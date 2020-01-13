Ассоциация по защите геонаследия Европы выступила за сохранение Куштау

Ассоциация по защите геонаследия Европы ProGEO выступила за сохранение башкирской горы Куштау. Об этом «Реальному времени» сообщила политолог и активистка движения «Сохраним шиханы» Карина Горбачева.

Движение направило письмо в ассоциацию в конце 2019 года. В итоге президент ProGEO Ларс Эрикстад из Норвежского института природных ресурсов и вице-президент и руководитель российской группы ProGEO Марина Вдовец поддержали активистов и направили официальные письма (есть в распоряжении «Реального времени») в органы власти, способные повлиять на сохранение уникальной горы: министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и главе Башкирии Радию Хабирову.

По словам Горбачевой, в письмах сообщается о высокой геологической ценности шихана Куштау и необходимости его сохранения как объекта всемирного значения. Также сообщается о том, что Куштау входит в список объектов геологического наследия РФ всемирного и национального значения, не имеющих статуса ООПТ и находящихся под угрозой исчезновения.

Руководство ProGEO рекомендует создать на территории горы ООПТ как регионального, так и федерального значения. В частности, говорится о создании памятника природы Куштау и создании национального парка, в который должны войти все три шихана: Куштау, Юрактау и Тратау — как неотъемлемые элементы единого природного комплекса.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что шихан Куштау будет разрабатываться АО «Башкирская содовая компания». А защитникам горы он пообещал «правовую оценку».