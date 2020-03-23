Хабиров рассказал о самоизоляции мэра Уфы и министра финансов РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что на добровольный карантин ушли мэр Уфы Ульфат Мустафин и министр финансов республики Лира Игтисамова.

«Ульфат Мансурович ушел на карантин, министр финансов у нас на карантине. Те, кто был за границей, должен сидеть на карантине. Я прошу профилактировать тех, кто хамски и злостно заявляет, что не будут выполнять наши правила», — приводит слова Хабирова ГТРК «Башкортостан».

Глава республики напомнил про случай с девушкой-блогером из Уфы, не желающей самоизолироваться после возвращения из Таиланда.

«Наказать ее. Немедленно, чтобы она не давала пример. Бог знает, что она из-за рубежа привезла и будет это распространять», — распорядился «башлык».

Напомним, что Гузель Шарафутдинова вернулась в Уфу 20 марта вместе с супругом и дочерью. Сидеть на карантине они отказались и сразу поехали к родителям в деревню.

