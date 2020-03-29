Башкирская неделя: первые случаи коронавируса, уход Умарка и дело экстремистов

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

За последнюю неделю в Башкирии изменилась ситуация с коронавирусом. Были обнаружены первые несколько зараженных, среди них — торговец мясом, который мог разносить инфекцию в Сибае. После обращения Владимира Путина к россиянам в республике введены необходимые ограничения. Тем временем один из основных игроков «Салавата Юлаева» Линус Умарк объявил об уходе из клуба, а дело о застреленном под Уфой экстремисте стало обрастать подробностями — по данным ФСБ, он готовил теракт в столице РБ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Меры против коронавируса

В начале недели глава РБ Радий Хабиров объявил о трех случаях заражения коронавирусом, выявленных в республике. Позже был обнаружен еще один заболевший. Все четверо были госпитализированы. Однако в субботу Минздрав Башкортостана сообщил, что один зараженный COVID-19 вместо карантина торговал мясом на рынке «Воскресный» в Сибае. Всем, кто делал у него покупки, министерство посоветовало как можно скорее обратиться на номер горячей линии и сдать анализы.



После возвращения из зарубежных поездок самоизолировались мэр Уфы Ульфат Мустафин, министр финансов республики Лира Игтисамова и глава Уфимского района Вилорий Угаров. А после объявления президентом РФ Владимиром Путиным выходной недели в Башкирии были введены дополнительные ограничения. Приостановлена работа фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров. Для людей старше 65 лет в Уфе ввели карантин.



Фото utv.ru

ДУМ РБ поручило «подведомственным» мечетям не проводить пятничные молитвы. Однако руководитель ЦДУМ РФ Талгат Таджутдин ограничился рекомендациями тщательно дезинфицировать помещения и советом не посещать службы прихожанам с симптомами ОРВИ.

Умарк уехал домой

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк заявил, что покинет клуб. Он выразил благодарность коллегам по команде, в которой играл 5 лет. Ранее он уже сообщал, что не станет продлевать контракт с клубом, который истекает 30 апреля.



Теему Хартикайнен назвал шведа одним из своих лучших друзей и величайшим хоккеистом, с которым ему приходилось играть.



Уфимский художник и скульптор Салават Фидаи, известный своими миниатюрными скульптурами, вырезал фигурку Умарка на кончике карандаша.



Фото instagram.com/salavat.fidai

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Перестрелка под Уфой, произошедшая в прошлое воскресенье, переросла в большое дело о терроризме. В ФСБ сообщили, что убитый оперативниками подозреваемый был связан с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» и готовил теракт в башкирской столице.



Следком возбудил уголовное дело по факту стрельбы в правоохранителей, пытавшихся остановить подозреваемого.



Позже стали распространяться слухи, что убитый террорист посещал в Уфе мечеть «Рамадан», где даже читал проповеди. Но глава ДУМ РБ Айнур Биргалин опроверг эти сообщения. Он уточнил, что в республике все мечети проходят аттестацию и все люди, читающие проповеди, являются уроженцами Башкирии.



«Город трудовой доблести»

Госсобрание — Курултай РБ направило президенту РФ Владимиру Путину предложение присвоить Уфе звание «Город трудовой доблести». Спикер республиканского парламента Константин Толкачев напомнил, что столица Башкирии в годы Великой Отечественной войны приняла 36 предприятий и производств и обеспечила двигателями треть российских самолетов.



Фото bashinform.ru

Дело Гурьева

Прокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Ущерб от превышения полномочий экс-чиновником оценивается более чем в 0,5 млрд рублей. Гурьев считается человеком Рустэма Хамитова, под уголовное преследование он попал после возвращения в регион Радия Хабирова.



Новый дорожник Башкирии

По данным СМИ, в понедельник Тимур Мухаметьянов уйдет с должности руководителя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Ему прочат пост советника главы РБ.

А на место молодого чиновника, вероятно, заступит давний коллега Хабирова Алан Марзаев, который работал с будущим «башлыком» еще в администрации президента РФ.

Нашествие спортсменов

Хабиров привез в Башкирию и еще одного старого знакомца — бывшего бойца UFC, борца и депутата красногорского горсовета Джеффа Монсона. Глава республики объявил, что спортсмен займется обучением детей.

Фото bash.news

Кроме того, должность советника главы РБ займет еще один знаменитый спортсмен — Шаварш Карапетян, известный не только своими спортивными достижениями: в 1976 году он спас 46 пассажиров троллейбуса, упавшего в озеро.



«Миловский парк»

Дольщики ЖК «Миловский парк» пожаловались, что в процессе передачи уголовного дела о мошенничестве руководителей «КилСтройИнвест» из одного райсуда в другой количество пострадавших сократилось вдвое. Причина передачи в том, что в Кировском районе произошли наиболее тяжкие эпизоды — снятие со счета средств более 600 потерпевших. Остальные эпизоды (еще столько же дольщиков) были названы незначительными.



Смерть Роберта Миннуллина

В пятницу стало известно о кончине татарского поэта Роберта Миннуллина, родившегося в Башкирии. Похороны литератора состоялись в субботу. На его родине власти намерены открыть музей.



Фото Максима Платонова

Экологи и Куштау, профсоюзы Башкирии и 15 млрд на поддержку бизнеса

Глава РБ Радий Хабиров предложил создать рабочую группу по вопросам экобезопасности, которая будет курировать разработку шихана Куштау. Она должна заниматься «не искаженным информированием населения по вопросам экобезопасности и сохранения природного наследия».

Марат Хусаинов досрочно покинул должность руководителя Федерации профсоюзов Башкирии (ФП). За право сменить его поборются три кандидата: председатель реготделения Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Гузель Мирошниченко, глава отделения Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Роман Калякулин и руководитель республиканского профсоюза «Торговое единство» Айдар Ахуньянов.

Власти Башкирии направят на поддержку бизнеса около 15 млрд рублей. В первую очередь этими средствами планируется поддержать малый и средний бизнес, особенно туркомпании, кафе и рестораны, а также частные детсады.

Фото bash.news

Кредиторы Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури (бренд «Индюшкин») решили расторгнуть договор аренды со структурами владельца Azimut Hotels Александра Клячина, который пытался возродить предприятие, некогда входившее в тройку крупнейших производителей индейки в стране.