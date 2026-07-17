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Минниханов поручил усилить контроль за порядком в парках Татарстана

19:24, 17.07.2026

За 10 лет в регионах обустроили 450 общественных пространств на 34 млрд рублей

Минниханов поручил усилить контроль за порядком в парках Татарстана
Фото: скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за поддержанием порядка в парках и скверах на территории республики. Об этом он заявил на совещании с главами городов и районов.

В рамках национальных проектов и республиканских программ за 10 лет с 2015 года в наших городах и районах обустроено 450 общественных пространств на сумму 34 млрд рублей, — сообщает пресс-служба раиса.

По словам Минниханова, все муниципальные образования получили новые качественные парки, скверы и детские площадки, оснащенные всем необходимым оборудованием. Однако, как заметил раис, муниципалитетам оставалось лишь поддерживать эти пространства в чистоте и порядке, но целый ряд из них не справились с этой задачей.

Ранее сообщалось, что Казани могут списать 80% бюджетного долга на развитие городской инфраструктуры.

Вадим Вахрушев

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