Как «шихан раздора» сказывается на политической повестке Башкирии

Мнение эксперта: Куштау как фактор будущего Башкортостана

Гражданская активность населения может спасти башкирские шиханы от уничтожения. А одна из принимаемых поправок к Конституции добавит дополнительные аргументы для сохранения уникальных гор Куштау и Торатау, считает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Напомним, полтора года назад после споров общественников с «Содой» вокруг шихана Торатау руководитель Башкирии Радий Хабиров пожертвовал горой Куштау, что вызвало еще больше споров в информационном поле. В сегодняшней авторской колонке Горбачева рассказывает, как «фактор шиханов» сказывается на политической повестке региона. Также эксперт объясняет, как у людей меняется сознание в сторону «человека экологического».

Древние шиханы — горы всемирного значения, народное достояние и важное звено политического процесса в Башкортостане. Борьба за них ведется уже более 15 лет, иногда становясь заметнее, иногда уходя с повестки дня. Но с тех пор, как глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что консенсусом в споре промышленников и общественности станет Куштау, противостояние заметно усилилось и обрело материальные формы. Несмотря на то что весной этого года СМИ сосредоточили свое внимание на коронавирусе, «фактор шиханов» продолжает влиять на реальную повестку дня. Что происходит на Куштау и как это может и будет сказываться на политическом процессе в Башкирии?

Защита «Живой цепью»

Начало 2020 года ознаменовалось усилением гражданской сплоченности вокруг Куштау. Люди готовы отстаивать гору в реальности — это показала череда флешмобов «Живая цепь» вокруг и около нее. Участники акции приезжали с разных концов республики и других регионов. Стихийная народная активность подобного масштаба и в подобных условиях — примерно до тысячи человек собирались трижды у горы, несмотря на мороз, — стала знаковым явлением для Башкирии. Природный объект воспринимается национальным достоянием, является ценностью для широкого круга жителей России. Куштау стала символом консолидации общества в регионе и показателем роста гражданской осознанности.

Национальное достояние…

Горы-рифы шиханы — визитная карточка страны для мирового научного и туристического сообщества. Нерукотворное творение, которое не может повторить человек и вряд ли повторит сама природа. Не просто гора, а скопление окаменелых останков древних организмов. Свидетель зарождения жизни на планете Земля. Для разумного человека они не могут быть предметом искусственного торга «либо мы срываем гору, либо городу угрожает закрытие предприятия». Куштау, Юрактау, Торатау — однозначный must save для специалиста и все большего числа простых граждан.

… или экокатастрофа

Российское и мировое сообщество еще не успело осознать суть утраты Шахтау (гора, полностью разработанная «Башкирской содовой компанией», — прим. ред.). Но время расставляет все по своим местам — и вот потомки поколения, без угрызений совести взрывавшего древнего гиганта, наблюдают последствия губительного решения. Горы нет, но есть безобразный карьер, который никогда не обретет научную, природную, культурную или эстетическую ценность. Он уже почти выработан, но сроки его рекультивации так и не озвучены. И будет ли этим заниматься АО «Сырьевая компания» (вместе с БСК входит в структуру «Башхима», — прим. ред.)?

АО «БСК» по-прежнему загрязняет отработанной жидкостью реки: Белую, а вслед за ней Каму и Волгу, — и как результат Каспийское море. Загрязнение воды не доступно глазу обывателя, но видно специалисту. Река «грязная» — это не оценочное суждение, а класс загрязнения хлоридами и прочими ядами. По сути, АО «БСК» отравляет ими не только главную водную артерию Башкортостана, но и реки, протекающие в целом ряде регионов: в Татарстане, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях, Калмыкии, Астраханской области. Загрязнение Волги признали общероссийской проблемой и выделили 205 миллиардов рублей на борьбу с ним. При этом сама дистиллерная жидкость продолжает копиться в отстойниках, площадь которого уже занимает одну пятую города Стерлитамак.

Если отстойники и «лунный пейзаж» омрачают вид окрестностей города, а загрязнение воды — тех, кто живет в пойме рек, то постоянные выбросы в воздух влияют на здоровье жителей Стерлитамакской агломерации. Злокачественные и доброкачественные опухоли, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и другие болезни — вот что настигает горожан. Аммиак, хлор и другие вещества можно не только учуять, но и увидеть на небе — далеко не каждая звездная ночь доступна для созерцания.

Загрязнение воды не доступно глазу обывателя, но видно специалисту. Река «грязная» — это не оценочное суждение, а класс загрязнения хлоридами и прочими ядами

Никакой компенсации за проживание в неблагоприятных условиях местные жители не получают, между тем почти каждая семья не понаслышке знает о такой болезни, как рак. Молодежь уезжает учиться в другие города и уже не возвращается туда, где часто нечем дышать. Кто будет развивать один из центров химической промышленности России в условиях оттока самого перспективного слоя населения — вопрос, стоящий на стыке экологии, экономики и здравого смысла.



Цепочка экологических проблем, которые собирают вокруг себя содовое и цементное производства, большая и не исчерпывается перечисленными. Отсталая технология создания продукции лишает регион не только национального достояния, но и тащит его в экологическую пропасть.

«Рубить нельзя помиловать»

Как показывают точки экологического противостояния в России, позиция общества сильно влияет на принимаемые решения. Чем оно сплоченнее и активнее, тем выше шансы на учет интересов населения. Так произошло с Шиесом — в декабре 2019 года Архангельская область не вошла в список мест для хранения московского мусора, а 9 июня правительство субъекта наконец исключило мусорный полигон из списка приоритетных предприятий. Все это благодаря острому народному возмущению. Чем безучастнее общество, тем хуже экологические перспективы. И тут уже время играет на руку промышленникам и разного рода заинтересованным лицам.

Весной этого года время оказалось на стороне соды. На лесной карте Башкортостана, которую Минлесхоз республики создал для отслеживания законности рубок, активисты обнаружили, что часть Куштау сдали в аренду Макаровскому лесхозу до 31 декабря 2020 года. 13 квадратов общей площадью около 1200 га выделены красным цветом, который в большинстве аналогичных случаев означает намечаемую или текущую вырубку. Это станет возможным в случае вывода земель Куштау из категории лесопарковой и зеленой зон. Ст. 114 Лесного кодекса позволяет рубить деревья для добычи полезных ископаемых в защитных лесах, кроме лесопарковых и зеленых зон. В перспективе же территорию горы хотят вовсе перевести из лесного фонда в земли промышленного назначения.

На лесной карте Башкортостана, которую Минлесхоз республики создал для отслеживания законности рубок, активисты обнаружили, что часть Куштау сдали в аренду Макаровскому лесхозу до 31 декабря 2020 года

Важно, что категория лесопарковой зоны устанавливалась в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. Категория зеленой зоны — в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. Однако компенсированные площади выведенных земель в рамках того же Макаровского лесничества не смогут сохранить ценность куштауского природного ландшафта и защитить в той же мере жителей Стерлитамака и близлежащих поселений от вредного воздействия городской промзоны.



В 2019 году ботаники обнаружили на Куштау множество краснокнижных растений. Как это вяжется с планируемыми масштабными рубками и куда денутся животные, обитающие в ценных лесах Куштау, — вопросы к органам, заведующим охраной редких видов. Ответы на них зависят от настойчивости граждан и готовности стучаться в двери разных инстанций. Пройдет ли проверку подобными испытаниями гражданское комьюнити — станет ясно по тому, придут ли лесорубы на гору. Если же они все-таки придут, то обществу не останется другого выбора, кроме как лично защищать лес и гору, как это случилось на Шиесе. А это будет еще более серьезным испытанием, причем как для обычных граждан, так и для региональной власти. Удержит ли она свои позиции в условиях открытого конфликта?

«Башкорт» — новый Егор Жуков?

Вероятно, в региональных кабинетах полагают, что усиление гражданской активности затрудняет легитимацию «консенсусного» решения по Куштау. Можно предположить, что именно с этим связаны вызовы местных жителей зимой в отдел «Э». Некоторым вручали предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, хотя сторонники сохранения горы заявляют об аполитичности своих требований.

22 мая состоялось судебное заседание по делу о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской. Ее сторонники активно выступали в защиту горы Куштау, не позволяя замалчивать проблему. Решение суда участники организации связывают именно с активной позицией по поводу «горы раздора». Однако приведет ли это к затуханию напряженности вокруг горы, судить рано, а может быть, и бессмысленно.

22 мая состоялось судебное заседание по делу о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской. Ее сторонники активно выступали в защиту горы Куштау. Фото ufagrad.info

Кроме того, нельзя списывать возможность обжалования организацией решения вплоть до ЕСПЧ, чем, кстати, воспользовался Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме. Как раз в мае Жуков объявил, что направил в Страсбург жалобу на то, что его уголовное преследование и осуждение были политически мотивированными, а значит, была нарушена ст. 18 Европейской конвенции.



Поправки в Конституцию, выборы в Госдуму и Курултай, судебные процессы

В начале года вопрос будущего горы сильно зависел от того, какой будет Конституция. Согласно ст. 15 общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, являются составной частью ее правовой системы. Поэтому сохранение природных объектов также регулируется международными соглашениями: Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой ЮНЕСКО в 1972 году, Всемирной хартией природы, принятой ООН в 1982 году, Соглашением о поддержании биоразнообразия, принятым ООН в 1992 году. Если бы примат международного права был отменен, то появилась бы возможность не выполнять требования данных соглашений.

Сейчас в Конституции закреплено право человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Кроме того, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Нынешний перечень поправок предлагает включить в обязанности Правительства выполнение мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным, а также создание условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Эти предложения могут оказать позитивное влияние на будущее Куштау. Но могут и остаться пустым звуком, судя по тому, с каким трудом граждане добиваются реализации прав действующего основного закона страны.

Если поправки будут приняты, то следующие важные события, которые могут повлиять на судьбу горы, — это выборы в Госдуму в 2021 и в Госсобрание-Курултай Башкортостана в 2023 годах. Уже сейчас общество может проверить депутатов Госдумы от Башкирии и республиканского Госсобрания на наличие регионального протекционизма, отправляя им обращения по вредному воздействию на окружающую среду, созданию ООПТ, охране окружающей среды, в том числе редких растений и животных. Так жители региона выяснят, имеет ли смысл вновь отдавать им голоса на будущих выборах. Избирательные кампании могут стать площадкой для поиска сторонников сохранения горы и/или модернизации содового производства среди кандидатов, поскольку те стараются обращать внимание на злободневные проблемы для расширения электората.

Депутатское вмешательство — эффективный инструмент восстановления нарушенных прав граждан, на него чутко реагируют другие органы власти. Впрочем, для восстановления справедливости граждане обращаются и напрямую в прокуратуру или в суд с иском. Так поступил 8 июня юрист Ильшат Гарифуллин, отправив вместе с другими общественниками административное исковое заявление на бездействие должностных лиц по части невнесения горы Куштау в особо охраняемые природные территории. Судебные процессы наблюдаются во многих природоохранных кампаниях: например, в Кузбассе против добычи угля, по «Кроношпану» в Подмосковье и других.

Сейчас в Конституции закреплено право человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением

Человек экологический

XIX и XX века прошли под знаменем восприятия человека как человека экономического, концепция которого была предложена еще философом и экономистом Джоном Стюартом Миллем. Он объяснял, что человек руководствуется в своих действиях стремлением к максимизации прибыли. События последних десятилетий по всему миру показывают, что люди больше не готовы руководствоваться таким подходом. Гонка за максимальной прибылью, что для предпринимателей, что для потребителей, уничтожает саму основу жизни — нашу планету. Чтобы удостовериться в этом, достаточно выехать за город (а иногда просто выглянуть в окно). Шиес, Сибай, Камбарка, Осиновка — это точки «пробуждения», где народ увидел, как их дом превращается в нечто для жизни непригодное и ее отравляющее.

Куштау — не просто гора, а очередное просветление в сознании общества, которое говорит, что люди не готовы платить за соду уничтожением природы. Они больше не руководствуются стремлением к дешевизне — ими руководит стремление к жизни. Они теперь homo ecologicus, «человек экологический».



Карина Горбачева