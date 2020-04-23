Глава татарстанского ПФР ответил на вопросы о «путинских» выплатах семьям с маленькими детьми

Управляющий отделением ПФР по Татарстану ответил на самые популярные вопросы о новых выплатах для семей с маленькими детьми

Фото: Олег Тихонов

На минувшей неделе в Татарстане начались первые выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет согласно указу президента России Владимира Путина. Размер выплат составляет 5 тысяч рублей в месяц на ребенка, Татарстан получит на эти выплаты свыше миллиарда рублей. Но как подать заявление и забрать деньги? Нужен для для этого действующий сертификат на маткапитал? А если ребенку вот только что исполнилось 3 года — выплаты дадут? Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану, к. э. н., доцент Эдуард Вафин в своей авторской колонке, написанной для «Реального времени», отвечает на самые популярные вопросы татарстанцев о «путинских пяти тысячах».



Кто может получить выплаты в размере 5 тысяч рублей?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал, здесь важным условием является именно наличие детей до трех лет.

Значит, если ребенку исполнится 3 года в апреле, ему выплата не положена?

Не совсем так, выплата положена детям, которым исполнится 3 года в апреле — июне 2020 года. Вот, например, исполняется 3 года в апреле, значит, за апрель выплата будет.

Может ли семья претендовать на выплату, если материнский капитал уже потрачен?

Да. Право на ежемесячную выплату возникает, даже если семья уже распорядилась средствами из материнского капитала, ну например, направили на погашение ипотечного кредита. Не важно, есть остаток по материнскому капиталу или нет, главное право, и еще раз повторюсь, возраст ребенка до 3 лет. Это два основных требования.

Право на ежемесячную выплату возникает, даже если семья уже распорядилась средствами из материнского капитала. Фото pravdaurfo.ru

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, выплаты положены на каждого ребенка до трех лет. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Если рассмотрим семью с двумя детьми и им нет трех лет в период назначения выплат, то есть в апреле, мае и июне, государство «поможет» в виде выплаты тридцать тысяч рублей за 3 месяца. И хотел бы здесь отметить, что эти средства выплачиваются не из средств материнского капитала, а из федерального бюджета, в качестве дополнительной помощи.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то семья получит право на материнский капитал, но на дополнительную выплату — нет.

Если ребенку исполнится 3 года в мае, выплата поступит за 2 месяца или только за апрель?

В этом случае семья получит выплату за оба месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста. Фото Олега Тихонова

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен?

Да, конечно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Зависит ли выплата от доходов семьи? Чтобы получить выплату нужно ли представить справки о доходах семьи или какие-либо другие документы?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Повторюсь, главными условиями для получения выплат являются наличие детей до трех лет и право на материнский капитал до 1 июля 2020 года.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Фото adm-tavda.ru

Как подать заявление на выплату, тем более в это не совсем легкое время, в период пандемии, нужно ли приходить в Пенсионный фонд?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Хочу отметить, что никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Так же заявления принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда, однако, как вы и отметили, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Все же в этот период лучше воспользоваться услугами Пенсионного фонда, не выходя из дома, через личный кабинет.

Также хотел бы обратить особое внимание:

помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;

поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено. Выплата будет оформлена после подачи заявления матерью (из ее личного кабинета на сайте ПФР или портале Госуслуг);

право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Семья, где ребенок родится в конце июня, получит право на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 2020 года;

в заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Фото Олега Тихонова





В случае, если семья отвечает всем условиям для выплат, подает заявление через личный кабинет, а что дальше? Как получить деньги?

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика. Здесь хотел бы обратиться к заявителям: внимательнее заполняйте все данные, тогда не возникнет проблем у нас с зачислением, а у получателей с получением выплат.

Возможно ли, что выплаты гражданам не будут производиться?

Такие случаи могут быть. Например, при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка, в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату или при предоставлении недостоверных сведений, выплаты производиться не будут.