Уфимское ОДК-УМПО выплатит дивиденды в размере 2,8 млрд рублей
ПАО «ОДК-УМПО» определило доходы на акции предприятия по итогам 9 месяцев 2019 года. Размер дивидендов составил 2,82 млрд рублей.
Согласно сообщению компании, номинальному держателю акций доходы будут начислены до 27 января. Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, — до 17 февраля.
Ранее сообщалось, что ОДК-УМПО закупит топливо для реактивных двигателей на 1 млрд рублей.ПромышленностьЭкономикаФинансыБизнес Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым