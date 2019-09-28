До конца текущего года в Башкирию поступят 72 НЕФАЗа и 35 ЛиАЗов

До конца 2019 года в Башкирию должны поступить 72 автобуса НЕФАЗ и 35 ЛиАЗов. Весь остальной закупленный для ГУП «Башавтотранс» подвижной состав уже вышел на маршруты.

На массовую закупку пассажирских автобусов для предприятия из бюджета республики было выделено 2,6 млрд рублей.

Закупка транспорта является беспрецедентной для Башкортотана, считает и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Раиф Абдрахимов.

Чиновник добавил, что частные перевозчики также начали обновлять собственные автобусные парки.

Ранее в правительстве Башкирии рассказали, когда «Башавторанс» станет безубыточным.