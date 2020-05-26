В Татарстане цены на бензин у производителей снизились на 7,8%

По данным Росстата, в апреле снижение цен на бензин у производителей по сравнению с мартом в Татарстане составило 7,8%. Наибольшее падение отмечено в Республике Коми — 32,7%.

В среднем по стране зафиксировано снижение стоимости топлива у производителей на 22,4%, говорится в материалах Росстата. В Якутии отмечено повышение стоимости бензина на 2,2%.

Средняя розничная цена на бензин в РТ составила 43,05 рубля. Снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 55 субъектах РФ. Из них максимально подешевело топливо в Тыве (3,9% ) и Алтайском крае (1,8%).