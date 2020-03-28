В Башкирии носитель коронавируса торговал на рынке мясом

В башкирском Сибае житель Челябинской области, который болеет коронавирусом, торговал мясом на рынке «Воскресный». Незадолго до этого он ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к работе.

На данный момент он находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает «Башинформ».

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на брифинге призвал жителей Сибая и Баймакского района, которые покупали на этом рынке, срочно самоизолироваться и сообщить свои данные.

Ранее глава РБ Радий Хабиров поручил чиновникам сдать анализ на коронавирус.