ФСБ: мужчина, открывший огонь по силовикам в Уфе, был членом ИГ

Мужчина, стрелявший в оперативников при задержании 21 марта в Уфе, являлся функционером запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

По данным регионального УФСБ, мужчина готовился к совершению террористического акта на территории Уфы. Уточнется, что взрывное устройство массой около 4 килограммов, которое было найдено в машине террориста, было уничтожено на месте взрывотехниками ведомства.

Напомним, что на выходных в Уфе произошла перестрелка. Изначально СМИ сообщали об убийстве криминального авторитета. Позже стало известно, что силовики пытались задержать экстремистов. На месте нашли оружие и взрывное устройство, они готовили теракт. Следком возбудил уголовное дело.