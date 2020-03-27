Известный уфимский скульптор Фидаи сделал фигуру Умарка на кончике карандаша

Известный уфимский художника и скульптор Салават Фидаи сделал фигуру хоккеиста Линуса Умарка, на днях объявившего об уходе из «Салавата Юлаева», на кончике карандаша.



«Лучший бомбардир этого плей-офф КХЛ. Рекордсмен, волшебник и наш непобедимый Викинг», — написал Фидаи.

На днях Умарк сообщил о своем уходе из «Салавата Юлаева». Контракт шведского форварда с уфимским клубом заканчивается 30 апреля. По некоторым данным, Умарк может перейти в ярославский «Локомотив», но агент игрока настаивает на его переезде в швейцарский чемпионат.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина — 2020 из-за угрозы распространения коронавируса. Умарк и остальные легионеры «Салавата Юлаева» покинули Россию еще в середине марта.

В «Реальном времени» выходило интервью с Салаватом Фидаи, где он рассказал, когда впервые он увлекся «наноискусством», сколько стоят его работы и где живут поклонники творчества уфимца.