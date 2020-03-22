Следком завел дело после ликвидации боевика в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нейтрализации в Башкирии боевика, при котором было найдено готовое самодельное взрывное устройство.
По версии следствия, в пригороде Уфы вчера, 21 марта, правоохранители попытались остановить автомобиль, в котором находился вооруженный мужчина.
На требования сложить оружие и сдаться властям подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия в сторону полицейских.
В результате последовавшей перестрелки мужчина был ликвидирован, сообщает RT со ссылкой на сообщение Следкома.
Пострадавших среди граждан и потерь нет. На месте работают специалисты.
Напомним, ранее сообщалось, что на въезде в Уфу произошла перестрелка.
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