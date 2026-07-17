В России впервые за пять лет число выпускников СПО превысило миллион

Впервые состоялся выпуск по новым специальностям

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в России около 1 млн молодых специалистов завершили обучение в колледжах и техникумах и приступили к работе. Это самый высокий показатель за последние годы, сообщает сайт правительства.

— Это самый высокий показатель за последние годы: еще пять лет назад выпуск составлял около 700 тысяч человек, — сказано на сайте.



В этом году также состоялся выпуск по совершенно новым программам. Среди них — специальность «обеспечение деятельности службы занятости населения», а также профессии «мастер вертикального транспорта» и «мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения».



Ранее сообщалось, что Минпросвещения России обязало органы управления образованием предоставлять место в 10-м классе каждому выпускнику 9-го класса.

Вадим Вахрушев