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Уфимское ОДК-УМПО выплатит дивиденды в размере 2,8 млрд рублей

14:51, 14.01.2020
Уфимское ОДК-УМПО выплатит дивиденды в размере 2,8 млрд рублей
Фото: umpo.ru

ПАО «ОДК-УМПО» определило доходы на акции предприятия по итогам 9 месяцев 2019 года. Размер дивидендов составил 2,82 млрд рублей.

Согласно сообщению компании, номинальному держателю акций доходы будут начислены до 27 января. Иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, — до 17 февраля.

Ранее сообщалось, что ОДК-УМПО закупит топливо для реактивных двигателей на 1 млрд рублей.

ПромышленностьЭкономикаФинансыБизнес Башкортостан
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