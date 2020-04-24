Эльвира Набиуллина: «Поддержка государства банкам не потребуется»

ЦБ планирует продолжить снижение ключевой ставки после того, как будут сняты ограничительные меры с экономики

Фото: Банк России / YouTube

Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку регулятора до 5,5% годовых. Это самое низкое значение ставки с 2014 года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что будет с ключевой ставкой дальше, почему ЦБ против того, чтобы раздавать деньги населению просто так, почему не будет нового банковского кризиса и каковы прогнозы Банка России на ближайшее будущее.

Ставка будет понижаться дальше, когда откроется экономика

Сегодня Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 5,50% годовых, сообщил днем ЦБ. Потом, как и обычно, глава Банка России выступила перед прессой с развернутыми комментариями к этому решению, разъясняющими логику действий регулятора по смягчению кредитно-денежной политики для финансового рынка. Эльвира Набиуллина прямо заявила, что сделан решительный шаг для «перехода в область мягкой денежно-кредитной политики». Она сказала, что ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки — до 4,5%, если ситуация будет развиваться в соответствии с обновленным базовым прогнозом Банка России, и когда экономика выйдет из-под давления противоэпидемиологических санкций.

Глава ЦБ объяснила, что курс на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики нужен, чтобы стимулировать спрос, который сейчас практически полностью провалился. «Стимулировать сейчас, когда идет предложение (то есть когда предприятия не работают и не производят товары, — прим. ред.) нет особого смысла», — сказала она. Глава ЦБ дала понять, что после выхода из карантина придется сильно стимулировать спрос — ожидается серьезное падение по итогам года.

Вопрос о том, когда снова заработает экономика, остался открытым. Ведь сегодня никто не сможет предположить, как дальше будет развиваться пандемия. По словам Эльвиры Набиуллиной, неопределенность в сроках дальнейшего понижения ключевой ставки объясняется еще и тем, что могут возникнуть «новые вспышки волатильности на глобальных финансовых рынках в будущем». Тем не менее она высказала осторожное предположение, что открытие экономики может произойти во втором квартале.

«Вертолетные» деньги приведут к взрыву инфляции, а деньги граждан просто обесценятся из-за синхронного роста цен, считает она. Фото Ильи Репина

Если ЦБ напечатает деньги и раздаст...



Глава ЦБ по-прежнему высказывается против идеи повальной раздачи денег населению. По ее мнению, это не спасет граждан, а лишь ухудшит и без того сложную экономическую ситуацию. «Вертолетные» деньги приведут к взрыву инфляции, а деньги граждан просто обесценятся из-за синхронного роста цен, считает она.

«Никто в мире не (рассыпал) деньги с вертолета, хотя во многих странах об этом говорят. Если же представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? — сделала она паузу. — Я напомню. 1990-е годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить», — сказала она. По ее словам, у ЦБ стоит задача сохранить сбережения граждан, поэтому принимаются меры по контролю инфляции на уровне 4% годовых.

Говоря об инфляции, Набиуллина отметила, что ЦБ видит риски отклонения от цели в 4% в 2021 году и на среднесрочном горизонте. «По нашим оценкам, смягчение денежно-кредитной политики необходимо для поддержания годовой инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. Падение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз в 2021 году и на среднесрочном горизонте», — сказала она.

ЦБ прогнозирует существенное замедление розничного кредитования. Фото Олега Тихонова

Банковского кризиса не будет

Сразу несколько авторитетных СМИ одновременно спросили, допускает ли ЦБ повторение банковского кризиса? «Нет, — категорично ответила глава Банка России. — Банковский кризис в России в текущих условиях невозможен. И поддержка государства банкам не потребуется».

Глава ЦБ объяснила, что, с одной стороны, на положении банков не могла не отразиться пандемия: снизилось качество активов, реструктуризация кредитов снизит комиссионный доход. Но, с другой стороны, банковский капитал за последние годы накоплен, а регуляторные послабления сейчас будут очень серьезными. «Буфер капитала банков — 5 трлн рублей. Он нужен, чтобы абсорбировать убытки. Их можно растянуть во времени», — добавила она, обозначив источник выживаемости банковского сектора.

При этом ЦБ прогнозирует существенное замедление розничного кредитования. По ее оценкам, выдача потребительских кредитов упадет на 5%, автокредитов — на 10%. А вот ипотека будет расти, предсказывает регулятор, — во многом благодаря льготной программе ипотечного кредитования в 6,5% годовых. «Спрос населения снизился, но и банки начали осторожно подходить к выдаче кредитов», — резюмировала Эльвира Сахипзадовна.



Особо Эльвира Набиуллина высказалась по поводу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, которые банки выдают неохотно.

«Темпы их разворачивания низкие, и нас это беспокоило», — рассказала она, отвечая на вопросы журналистов. По ее словам, выходом могло бы стать увеличение гарантийного покрытия со стороны Внешэкономбанка. Сейчас ВЭБ покрывает своими гарантиями на 75% тело кредита, а остальные 25% приходятся на банки. «Они опасаются брать риск, чтобы не накопить на своем балансе плохие кредиты», — объяснила она. И призвала региональные банки активнее подключаться к этой программе.

Сейчас ВЭБ покрывает своими гарантиями на 75% тело кредита, а остальные 25% приходятся на банки. Фото вэб.рф

Рецессии избежим, если третий квартал будет лучше второго

По прогнозам регулятора, спад экономики России во втором квартале 2020 года может составить 8%. «Мы считаем, что основное снижение ВВП, основной удар придется на второй квартал. Наши текущие оценки — во втором квартале ВВП может снизиться до 8%. Но затем начнется постепенное восстановление экономики, и поэтому третий квартал будет лучше второго, четвертый — лучше третьего», — сказала Набиуллина.

Рецессии можно будет избежать, если в третьем квартале начнется восстановление. А объявленные правительством РФ меры по поддержке экономики страны позволят сократить падение ВВП на 2%.

«Оценки влияния их на ВВП будут уточняться по мере того, как будет уточняться эффективность этих мер. Сейчас наша рабочая оценка — то, что уже объявленные меры поддерживают ВВП где-то в размере 2%», — сказала она, добавив, что без поддержки государства снижение экономического роста было бы более глубоким.

Наибольший вклад в снижение ВВП России внесет сокращение экспорта, объем которого упадет на 10—15% в 2020 году. Восстановление экономики ожидается в 2021 году, когда ВВП повысится на 3,5%, а в 2022 году — на 1,5—2%.