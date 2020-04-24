В КФУ получили первые результаты теста на антитела коронавируса

В Казанском федеральном университете осуществлен первый тест на коронавирус в формате имунно-ферментного анализа (ИФА). Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

В качестве тестового образца использовалась плазма переболевшего коронавирусом человека, который стал первым татарстанским донором. Тестирование занимает порядка нескольких часов и требует специализированной иммунологической лаборатории. Тест-система показала, что способна определять наличие антител.

В течение следующей недели планируется оптимизировать тест для определения уровня (титра) антител против COVID-19. Очередной задачей станет упаковка тест-системы и получение регистрационного удостоверения, сообщает пресс-служба КФУ.

«Следующим этапом станет создание экспресс-тестов на основе иммунохроматографического теста (тест-полоски). Закуплено соответствующее оборудование, ожидаем поставку из Китая для создания пилотного производства. За это время мы доработаем нашу тест-систему, а также систему получения белков, решим и другие биохимические и иммунологические задачи. Сейчас обсуждается варианты взаимодействия университета с АНО «Научно исследовательский центр ДНК» по поводу размещения оборудования. Ввиду того, что научный коллектив работает на площадке КФУ, было бы удобнее разместить его у нас», — уточнил Ризванов.

Параллельно с разработкой тест-полосок в КФУ продолжается процесс создания вакцины против новой коронавирусной инфекции. Первые результаты планируется получить во второй половине мая.

