Казанский ученый рассказал на федеральном ТВ о новом тесте на антитела к коронавирусу

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Тест позволит выявить переболевших коронавирусом людей

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов в эфире ток-шоу «60 минут» на федеральном канале «Россия 1» рассказал о том, как в Казани разрабатывают тест на антитела к коронавирусу.

На вопрос ведущей Ольги Скабеевой о том, сможет ли человек, получивший положительный тест на антитела, отказаться от самоизоляции, Ризванов ответил утвердительно:

— Если человек переболел и в его крови есть антитела, то он может быть защищен от повторной инфекции. Если потом будет разработана вакцина и будет проведена вакцинация, то эти системы (тест-системы на антитела к коронавирусу, — прим. ред.) позволят подтвердить, что вакцинация действительно произошла, — объяснил он.

По его словам, создание такой тест-системы важно, чтобы определить популяционный иммунитет.

«Одна из моделей развития коронавирусной инфекции подразумевает, что вирус будет в нашей популяции до тех пор, пока больше половины людей им не переболеют и не станут устойчивыми к нему. То есть они действительно позволят выявить переболевших людей. Многие сейчас болеют в легкой форме или бессимптомно, и без специальных тестов невозможно понять, у них есть антитела против вируса или нет», — рассказал профессор.

По аналогии с тестом на беременность

К сегодняшнему дню у казанских ученых уже готовы тесты на антитела на основе иммуноферментного анализа (ИФА), которые можно пройти в условиях иммунологической лаборатории.

Следующим этапом станет создание экспресс-тестов на этой основе. Ризванов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что они будут похожи на тесты на беременность — если покажет две полоски, значит, в организме испытуемого есть антитела против коронавируса и, соответственно, иммунитет. На тест-полоску будет наноситься капелька крови, а за ней — несколько капель специального раствора. Результат будет готов уже через 15 минут.

Уже закуплено оборудование для производства экспресс-тестов в Казани. Ризванов выразил надежду, что через три недели оно прибудет в столицу Татарстана, и тогда ученые быстро произведут партию для регистрации этих тестов.

Уже есть первые результаты

Напомним, сегодня в Казанском федеральном университете сделали первый иммуноферментный тест на антитела к коронавирусу. Ризванов рассказывал, что в качестве тестового образца использовалась плазма переболевшего коронавирусом человека, который стал первым татарстанским донором.

«Тестирование занимает порядка нескольких часов и требует специализированной иммунологической лаборатории. Тест-система показала, что способна определять наличие антител», — говорится в его комментарии на сайте Казанского государственного университета.

В течение следующей недели планируется оптимизировать тест.

Дарья Пинегина