Мировой судья ушел на СВО после представления Бастрыкина?

Глава СКР хочет предъявить казанцу Марселю Гафарову незаконную прослушку и слежку в период службы в МВД Татарстана

Статус мирового судьи Марсель Гафаров (в центре) получил на сессии Госсовета Татарстана в 2023 -м. Фото: Госсовет РТ

Угроза уголовного преследования нависла над бывшим полковником из угрозыска МВД Татарстана, а ныне мировым судьей Казани Марселем Гафаровым. На днях он получил звонок из Москвы с приглашением на заседание Высшей квалифколлегии судей России, после чего бросил ранее назначенные дела и подался на СВО, сообщают источники «Реального времени». Причина кроется в повестке заседания — Александр Бастрыкин просит согласия ВККС на перевод судьи в статус подозреваемого-обвиняемого. Подробнее — в материале издания.

О чем говорится и умалчивается в повестке ВККС

Сегодня у мирового судьи Марселя Гафарова назначено лишь одно заседание, всего на этой неделе он должен был провести семь — согласно данным по участку мировых судей №4 Московского района Казани. Столь небольшое количество объясняется отпуском судьи, из которого он должен был выйти как раз сегодня. Источники «Реального времени» предрекают — процессы Гафарова будут сорваны.

На уровне слухов, в судейском сообществе появилась информация — еще перед отпуском Марсель Барыевич предупредил коллег, что может и не вернуться. Никаких объяснений не давал. Однако 3 июля на сайте Высшей квалифколлегии судей РФ опубликовали предварительную повестку на 13-17 июля, где указано: в следующий понедельник планируется рассмотреть представление председателя СКР в отношении мирового судьи из Казани Гафарова Марселя Барыевича. Заседание по этому вопросу назначено на 16 часов.

13 июля ВККС РФ планирует рассмотреть представления Александра Бастрыкина по трем судьям, включая казанца. взято с телеграм-канала Следкома

До этого члены ВККС собираются вынести решения еще по двум представлениям Александра Бастрыкина — они касаются судьи Натальи Долгих и председателя горсуда Елены Степанцовой из Кемеровской области. Глава СКР просит согласия на возбуждение дела по трем аферам и растрате в отношении первой, и по двум эпизодам мошенничества с соцвыплатами по второй.

По какой статье Бастрыкин хочет привлечь к ответственности казанца — в повестке не сказано. Как поясняют источники «Реального времени», это связано с тем, что материалы дела в отношении неустановленных лиц, в котором хотят прописать Марселя Гафарова, на данный момент засекречены. И вероятнее всего, заседание ВККС в этой части также пройдет в закрытом режиме — без представителей СМИ.

Как выяснило «Реальное время», Гафарову могут инкриминировать преступление, не связанное с его деятельностью в качестве судьи. Речь идет о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) с организацией незаконных оперативно-розыскных мероприятий с привлечением сотрудников угрозыска МВД Татарстана, «убойный» отдел которого еще четыре года назад возглавлял Гафаров. В отставку он ушел в 2022-м, а в декабре 2023-го был избран мировым судьей на сессии Госсовета Татарстана.

Источник: Гафарова допрашивали в качестве свидетеля

Фабула дела также засекречена. Однако кое-какая информация о ней просачивалась в публичную плоскость еще до возбуждения дела — на незаконную слежку, прослушку и сбор информации о личной жизни жаловались родственники одного из осужденных татарстанцев.



Дело о превышении полномочий с незаконной прослушкой возбуждено в отношении неустановленных лиц и засекречено. Реальное время / realnoevremya.ru

Ход тем жалобам дали далеко не сразу, но, говорят, даже через несколько лет после тех событий, в материалах оперативно-розыскной деятельности оперов удалось отыскать следы сфабрикованных оснований для «разработки» ни в чем не подозревавшихся людей. С какой целью она велась, что накопали силовики и был ли у незаконных ОРМ конкретный заказчик — это, собственно, и составляет тайну следствия.

Как отмечает один из источников «Реального времени», для Марселя Гафарова работа силовиков по этому делу тайной не была — его даже вызывали на допрос в качестве свидетеля, примерно с полгода назад в здание Следкома по РТ на улице Наки Исанбета в Казани. Говорят, в том же статусе допрашивали еще нескольких экс-представителей силового блока.

Позже собранные в рамках дела неустановленных лиц материалы ушли в Москву для подготовки представления Бастрыкину. И вот сейчас дело дошло до Высшей квалифколлегии судей РФ. Но состоится ли назначенное на 13 июля рассмотрение «казанского» вопроса — пока вопрос.

Мог ли действующий судья заключить контракт с Минобороны?

Три источника «Реального времени» утверждают: Марсель Гафаров не стал дожидаться рассмотрения вопроса о своей судьбе и покинул Казань, поделившись с ближним кругом — заключил контракт и отправляется в зону СВО.

Когда это произошло — сведения разнятся. По одним данным, еще 26 июня казанскому мировому судье позвонили из ВККС и сообщили о назначенном заседании, а уже 29-го он выехал из Татарстана. По другим сведениям, Гафаров убыл в середине прошлой недели, оставаясь при этом действующим мировым судьей.

В 2015-м по результатам работы по делу «Мамшовских» Марселя Гафарова награждал глава МВД по РТ Артем Хохорин. сайт МВД Татарстана

Говорят, о случившемся довольно быстро узнали и в СК, и в руководстве судебной системы Татарстана. Сделали ряд запросов и установили — контракта с Минобороны в Казани Марсель Гафаров не заключал. А если бы заключил — это было бы нарушением действующего законодательства, от исполнения обязанностей судьи его пока никто не освобождал.

Один из источников уверяет, что военный контракт с мировым судьей подписали представители добровольческого формирования «Барс» (под таким названием действуют несколько организаций — ред.). Убыл ли полковник в отставке непосредственно в зону боевых действий — пока неизвестно.

Согласно действующему законодательству, участник СВО в составе добровольческого формирования вправе рассчитывать на социальные гарантии наравне с военнослужащими, однако «амнистию» от уголовного преследования статус добровольца не дает...

Станет ли рассматривать ВККС вопрос по Марселю Гафарову в его отсутствие — покажет время. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее на должности в МВД Марсель Гафаров воевал с татарстанскими группировками и участвовал в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. В их числе — расстрел гендиректора казанского «Водоканала» Григория Арутюнова в 2004 году, расправа над казанским нумизматом Евгением Тарасовым в 2018-м. Занимался полковник и разработкой ОПГ «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. В интересах последней группировки Гафарова больше 10 лет назад пытались подставить — имитировать дачу взятки в 1 млн рублей через адвоката. В результате за решеткой оказалась адвокат.

Как отмечают источники «Реального времени» в судейском сообществе, претензий к его работе в участке №4 по Московскому району Казани не было, однако мировым судьей его избирали только на 3 года, и срок этих полномочий истекает в декабре 2026-го.

Станет ли рассматривать ВККС вопрос по Марселю Гафарову в его отсутствие — покажет время. В данный момент у силовиков нет полномочий для объявления служителя Фемиды в розыск. Нельзя исключать и маловероятный вариант — а вдруг спешно убывший «на фронт» мировой судья решит вернуться?