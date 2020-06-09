Казань готова потратить на закупку 30 автобусов до 271 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанское МУП «ПАТП N2» объявило тендер на закупку 30 новых автобусов в лизинг. Начальная цена контракта составляет 271,3 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие принимаются с 23 июня. Итоги аукциона планируется подвести 29 июня.

Из техзадания следует, что победитель тендера должен поставить 30 автобусов до 5 ноября этого года. Машины должны быть укомплектованы газовым двигателем Weichai WP7NG 260E51 и коробкой переключения передач ZF 6AP1200B Ecolife. Как отмечает «Интерфакс», таким характеристикам отвечают несколько моделей автобусов ПАО «НЕФАЗ» (входит в ПАО «КАМАЗ»).