Аналитика «Реального времени»: Россия подбирается к пику COVID-19?

Сколько времени потребовалось в Европе и Азии для начала снижения заболеваемости

Каждого находящегося на самоизоляции сегодня интересует один главный вопрос — когда уже можно будет вновь покинуть «застенки». Чтобы ответить на него, «Реальное время» изучило динамику новых и активных случаев заболевания COVID-19 в странах, которые начали снимать ограничения, и пробует выяснить, сколько осталось до этого момента нам. Судя по всему, ждать нам еще не менее 10—14 дней.

В трети стран из топ-20 число больных начало снижаться

Введенные почти во всем мире ограничения, связанные с коронавирусом, рано или поздно придется смягчать. Многие страны уже пошли по этому пути — в частности, о постепенном открытии некоторых закрывавшихся ранее на карантин учреждений объявили Германия и Чехия. Речи о победе над COVID-19, конечно, пока не идет ни в одной стране. Но одним из важных факторов, благодаря которому можно осторожно смягчать принятые меры, является снижение «притока» новых заболевших в сочетании с уменьшением активных случаев коронавируса.

Конечно, под «уменьшением активных случаев» скрывается не всегда оптимистичный показатель: уменьшение происходит не только из-за выздоровления пациентов, но и из-за их смертей. Однако с точки зрения статистики и скорости распространения именно этот показатель является одним из ключевых для признания снижения масштабов эпидемии.

«Реальное время» решило приглядеться к этим цифрам: выяснить, в каких странах число активных случаев стало уменьшаться, в каких — расти не так быстро, а каким до этого еще далеко. Кроме того, мы решили выяснить, сколько времени обычно проходит между достижением долгожданного «плато» (когда число новых заболевших перестает расти быстрыми темпами) и началом снижения числа активных случаев заболевания.

Как оказалось, из 20 стран, лидирующих по числу заболевших COVID-19 (это США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция, Иран, Китай, Россия, Бельгия, Бразилия, Канада, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Индия, Перу, Ирландия и Австрия), в шести число активных случаев уже начало снижаться. Эти страны — Германия, Иран, Китай, Бразилия, Швейцария и Австрия.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло пика и начало снижаться около двух недель назад — 6 апреля. Фото Uwe Anspach/dpa

Германия: активные случаи начали снижаться через полторы недели после пика

Германия, занимающая пятое место в мире по общему числу зафиксированных случаев заражения COVID-19, лидирует по числу выздоровевших. Из общего числа заболевших в 146 тысяч человек победить коронавирус удалось 91,5 тысячи человек. Умерло при этом 4,6 тысячи человек.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло пика и начало снижаться около двух недель назад — 6 апреля. Всего к этому моменту число заболевших в стране составляло около 103 тысяч человек, активных случаев было около 73 тысяч. Уже 7 апреля активных случаев стало на 3 тысячи меньше. К моменту начала снижения активных случаев Германия прошла два ощутимых пика по дневному приросту — они пришлись на 26—28 марта (тогда в день заражались по 6,5—7 тысяч человек) и 1—3 апреля (по 6—6,8 тысячи человек в день). С тех пор в Германии было еще два заметных пика по новым случаям, но лишь один из них привел к небольшому росту числа активных случаев (10 апреля), после которого продолжился спад. На данный момент в Германии остается 53,1 тысячи активных случаев при общем числе случаев в 146 тысяч и дневном приросте на уровне 2 тысяч человек. По числу активных случаев страна — только на седьмом месте.

Ситуация в Германии выглядит несколько нетипичной на фоне других стран, где наметилось снижение активных случаев. Дело в том, что здесь было целых четыре заметных пика по числу заболевших за день. В других странах, где наметилось снижение числа активных случаев, чаще просматривается один пик (иногда, правда, растянутый на несколько дней с примерно одинаковыми показателями), после которого идет гладкое снижение. Между первым и главным пиком 27 марта, когда в Германии зафиксировали 6933 новых случая, и началом снижения активных случаев прошло около полутора недель. Последний заметный пик в Германии (с 3,7 тысячи заболевших за день) пришелся уже на период снижения числа активных случаев, и тенденцию эту изменить не смог.

На «родине» COVID-19 — в Китае — пиков тоже было не так много, как в Германии. Всего их было два — первый достигнут 4 февраля с почти 4 тысячами новых случаев за день, второй пришелся на 12—13 февраля

Быстрая реакция Европы

В Иране (восьмое место по общему числу заражений и пятое — по числу вылечившихся) разница между ежедневным пиком и началом снижения числа активных случаев оказалась более долгой, чем в Германии. Больше всего новых случаев тут зафиксировали 30 марта — тогда новых заболевших оказалось около 3,2 тысячи человек, причем пик был один — после этого число случаев только снижалось. Пиковое значение по активным случаям пришлось на 5 апреля — тогда болеющих было 32,6 тысячи, так что разница между этими событиями составила около двух недель (против полутора недель в Германии). С тех пор число активных случаев снизилось примерно в полтора раза — до 20 тысяч человек, хотя каждый день по-прежнему фиксируется примерно по 1 300 новых случаев.

На «родине» COVID-19 — в Китае — пиков тоже было не так много, как в Германии. Всего их было два — первый достигнут 4 февраля с почти 4 тысячами новых случаев за день, второй пришелся на 12—13 февраля. Тогда число заболевших за день достигло 14 тысяч человек, однако это — результат одного дня, когда в стране поменяли методику подсчета заболевших. Пик по числу активных случаев пришелся на 17 февраля — через четыре дня после основного пика. Но так как этот пик связан не с фактическим скачком числа заболевших, а со сменой методики, отсчет можно вести с предыдущего пика, который пришелся на 4 февраля. Таким образом, между максимумом по числу заболевших и началом снижения активных случаев прошло около двух недель — как и в Иране.

В Швейцарии почти на протяжении месяца — с 19 марта до 8 апреля — резкие скачки новых случаев чередовались с днями, когда количество инфицированных снижалось. Если каждое повышение и понижение числа случаев считать за пик, то за 3 недели их можно насчитать сразу семь. Однако, судя по всему, речь тут идет скорее о задержке в обработке данных (похожая ситуация наблюдается и в некоторых регионах России). По графику видно, что пик в Швейцарии пришелся на 20—23 марта — тогда регистрировалось до 1 400 новых случаев в день. Пик по числу активных случаев, как и в случае с Германией, произошел примерно через 10 дней после этого — 31 марта. Тогда число активных случаев составило около 14,3 тысячи. С того момента, то есть за три недели, показатель снизился до 8,5 тысячи.

В соседней Австрии пик числа новых заболевших в день пришелся на 26 марта. Тогда обнаружили сразу 1,3 тысячи новых случаев. Пик числа активных случаев заражения пришелся на 3 апреля — на тот момент их было 9,3 тысячи. То есть период между пиком по новым заболевшим и активным случаям оказался меньше не только, чем в Китае и Иране, но и чем в Германии и Швейцарии — около недели.

Наконец, шестая страна, где наметился спад по числу активных случаев, — Бразилия. Однако график изменения кейсов тут довольно странный и нетипичный. За один день, 14 апреля, число активных случаев снизилось сразу в два раза — с 21,9 до 9,7 тысячи. При этом пик по числу новых заболевших пришелся на следующий после этого день — 15 апреля, когда заболело сразу 3,3 тысячи человек. В связи с нетипичностью таких данных рассматривать случай Бразилии не стоит — возможно, такие скачки связаны с особенностями подсчета случаев заболевания COVID-19.

В Италии смертность стабильно снижается, а показатель доли выздоровлений растет. Тем не менее рост числа активных случаев только-только остановился. Фото reuters.com

Снижения пока нет

Однако не во всех странах, преодолевших пик ежедневных новых случаев, удалось добиться снижения активных случаев. Описанные выше ситуации — наиболее удачные примеры, и сценарий развития заболевания COVID-19 в них протекает наиболее благополучным образом. При этом в двадцатке стран по общему числу заболевших есть и государства, где ситуация «затянулась». Причем страны эти — далеко не самые отсталые.

Из шести стран-лидеров по общему числу заболевших активные случаи снижаются лишь в одной — Германии. Остальные, а это США, Испания, Италия, Франция и Великобритания, пока не могут добиться уменьшения числа активных случаев. При этом, судя по графикам, как минимум в двух из них — Испании и Италии — пик числа новых случаев миновал.

В Испании, находящейся на втором месте по общему числу заболевших (их тут около 200 тысяч человек), пик новых случаев пришелся на 26 марта (8,3 тысячи случаев за день), однако в период до 2 апреля показатель практически не снижался — достигая 8,2 тысячи, например 1 апреля. Тем не менее с тех пор число новых ежедневных случаев заметно снижается. Сейчас обычный показатель — около 3,5—4 тысяч новых случаев в день. И, несмотря на прохождение пика по новым случаям больше двух недель назад, число активных случаев продолжало расти до 19 апреля — тогда показатель «перевалил» за 100 тысяч. На следующий день число активных случаев снизилось, но одного дня еще мало, чтобы говорить о тенденции. В то же время показатель смертности здесь плавно снижается, а показатель излечения от COVID-19, наоборот, так же плавно растет. Так что можно ожидать, что число активных случаев в ближайшие дни здесь начнет устойчиво снижаться.

Похожая ситуация и в Италии. Смертность здесь также стабильно снижается, а показатель доли выздоровлений растет. Тем не менее рост числа активных случаев только-только остановился. Притом что с момента основного пика числа новых заболевших 21—26 марта прошло уже около месяца (тогда в день выявляли до 6,5 тысячи новых заболевших).

Франция, судя по графику, пик по количеству новых случаев прошла. Но вот понять, на какие дни он пришелся, тут сложнее, чем в случае с Италией и Испанией. Цифры сильно «скачут» день ото дня — в этом смысле вид графика похож на швейцарский. Абсолютный рекорд по числу новых случаев пришелся на 3 апреля (17,4 тысячи случаев), потом показатель опускался до 2,7 тысячи (6 апреля), но снова повышался до 8,7 и 12,4 тысячи случаев (7 и 16 апреля). Вероятно, пиком здесь можно считать период с 4 по 14 апреля. Учитывая, что с последней из указанных дат еще не прошло даже 10 дней, не говоря уже о двух неделях, Франция пока еще может начать показывать снижение числа активных случаев к началу мая — в тех же пределах, что Германия, Австрия и Швейцария.

Говоря про число активных случаев в России, снижения этого показателя, похоже, ждать еще дольше, чем в США и Великобритании. Фото Ильи Репина

США, Британия и Россия, возможно, подбираются к пику

В тройке лидеров по числу новых ежедневных случаев сейчас находятся США, Россия и Великобритания. Что касается США и Великобритании — то, судя по всему, эти страны или находятся на пике по числу новых ежедневных случаев или еще не достигли его. В США пока нет ощутимого снижения: абсолютный пик был зафиксирован еще 4 апреля с 34 тысячами случаев, но показатель достигал, например, 32 тысяч новых случаев 17 апреля, а минимальный показатель с момента пика — 25 тысяч, что по-прежнему очень много. Видимо, даже при хорошем сценарии ждать снижения активных случаев в США не приходится еще 10—20 дней.

В Великобритании снижения нет не только ощутимого, но и вообще никакого: если неделю назад каждый день фиксировалось примерно по 5,2 тысячи новых случаев, то в последние дни показатель тяготеет скорее к 5,6 тысячи новых случаев в день. Соответственно, и снижение активных случаев начнется, видимо, еще позже, чем в США.

Говоря про число активных случаев в России — снижения этого показателя, похоже, ждать еще дольше, чем в США и Великобритании. По крайней мере, пока график роста числа активных случаев у нас в стране гораздо более крутой. Помимо этого, если США и Великобритания хотя бы сохраняют стабильное число новых случаев в день, то в России этого нет: число заболевших пока растет очень быстро (например, 21 апреля оно подскочило почти на треть, хотя за день до этого было снижение на 40%). Впрочем, число новых случаев в России увеличивается все же не так быстро, как оно росло, например в США: за 10 дней до достижения цифры в 6 тысяч заболевших в день (с 9 по 19 апреля) в России показатель числа новых ежедневных заболевших увеличился в 4,15 раза. В США за 10 дней до достижения цифры в 5,6 тысячи новых случаев в день (в период с 10 по 20 марта) цифра скакнула в 19 раз.

В любом случае, даже если российский сценарий будет таким же оптимистичным, как в Германии или Австрии, число активных случаев, видимо, начнет снижаться не раньше, чем через 10—14 дней (и это при условии, что мы достигли пика, что не очень похоже на правду, если посмотреть на динамику последних дней).