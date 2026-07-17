Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию*
Организациям и физическим лицам вменяют распространение фейков
Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список включены две организации — Либертарианская партия России* и проект «Четвертый сектор», а также два физических лица — журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров*.
— Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также создание и/или распространение контента иностранных агентов, передает «Интерфакс» информацию Минюста.
- Либертарианской партии*, помимо общих обвинений, также ставят в вину распространение недостоверных сведений об избирательной системе России.
- Проект «Четвертый сектор*» обвиняется в распространении материалов нежелательных организаций и фейков о российской образовательной системе.
- Писатель Дмитрий Петров*, по данным Минюста, участвовал в мероприятиях нежелательной организации и в акциях других иноагентов, а также распространял контент нежелательных структур.
- Журналист Александр Поливанов* обвиняется в создании и распространении контента нежелательных организаций. Также он является директором медиапроекта, который признан в России экстремистским и иноагентом.
Ранее сообщалось, что политик и бывший кандидат в президенты Борис Надеждин* был задержан полицией в Подмосковье.
Справка
* Лица и организации, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.
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