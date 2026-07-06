Мировой судья ушел на СВО после представления Бастрыкина?
Глава СКР хочет предъявить казанцу Марселю Гафарову незаконную прослушку и слежку в период службы в МВД Татарстана
Угроза уголовного преследования нависла над бывшим полковником из угрозыска МВД Татарстана, а ныне мировым судьей Казани Марселем Гафаровым. На днях он получил звонок из Москвы с приглашением на заседание Высшей квалифколлегии судей России, после чего бросил ранее назначенные дела и подался на СВО, сообщают источники «Реального времени». Причина кроется в повестке заседания — Александр Бастрыкин просит согласия ВККС на перевод судьи в статус подозреваемого-обвиняемого. Подробнее — в материале издания.
О чем говорится и умалчивается в повестке ВККС
Сегодня у мирового судьи Марселя Гафарова назначено лишь одно заседание, всего на этой неделе он должен был провести семь — согласно данным по участку мировых судей №4 Московского района Казани. Столь небольшое количество объясняется отпуском судьи, из которого он должен был выйти как раз сегодня. Источники «Реального времени» предрекают — процессы Гафарова будут сорваны.
На уровне слухов, в судейском сообществе появилась информация — еще перед отпуском Марсель Барыевич предупредил коллег, что может и не вернуться. Никаких объяснений не давал. Однако 3 июля на сайте Высшей квалифколлегии судей РФ опубликовали предварительную повестку на 13-17 июля, где указано: в следующий понедельник планируется рассмотреть представление председателя СКР в отношении мирового судьи из Казани Гафарова Марселя Барыевича. Заседание по этому вопросу назначено на 16 часов.
До этого члены ВККС собираются вынести решения еще по двум представлениям Александра Бастрыкина — они касаются судьи Натальи Долгих и председателя горсуда Елены Степанцовой из Кемеровской области. Глава СКР просит согласия на возбуждение дела по трем аферам и растрате в отношении первой, и по двум эпизодам мошенничества с соцвыплатами по второй.
По какой статье Бастрыкин хочет привлечь к ответственности казанца — в повестке не сказано. Как поясняют источники «Реального времени», это связано с тем, что материалы дела в отношении неустановленных лиц, в котором хотят прописать Марселя Гафарова, на данный момент засекречены. И вероятнее всего, заседание ВККС в этой части также пройдет в закрытом режиме — без представителей СМИ.
Как выяснило «Реальное время», Гафарову могут инкриминировать преступление, не связанное с его деятельностью в качестве судьи. Речь идет о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) с организацией незаконных оперативно-розыскных мероприятий с привлечением сотрудников угрозыска МВД Татарстана, «убойный» отдел которого еще четыре года назад возглавлял Гафаров. В отставку он ушел в 2022-м, а в декабре 2023-го был избран мировым судьей на сессии Госсовета Татарстана.
Источник: Гафарова допрашивали в качестве свидетеля
Фабула дела также засекречена. Однако кое-какая информация о ней просачивалась в публичную плоскость еще до возбуждения дела — на незаконную слежку, прослушку и сбор информации о личной жизни жаловались родственники одного из осужденных татарстанцев.
Ход тем жалобам дали далеко не сразу, но, говорят, даже через несколько лет после тех событий, в материалах оперативно-розыскной деятельности оперов удалось отыскать следы сфабрикованных оснований для «разработки» ни в чем не подозревавшихся людей. С какой целью она велась, что накопали силовики и был ли у незаконных ОРМ конкретный заказчик — это, собственно, и составляет тайну следствия.
Как отмечает один из источников «Реального времени», для Марселя Гафарова работа силовиков по этому делу тайной не была — его даже вызывали на допрос в качестве свидетеля, примерно с полгода назад в здание Следкома по РТ на улице Наки Исанбета в Казани. Говорят, в том же статусе допрашивали еще нескольких экс-представителей силового блока.
Позже собранные в рамках дела неустановленных лиц материалы ушли в Москву для подготовки представления Бастрыкину. И вот сейчас дело дошло до Высшей квалифколлегии судей РФ. Но состоится ли назначенное на 13 июля рассмотрение «казанского» вопроса — пока вопрос.
Мог ли действующий судья заключить контракт с Минобороны?
Три источника «Реального времени» утверждают: Марсель Гафаров не стал дожидаться рассмотрения вопроса о своей судьбе и покинул Казань, поделившись с ближним кругом — заключил контракт и отправляется в зону СВО.
Когда это произошло — сведения разнятся. По одним данным, еще 26 июня казанскому мировому судье позвонили из ВККС и сообщили о назначенном заседании, а уже 29-го он выехал из Татарстана. По другим сведениям, Гафаров убыл в середине прошлой недели, оставаясь при этом действующим мировым судьей.
Говорят, о случившемся довольно быстро узнали и в СК, и в руководстве судебной системы Татарстана. Сделали ряд запросов и установили — контракта с Минобороны в Казани Марсель Гафаров не заключал. А если бы заключил — это было бы нарушением действующего законодательства, от исполнения обязанностей судьи его пока никто не освобождал.
Один из источников уверяет, что военный контракт с мировым судьей подписали представители добровольческого формирования «Барс» (под таким названием действуют несколько организаций — ред.). Убыл ли полковник в отставке непосредственно в зону боевых действий — пока неизвестно.
Согласно действующему законодательству, участник СВО в составе добровольческого формирования вправе рассчитывать на социальные гарантии наравне с военнослужащими, однако «амнистию» от уголовного преследования статус добровольца не дает...
Ранее на должности в МВД Марсель Гафаров воевал с татарстанскими группировками и участвовал в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — расстрел гендиректора казанского «Водоканала» Григория Арутюнова в 2004 году, расправа над казанским нумизматом Евгением Тарасовым в 2018-м. Занимался полковник и разработкой ОПГ «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. В интересах последней группировки Гафарова больше 10 лет назад пытались подставить — имитировать дачу взятки в 1 млн рублей через адвоката. В результате за решеткой оказалась адвокат.
Как отмечают источники «Реального времени» в судейском сообществе, претензий к его работе в участке №4 по Московскому району Казани не было, однако мировым судьей его избирали только на 3 года, и срок этих полномочий истекает в декабре 2026-го.
Станет ли рассматривать ВККС вопрос по Марселю Гафарову в его отсутствие — покажет время. В данный момент у силовиков нет полномочий для объявления служителя Фемиды в розыск. Нельзя исключать и маловероятный вариант — а вдруг спешно убывший «на фронт» мировой судья решит вернуться?
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