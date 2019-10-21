Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в Башкирии

16 октября в Давлекановском районе Башкирии около деревни Дюртюли на промысловом трубопроводе предприятия «Башнефть-Добыча» из-за коррозии произошла утечка нефтесодержащей жидкости.

Площадь разлива составила 28 квадратных метров. Аварийно-восстановительные работы завершены 17 октября: с места утечки вывезли загрязненную почву и завезли чистый грунт.

На место прибыла аварийная бригада ООО «Башнефть-Добыча» в составе пяти единиц техники и девяти человек. Установлено, что произошел отказ промыслового трубопровода по причине естественной коррозии.

Прорыв оперативно ликвидировали. Угрозы попадания нефтяной жидкости в реку Дема не было, так как до водохранилища 1,5 км. Угрозы населению также нет, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что правительство Республики Башкортостан поручило комитету по ЧС проверить опасные производства в регионе после аварии на заводе «Полиэф».

