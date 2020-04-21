Эксперт об обвале рынка нефти: «Особых потрясений рядовому россиянину пока ждать не стоит»

Президент ГК «Финам» Владислав Кочетков — о том, как отразится панический обвал нефтяных рынков на нашей жизни

Фото: Олег Тихонов

Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже был последний день, когда фьючерсы на нефть торговались с поставкой в мае: с сегодняшнего дня рынки переходят на июньскую поставку. И это был самый драматичный день для WTI за всю ее историю: стремясь не допустить физической поставки, трейдеры распродавали свои фьючерсы. В итоге котировки опустились до нуля, а потом перешли в отрицательную зону. Закрылся этот кошмар на отметке в -38,45 доллара за баррель. Параллельно обваливались и котировки российской марки — Urals тоже переваливала за нулевую отметку вниз, но закрылась все-таки на 3 долларах за баррель. «Реальное время» поговорило с экспертом-аналитиком, президентом группы компаний «Финам» Владиславом Кочетковым о том, чего стоит ждать в ближайшее время и что происходит на мировых рынках.

Что происходит на нефтяных рынках

Думаю, рынок боится неопределенности. С одной стороны, глубина падения мировой экономики пока непонятна. С другой — прогнозы, которые корректируются раз в 2—3 дня ведущими международными институтами, становятся все более пессимистичными. Например, возьмем прогноз по российской экономике: 3 недели назад пессимисты международных институтов говорили, что она упадет на 3—5%, а сейчас все говорят, что на 15—20. Аналогичная ситуация — и по мировой экономике, и по многим другим странам. А усугубление прогнозов по падению экономики неизбежно означает, что спрос на нефть будет снижаться.

Снижение спроса усугубляется тем, что хранилища переполнены. Уже были кейсы, когда за освобождение хранилищ производители доплачивали — это началось несколько недель назад на менее ходовых марках нефти. Все это стимулирует нервозность на рынках. Параллельно идут спекулятивные действия профессиональных трейдеров — игра на понижение нефти.

Уже были кейсы, когда за освобождение хранилищ производители доплачивали — это началось несколько недель назад на менее ходовых марках нефти. Фото: Mead Gruver / AP

Что означают сами по себе отрицательные цены на нефть

Представьте себе: у вас есть производство. То, что вы производите, хранится на складах. Но вот спрос по какой-то причине прекратился. Склады заполнены. Остановить производство будет слишком дорого — чтобы оно снова заработало, вам потом придется вложить значительно больше денег. Поэтому нет ничего невозможного, если вы даже немного доплатите за то, чтобы ваши склады освобождали. Это просто распродажа. Все ведь знают, что на хорошей распродаже одежду можно купить по себестоимости, а иногда даже и дешевле. К сожалению, такие же распродажи происходят на рынке нефти, чтобы избежать необходимости «замораживать» скважины.

В США негде хранить нефть, но Urals тоже уходила в отрицательную зону. В России тоже кончились емкости хранения?

В России немного другая ситуация. Мощности для хранения есть, но они тоже ограничены. И главное — ряд российских производителей производят так называемую высоковязкую нефть. Они не могут взять и заморозить скважины. Кстати, вы могли заметить, что отрицательные цены сначала предложили именно производители высоковязкой американской нефти, которым сложнее заморозить свою добычу. Если заморозить российские месторождения — размораживать будет дорого, а некоторые из них, судя по комментариям экспертов, восстановить будет и вовсе невозможно. Поэтому, чтобы сохранить производство и заработать в будущем, часть компаний пойдут на некоторый убыток.

Хотя, думаю, тут возможны меры государственной поддержки. Обратите внимание: из тех денег, которые пока выделены в рамках антикризисной программы, основная часть идет все-таки именно на крупный бизнес. В том или ином виде — прямых ли компенсаций, налоговых ли льгот и кредитных послаблений — нефтяники этот минус отобьют, а может быть, даже немного заработают. Хотя формально это будет выглядеть как продажа нефти себе в убыток, доплата от государства может его компенсировать.

С одной стороны, есть действия ОПЕК, с другой стороны — низкие цены будут способствовать снижению производства теми же самыми сланцевыми производителями. Фото: Heinz-Peter Bader/Reuters

Как это надолго и вернется ли нефть на «нормальные» уровни

Понятно, что долго так продолжаться не может, в том числе потому что рынок будет сам себя выравнивать. С одной стороны, есть действия ОПЕК, с другой стороны — низкие цены будут способствовать снижению производства теми же самыми сланцевыми производителями.

И как результат — через какое-то время спрос сбалансируется, и нефть вырастет — думаю, до уровня 40 долларов и выше. Прогнозы о том, когда это произойдет, сильно разнятся: кто-то говорит о двух кварталах, кто-то о годе. На мой взгляд, вполне реально, что эти цены мы сможем увидеть уже в четвертом квартале 2020-го. Тем не менее ближайшие полгода нас ждет рынок дешевой и очень дешевой нефти.

Чего бояться обычному человеку, нас ждет дальнейший обвал рубля

Происходящее неизбежно отразится на нас всех, ведь цена на нефть — это ключевой параметр российского бюджета, который влияет на курс рубля. Поэтому есть вероятность, что наши доходы несколько снизятся, особенно если считать в долларовом эквиваленте. Но все-таки особых потрясений рядовому россиянину пока ждать не стоит.

Во-первых, у Центробанка еще есть ресурсы для того, чтобы поддерживать курс рубля.

Во-вторых, в последнюю неделю наблюдается приток инвестиций в российскую экономику. Причина этого — программа поддержки, которую реализуют регуляторы и в Европе, и в США. Она направлена на то, чтобы напечатать очень много денег. Эта стратегия очень понятная, отработанная в том числе и на кризисе 2008—2009 годов. «В любой непонятной ситуации печатай деньги», — это позиция и ЕЦБ, и ФРС.

У Центробанка еще есть ресурсы для того, чтобы поддерживать курс рубля. Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

Так что денег на рынках сейчас больше, чем когда бы то ни было, поэтому часть их неизбежно будет перетекать в Россию — и уже перетекает. Потому что, несмотря на шоки, которые мы испытали, у нас экономика оказалась достаточно стабильной, существенного роста инфляции не произошло. То есть оказалось, что та самая макроэкономическая стабильность, о которой наш макрорегулятор постоянно говорил, действительно существует. Это может способствовать дальнейшему притоку средств в Россию.

Резюмируя вышесказанное, у нас есть два фактора — приток инвестиций и возможные активные действия Центробанка. Они, несмотря на низкую нефть, скорее всего, стабилизируют рубль где-то в диапазоне между 70 и 80 рублями за доллар. Диапазон широкий, но предсказать точнее невозможно — слишком много несистемных факторов на это влияют.

Во что вкладываются зарубежные инвесторы в России сейчас

Сложно говорить о четком распределении — как правило, подробной статистики нет. Обычно первые деньги — самые консервативные — все-таки приходят не в конкретные отрасли, а в государственный долг — ОФЗ (облигации федерального займа). Затем идут дивидендные бумаги, и вот тут много разных неплохих идей — и нефтянка, и металлургия, и в более долгосрочном плане — ретейл. Ретейл, кстати, выглядит очень привлекательно, потому что в текущих условиях потребительский спрос перемещается на товары первой необходимости и продукты. В общем, здесь может быть много разных идей, но первая волна — это все-таки ОФЗ. И она уже заметна, судя по статистике.

Сам по себе обвал нефтяных котировок — это драматичное и заметное событие, но все зависит только от того, как надолго продлится остановка экономики. Фото: Максима Платонова

Ничего фатального не происходит?

Сам по себе обвал нефтяных котировок — это драматичное и заметное событие, но все зависит только от того, как надолго продлится остановка экономики. Масштабы распространения коронавируса непонятны, а пока все зависит от этого. Сколько простоят экономики Европы, России и частично США, тоже не до конца понятно.

Если это вопрос нескольких ближайших недель — месяца, то, скорее всего, конец года покажет более позитивную ситуацию, чем сегодняшняя. А если ситуация растянется на несколько месяцев, то я даже предсказывать не берусь. В таком случае, скорее всего, Великая депрессия отдыхает.

Но все-таки я оптимист. Думаю, та же Европа начнет работать уже в мае, Китай уже работает (хотя статистика по нему не самая благоприятная). Поэтому думаю, что четвертый квартал принесет нам восстановление цен на нефть и всех связанных с ним моментов — бюджета, рубля и всего остального. Ресурсы для этого в российской экономике и финансовой системе есть.