Башкирия обратилась к Путину с ходатайством о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести»

Депутаты Госсобрания Башкирии обратились к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести».

По словам главы парламента Константина Толкачева, Уфа в годы Великой Отечественной войны приняла 36 предприятий и производств, а также более 106 тысяч эвакуированных граждан, десятки государственных, учебных, научных и культурных учреждений. За годы войны Уфа выпустила 51 тысячу авиационных моторов, которыми была оснащена треть советских самолетов.

За трудовой подвиг два предприятия столицы республики получили на постоянное хранение Красные знамена Государственного комитета обороны, семь уфимских предприятий награждены переходящими Красными знаменами ВЦСПС и Наркоматов СССР. Свыше 60 тысяч уфимцев удостоены орденов и медалей за доблестный труд в годы войны.

«Если ходатайство будет оперативно рассмотрено и поддержано Владимиром Путиным, Уфа может получить почетное звание уже через месяц», — сказал Толкачев.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться указом главы РФ в канун 1 Мая.

До этого мэр Казани предложил обратиться к президенту России с просьбой о присвоении столице Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести». Инициативу градоначальника поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.