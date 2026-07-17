«Передача не представляется возможной»: как школа «СОлНЦе» и КФУ борются за землю

Павел Шмаков заявил о мусорных баках с крысами у школьного забора — в университете ответили, что их уже убрали

Фото: предоставлено Павлом Шмаковым

В Казани получил новое развитие многолетний спор между школой «СОлНЦЕ» и Казанским федеральным университетом из-за территории парковки КФУ возле Института физики — она нужна школе для строительства детского Центра робототехники, однако вуз выступает против передачи участка. Очередной виток конфликта возник после заявления директора школы о появлении мусорных контейнеров у забора «СОлНЦЕ» и проблемах с грызунами. В университете крыс не нашли. Подробнее — в материале «Реального времени».

Грызуны бегают через территорию, где учатся дети

В Казани продолжается борьба между школой-интернатом для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» и Казанским федеральным университетом за земельный участок в центре города. Речь идет о территории парковки КФУ около Института физики, где школа планирует построить детский Центр робототехники. Конфликт идет уже несколько лет, но, кажется, смог выйти на новый уровень.

13 июля директор школы Павел Шмаков сообщил, что администрация университета передвинула мусорные контейнеры к граничащему со школой забору, в которых развелись крысы и антисанитария.

— [Мы] два года назад вывели у себя крыс. Это было очень трудно: мы сделали новые контейнеры, закопали тонкую сетку, чтобы не лазили. И вот после того как, они (администрация Института физики — прим. ред. ) поставили контейнер рядом с нами впритык, эти крысы [теперь] бегут через нас. Они у нас не останавливаются — пробегают и убегают дальше, — рассказал директор школы «Реальному времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Шмакова, контейнеры появились 2-3 недели назад, а грызунов увидели не сразу. «Я видел то, что контейнеры всегда открыты, контейнеры переломаны и вообще горы мусора. То есть они просто не следят за ними», — рассказал Шмаков, отметив, что это опасно для детей, обучающихся в его учебном заведении.

С чего началась борьба за место под «СОлНЦЕ»

— Году в 2021 я встречался с главой Республики Татарстан, и он дал поручение о строительстве на том месте, где эти контейнеры, спортзала для школы «СОлНЦЕ», — с этих слов Шмаков начал рассказ о борьбе за территорию. При этом позднее отметив, что без прямого согласия Казанского федерального университета никакая передача территорий состояться не может.

Вуз отказался от идеи отдавать парковку под строительство. «Хотя это было письменное поручение президента (речь идет о должности президента Татарстана, которую поменяли на название «раис Татарстана» — прим. ред. )», — отмечает Шмаков.

Университет, по мнению директора школы, заинтересован в сохранении существующей парковки на участке, однако, решить вопрос можно было бы за счет строительства легальной подземной стоянки либо принятия предложений мэрии Казани о предоставлении КФУ других площадок для размещения парковки.

— Город предлагал университету много разных площадок вместо этой автостоянки, которая там находится. Она там не совсем законная. В чем она незаконная? Во-первых, в центре города полагается строить не открытые автостоянки, а многоуровневые. Во-вторых, ГИБДД запрещают строить в непосредственной близости школ и роддомов. Стоянка непосредственно граничит со школой и через 100 метров — роддом. Университет федеральный и все эти вопросы решить трудно без его прямого согласия.

предоставлено Павлом Шмаковым

Новый этап развития проекта начался после встречи Шмакова с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко на «РобоСабантуе» в январе 2024 года. Во время мероприятия директор школы рассказал о необходимости создания в Татарстане центра робототехники для детей и предлагалось это сделать в том же месте, в котором не смогли построить спортивный зал. Чернышенко поддержал проект. По словам Шмакова, все разрешения были выданы, строительство поддержано раисом, а архитектор Елена Валеева даже показала эскизы будущего робототехнического пространства. Однако, университет вновь не дал ничего осуществить.



Тем не менее, директор школы-интернат допускает, что мусорные баки могли быть перемещены не специально из-за этого конфликта, но этот факт

— Дело дошло уже до этих мусорных баков, которые раньше стояли в другом конце, которые никому не мешали, но их поставили непосредственно впритык к школе, и там сейчас полчище крыть, там грязь <...> Я не могу сказать, что они специально поставили. Может они по другой причине поставили, но они переместились с того места, где они раньше стояли — они стояли раньше с другой стороны стоянки. И там они (крысы - прим. ред. ), если и бегали, то не к нам, — объяснил Павел Шмаков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Следов крыс на территории КФУ обнаружено не было

— Земельный участок с кадастровым номером 16:50:010401:24, о котором идет речь, является собственностью Российской Федерации и используется КФУ в рамках уставной деятельности. В этой связи передача земельного участка для МАОУ СОШИ «СОлНЦЕ» для размещения на нем спортивного блока не представляется возможной, — с таких слов начинается письмо КФУ «Реальному времени» по поводу сложившейся ситуации.

В университете сообщили, что 16 июля заменили мусорные баки на новые с усиленной герметизацией, а контейнеры, ранее находившиеся у забора со стороны школы, перенесли на противоположную часть парковки.

предоставлено Казанским федеральным университетом

Кроме того, на территории КФУ специалисты организации «СанДезАрт» провели санитарное обследование и проверили наличие грызунов. По данным университета, состояние территории и здания Института физики признано удовлетворительным.

— Согласно акту контроля эффективности, заселенность грызунами проверялась методом расстановки 50 клеевых ловушек и контрольно-пылевых площадок. Попаданий крыс не зафиксировано, следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено, норы на территории КФУ отсутствуют. Эффективность проведенных дератизационных мероприятий оценена как «удовлетворительно-хорошая», — заявили в университете.

В качестве дополнительной меры вуз провел повторную санитарную обработку.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Дополнительно хотим подчеркнуть, чтобы не создавать благоприятных условий для распространения грызунов, собственникам земельных участков, прилегающих к университету, необходимо качественно следить за собственной территорией, в частности регулярно осуществлять покос травы вдоль забора и поддерживать санитарное состояние участка, — отметила пресс-служба Казанского федерального университета.