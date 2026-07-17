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Происшествия

МЧС объявило штормовое предупреждение в Татарстане

15:45, 17.07.2026

Сильные дожди и ливни продлятся до 18 июля

МЧС объявило штормовое предупреждение в Татарстане
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, в ближайший час, с сохранением до конца дня 17 июля и ночью 18 июля, на территории республики ожидаются очень сильные дожди и ливни.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о резком ухудшении погоды из-за активного циклона.

Вадим Вахрушев

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