Медведев прокомментировал отрицательную стоимость нефти: «Мы наблюдаем картельной сговор»

Бывший премьер-министр, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что сегодняшнее падение цен на нефть напоминает картельный сговор.

Он предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор.

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — написал Медведев в соцсетях.

Напомним, что сегодня на нью-йоркской бирже стоимость нефти упала до отметки -$37,63. Российская нефть Urals также опустилась до отрицательного значения в -$2.