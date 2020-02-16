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Бортова кричит Башкирии: «Вези меня, мразь!» — новая карикатура Бузыкаева

15:20, 16.02.2020
Бортова кричит Башкирии: «Вези меня, мразь!» — новая карикатура Бузыкаева

Башкирский художник Камиль Бузыакев опубликовал новую карикатуру. Она вновь посвящена теме разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией (БСК).

На рисунке изображена замгендиректора «Соды» Марина Бортова, сидящая в тачке полной денег, на которой написано: «украденный завод». Везет тачку Башкирия. Бортова же в этот момент кричит ставшую уже знаменитой фразу: «Вези меня, мразь!».

Напомним, что на минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с учеными, выступающими в защиту горы. При этом «башлык» твердо заявил, что Куштау будет разрабатываться.

Общество Башкортостан
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