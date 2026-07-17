Каждый второй айтишник недоволен зарплатой
Программисты хотят зарабатывать почти на 80 тысяч больше
Более 70% работников IT-сферы рассматривают возможность смены текущего места занятости. К такому выводу пришли аналитики «Марк аналитик» по заказу «ИКС холдинга», опросившие свыше двух тысяч специалистов в крупнейших городах России и Белоруссии в марте и апреле 2026 года.
— Программисты называют три основные причины для увольнения — отсутствие или невозможность карьерного (31%) и профессионального (28%) роста, усталость и выгорание (23%), а также зарплату (45%), — передает ТАСС данные аналитиков.
По данным исследования, сейчас айтишники в среднем получают 181 тысячу рублей в месяц. Однако комфортным для себя уровнем дохода они считают почти 259 тысяч.
Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин хотел бы сменить профессию.
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