Следком завел дело после ликвидации боевика в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нейтрализации в Башкирии боевика, при котором было найдено готовое самодельное взрывное устройство.

По версии следствия, в пригороде Уфы вчера, 21 марта, правоохранители попытались остановить автомобиль, в котором находился вооруженный мужчина.

На требования сложить оружие и сдаться властям подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия в сторону полицейских.

В результате последовавшей перестрелки мужчина был ликвидирован, сообщает RT со ссылкой на сообщение Следкома.

Пострадавших среди граждан и потерь нет. На месте работают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на въезде в Уфу произошла перестрелка.

