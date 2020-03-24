Председатель ДУМ Башкирии опроверг информацию о том, что убитый боевик читал проповеди в мечети Уфы

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию о том, что ликвидированный спецназом ФСБ уфимец читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан».

Ранее эта информация появилась в СМИ. По их данным, боевик был проповедником радикального ислама, который часто выступал в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина.

По словам Биргалина, для выяснения этих обстоятельств была собрана комиссия, куда вошли представители прокуратуры, МВД, совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии, администрации Советского района.

«И конечно же, очевидно было, что он никакого отношения к мечети не имел, к преподавательской деятельности и подавно», — передает «Коммерсант» слова председателя ДУМ РБ.

Он уточнил, что в республике все мечети проходят аттестацию и все люди, читающие проповеди, являются уроженцами Башкирии.

Напомним, что на выходных в Уфе произошла перестрелка. Изначально СМИ сообщали об убийстве криминального авторитета. Позже стало известно, что силовики пытались задержать экстремистов. На месте нашли оружие и взрывное устройство, они готовили теракт. Следком возбудил уголовное дело. В ФСБ сообщили, что мужчина являлся функционером запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

