси с ее ратными подвигами, боярской роскошью, смекалкой и жизнерадостностью простого люда. В результате получилось целое танцевальное сказание.

За программу «Танцы народов мира», с которой артисты постоянно выступают на международных культурных фестивалях, коллектив удостоился престижных наград ЮНЕСКО — Золотой медали «Пять континентов» и диплома «Посол мира».

За программу «Танцы народов мира», с которой артисты постоянно выступают на международных культурных фестивалях, коллектив удостоился престижных наград ЮНЕСКО. Фото rewizor.ru

Госзакупки недели

«Реальное время» продолжает следить за самыми любопытными тендерами республики. Так, «Башкиравтодор» собирается закупить взорванную горную массу на общую сумму 120,2 млн рублей. ООО «РН-Башнипинефть» планирует потратить 26,3 млн на доставку сотрудников на месторождения нефти. МБУ «Отдел культуры» Гафурийского района выделит 20,8 млн на капремонт здания районного Дворца культуры в селе Красноусольский. МУП «Уфимские инженерные сети» собирается купить автомобильного топлива на сумму 18,8 млн рублей.

Международный аэропорт «Уфа» им. М. Карима купит самоходный пассажирский трап за 7,5 млн рублей. А вот «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» планирует приобрести восемь легковых автомобилей Renault Duster белого цвета на общую сумму 7,02 млн рублей. «Башкирская генерирующая компания» собирается купить билеты на культурные мероприятия для своих работников на общую сумму 2,5 млн рублей.



Хабиров и молодежь: пока не все #ДОМА

Многие не забыли, как Хабиров в своем Послании просил молодежь не уезжать из Башкортостана, а тех, кто все-таки уехал, вернуться на родину. Напомним, одним из предвыборных лозунгов «башлыка» было «Счастье работать дома». И на этой неделе впервые в Уфе состоялся форум студентов #ДОМА, ориентированный на уроженцев Башкирии, которые учатся за пределами республики. На форум приехали тысяча парней и девушек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.



На этой неделе впервые в Уфе состоялся форум студентов #ДОМА, ориентированный на уроженцев Башкирии, которые учатся за пределами республики. Фото bashinform.ru

Любопытно, что сам Хабиров, инициировавший мероприятие, на него не пришел, отправив вместо себя отдельных чиновников. Он лишь обратился к участникам встречи по видеосвязи из Подмосковья. Руководитель республики пообещал студентам «максимально эффективно помочь», рассказал об «оплачиваемых стажировках с дальнейшим трудоустройством, подъемных и грантах для молодых специалистов». Оказывается, он еще и помогает молодым с покупкой жилья. Такими «пряниками» Хабиров мотивировал студентов-земляков вернуться в Уфу, Стерлитамак, Сибай, Киги и другие населенные пункты Башкортостана.